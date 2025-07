Barroso liga para Lula para alinhar resposta do Brasil às ameaças de Trump

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Em ligação, o presidente do STF combinou estratégia de reação unificada; ministros preveem aumento da pressão dos EUA com a proximidade do julgamento

Clique aqui e escute a matéria

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, conversou por telefone com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira (9) para alinhar uma estratégia de reação institucional do Brasil à crise aberta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A principal decisão foi de que os integrantes da Corte não se manifestarão publicamente sobre o caso, cabendo ao Itamaraty a tarefa de porta-voz do Estado brasileiro.

A conversa ocorreu após Trump anunciar a imposição de uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, justificando a medida como uma resposta a ações do STF, incluindo o processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Apesar do silêncio oficial combinado, ministros do Supremo, em conversas reservadas com o Estadão, foram enfáticos: a pressão norte-americana não vai demover a Corte de julgar Bolsonaro.

Eles afirmaram que não se impressionarão com os ataques e que o julgamento por tentativa de golpe de Estado, previsto para o fim de agosto ou início de setembro, será realizado normalmente. A expectativa no tribunal é de que o ex-presidente seja condenado.

Essa não é a primeira vez que a gestão Trump dá sinais de descontentamento com o Judiciário brasileiro. Em maio, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, anunciou restrições de visto a "funcionários estrangeiros cúmplices na censura de americanos", em um recado que foi interpretado como sendo direcionado ao ministro Alexandre de Moraes.

Veja também: Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Pouco depois do anúncio das tarifas, o ministro do STF Flávio Dino publicou em sua conta pessoal uma mensagem sobre a importância do tribunal. Sem citar diretamente a crise, ele disse ser "uma honra integrar o Supremo Tribunal Federal, que exerce com seriedade a função de proteger a soberania nacional, a democracia, os direitos e as liberdades".

A articulação entre Barroso e Lula busca apresentar uma frente unificada do Estado brasileiro, tratando as ameaças de Trump como uma questão de política externa e de defesa da soberania, e não como um tema a ser debatido individualmente pelos ministros da Corte.

(Com informações do Estadão Conteúdo).