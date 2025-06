Câmara dos Deputados aprova homenagem a Miguel Arraes e batiza sala com nome do ex-governador

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Projeto de autoria da deputada Maria Arraes, neta de Arraes, marca os 20 anos da morte do ex-governador, completados no próximo dia 13 de agosto

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na última quarta-feira (25), um projeto de resolução que altera o nome da sala de reuniões do Colégio de Líderes da Casa para “Sala Miguel Arraes", em homenagem ao ex-governador de Pernambuco. Arraes foi deputado federal por três mandatos.

O projeto é de autoria da deputada Maria Arraes (Solidariedade) e foi relatado pelo deputado Pedro Campos (PSB), ambos netos de Arraes.

De acordo com Maria, a proposta faz parte de uma série de homenagens que marcam os 20 anos da morte do ex-governador, completados no próximo dia 13 de agosto.

"Miguel Arraes de Alencar tem sua trajetória de vida amplamente conhecida nacionalmente. Essa homenagem é um lembrete da força que a política tem quando é feita com coragem, compromisso social e amor ao povo. Que a Sala Miguel Arraes inspire decisões coletivas pautadas por esses valores”, concluiu Maria Arraes", disse a autora.

Leia Também Solidariedade e PRD formalizam federação e lançam pré-candidatura de Marília Arraes para o Senado

O relator Pedro Campos recordou a militância de Miguel Arraes no Nordeste contra a ditadura militar, em razão da qual foi preso e posteriormente exilado ao se recusar a renunciar ao cargo de governador do estado.

“Mesmo afastado, manteve sua luta pela redemocratização do país, e seus mandatos foram pautados em ações concretas para melhorar a vida do povo. Por isso, a homenagem é uma forma justa de perpetuar a memória de quem tanto contribuiu para a democracia brasileira e para o desenvolvimento social do país”, disse.

Oposição criticou a homenagem

Para a deputada Bia Kicis (PL-DF), a sala do Colégio de Líderes não deveria favorecer uma ideologia específica. "Não nos parece justo nomear essa sala em homenagem a alguém que seja de uma ideologia tão forte e particular, que se opõe a outras ideologias", disse a bolsonarista.

A deputada Chris Tonietto (PL-RJ) também afirmou que o espaço deveria respeitar a pluralidade e a democracia.

Maria Arraes rebateu afirmando que a história do avô não deve ser reduzida a nenhuma ideologia. "Miguel Arraes está inscrito no Livro de Heróis da Pátria por todo trabalho que ele representou na história do Brasil. Ele implementou projetos populares que até hoje servem de inspiração, como Luz para Todos e Farmácia Popular", declarou.

Miguel Arraes morreu em 2005

Nascido em 1916, no sertão cearense, Miguel Arraes foi secretário de estado, deputado estadual, deputado federal e governador do estado de Pernambuco em três ocasiões. Também presidiu o PSB entre 1999 e 2005.

Teve atuação marcada pelo compromisso com as causas sociais e a defesa dos direitos dos trabalhadores. Em 1964, foi deposto pelos militares que tomaram o poder e mantido preso por quase 14 meses. Ao ser libertado em maio de 1965, exilou-se na Argélia. Com a anistia, retornou ao Brasil em 1979.

Defensor dos trabalhadores do campo, criou o Chapéu de Palha, programa que beneficiava os trabalhadores rurais da cana-de-açúcar frente aos desafios causados pelo desemprego em massa durante o período da entressafra.

Miguel Arraes morreu aos 88 anos, no dia 13 de agosto de 2005, no exercício do mandato de deputado, depois de passar quase dois meses internado no Hospital Esperança, no bairro da Ilha do leite, na área central do Recife.