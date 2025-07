Lula responde a Trump sobre tarifa de 50% e ameaça com 'Lei da Reciprocidade'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva respondeu de forma contundente, nesta quarta-feira (9), à ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros.

Em nota oficial, Lula afirmou que "qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da Lei brasileira de Reciprocidade Econômica".

A resposta do governo brasileiro foi divulgada após uma reunião de emergência de Lula com o vice-presidente Geraldo Alckmin e os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Mauro Vieira (Relações Exteriores).

Na nota, o presidente brasileiro subiu o tom e defendeu a soberania nacional. "O Brasil é um país soberano com instituições independentes que não aceitará ser tutelado por ninguém", declarou.

As justificativas de Trump e a resposta de Lula

A ameaça americana foi detalhada em uma carta enviada por Donald Trump ao governo brasileiro. Nela, o presidente dos EUA justifica a possível tarifa por dois motivos principais: o processo judicial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) envolvendo a regulamentação de redes sociais no Brasil.

Trump classificou o processo contra Bolsonaro como uma "desgraça internacional" e uma "caça às bruxas que deveria terminar imediatamente".

Lula rebateu diretamente os dois pontos. Sobre o caso de Bolsonaro, o presidente ressaltou que "o processo judicial contra aqueles que planejaram o golpe de estado é de competência apenas da Justiça Brasileira e, portanto não está sujeito a nenhum tipo de ingerência ou ameaça".

Sobre a questão das redes sociais, Lula afirmou que "liberdade de expressão não se confunde com agressão ou práticas violentas" e que todas as empresas, incluindo as americanas, estão "submetidas à legislação brasileira" para operar no país.

O presidente brasileiro também rechaçou o argumento de Trump de que haveria um desequilíbrio comercial favorável ao Brasil.

Lula chamou a informação de "falsa" e, citando dados do próprio governo americano, afirmou que são os EUA que possuem um superávit comercial com o Brasil, da ordem de US$ 410 bilhões nos últimos 15 anos.

Leia a nota do presidente Lula na íntegra:

"Tendo em vista a manifestação pública do presidente norte-americano Donald Trump apresentada em uma rede social, na tarde desta-quarta (9), é importante ressaltar:

O Brasil é um país soberano com instituições independentes que não aceitará ser tutelado por ninguém.

O processo judicial contra aqueles que planejaram o golpe de estado é de competência apenas da Justiça Brasileira e, portanto, não está sujeito a nenhum tipo de ingerência ou ameaça que fira a independência das instituições nacionais.

No contexto das plataformas digitais, a sociedade brasileira rejeita conteúdos de ódio, racismo, pornografia infantil, golpes, fraudes, discursos contra os direitos humanos e a liberdade democrática.

No Brasil, liberdade de expressão não se confunde com agressão ou práticas violentas. Para operar em nosso país, todas as empresas nacionais e estrangeiras estão submetidas à legislação brasileira.

É falsa a informação, no caso da relação comercial entre Brasil e Estados Unidos, sobre o alegado déficit norte-americano. As estatísticas do próprio governo dos Estados Unidos comprovam um superávit desse país no comércio de bens e serviços com o Brasil da ordem de 410 bilhões de dólares ao longo dos últimos 15 anos.

Neste sentido, qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da Lei brasileira de Reciprocidade Econômica.

A soberania, o respeito e a defesa intransigente dos interesses do povo brasileiro são os valores que orientam a nossa relação com o mundo."