O que Lula falou no pronunciamento? Veja como foi

Presidente da República realizou pronunciamento no início da noite desta quinta-feira (17), rebatendo Donald Trump e o tarifaço imposto pelos EUA

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou pronunciamento em rede nacional de rádio e TV, na noite desta quinta-feira (17), onde rebateu o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após o tarifaço imposto pelo governo norte-americano ao Brasil, na última semana.

No pronunciamento, Lula criticou duramente a decisão do governo dos Estados Unidos, sob a gestão de Donald Trump, de impor uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros.

Veja o pronunciamento de Lula completo:

Segundo Lula, o Brasil sempre buscou o diálogo e chegou a encaminhar uma proposta de negociação no dia 16 de maio, mas recebeu em troca o que classificou como uma “chantagem inaceitável”.

“O Brasil sempre esteve aberto ao diálogo. Fizemos mais de 10 reuniões com o governo dos Estados Unidos, encaminhamos em 16 de maio uma proposta de negociação. Esperávamos uma resposta e o que veio foi uma vantagem inaceitável em forma de ameaças às instituições brasileiras e com informações falsas sobre o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos”, afirmou.

Lula também demonstrou indignação com o apoio de políticos brasileiros ao chamado tarifaço, chamando-os de "traidores da pátria".

“Minha indignação é ainda maior por saber que esse ataque ao Brasil tem apoio de alguns políticos brasileiros. São verdadeiros traidores da pátria. Apostam no quanto pior, melhor. Não se importam com a economia do país e os danos causados ao nosso povo”, criticou.

Defesa do Judiciário e do Pix

No mesmo pronunciamento, Lula saiu em defesa do Poder Judiciário brasileiro, que também foi alvo de críticas por parte de Trump. O presidente disse que qualquer tentativa de interferência representa um atentado à soberania nacional.

“Contamos com um poder judiciário independente. No Brasil, respeitamos o devido processo legal, o princípio da presunção da inocência, do contraditório e da ampla defesa. Tentar interferir na justiça brasileira é um grave atentado à soberania nacional”, disse.

Outro ponto abordado foi a acusação de práticas comerciais desleais por parte do Brasil. Lula rebateu afirmando que os Estados Unidos acumulam um superávit de mais de US$ 400 bilhões no comércio bilateral e criticou os ataques ao Pix.

“Não aceitaremos ataque ao Pix que é um patrimônio do nosso povo. Temos um dos sistemas de pagamento mais avançado do mundo e vamos protegê-lo”, afirmou.

“Minhas amigas e meus amigos, a primeira vítima do mundo sem regras é a verdade. São falsas as alegações sobre práticas comerciais de ideais brasileiras. Os Estados Unidos acumulam há mais de 15 anos robusto superávit comercial de 410 bilhões de dólares.”

