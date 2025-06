Aumento do número de deputados: veja como votaram os parlamentares pernambucanos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Projeto foi aprovado na Câmara e no Senado, na última quarta-feira (25). Bancada pernambucana se dividiu na votação com maioria favorável

A Câmara dos Deputados e o Senado Federal aprovaram e definitivo, na última quarta-feira (25), o projeto que aumenta o número de deputados de 513 para 531.

Inicialmente, o projeto previa um impacto de R$ 64,6 milhões pela criação das novas vagas, mas contou com redução após passar pelo Senado.

Na primeira votação na Câmara, com o texto original, houve a confirmação já da aprovação do aumento dos deputados. Veja como votaram os deputados pernambucanos:

Votaram "Sim" (a favor do projeto):

André Ferreira (PL)

Augusto Coutinho (Republicanos)

Carlos Veras (PT)

Clodoaldo Magalhães (PV)

Eduardo da Fonte (PP)

Eriberto Medeiros (PSB)

Felipe Carreras (PSB)

Fernando Coelho (UB)

Fernando Monteiro (Republicanos)

Fernando Rodolfo (PL)

Guilherme Uchoa (PSB)

Iza Arruda (MDB)

Lucas Ramos (PSB)

Lula da Fonte (PP)

Maria Arraes (SD)

Ossesio Silva (Republicanos)

Pedro Campos (PSB)

Renildo Calheiros (PCdoB)

Waldemar Oliveira (Avante)

Votaram "Não" (contra o projeto):

Clarissa Tércio (PP)

Túlio Gadêlha (Rede)

Mendonça Filho (UB)

Coronel Meira (PL)

Ausentes:

Luciano Bivar (União Brasil)

Pastor Eurico (PL)

Segunda votação sobre projeto do aumento dos deputados

A segunda votação foi realizada após o Senado confirmar o aumento. Como houve uma pequena alteração no texto, os deputados precisaram ratificar a nova versão.

Na ocasião não estava mais em jogo o aumento ou não do números de deputados, que já havia sido confirmado na primeira votação.

Foram propostas medidas como a proibição de qualquer aumento de despesas, incluindo verbas de gabinetes e cotas parlamentares, passagens aéreas e auxílio moradia para a legislatura que se iniciará em 2027.

Para essa segunda votação na Câmara, que ocorreu após a aprovação no Senado, os votos dos deputados pernambucanos foram:

Votaram "Sim" (a favor de acatar as mudanças do Senado):

André Ferreira

Augusto Coutinho

Carlos Veras

Clarissa Tércio

Clodoaldo Magalhães

Coronel Meira

Eduardo da Fonte

Eriberto Medeiros

Felipe Carreras

Fernando Coelho

Fernando Monteiro

Fernando Rodolfo

Guilherme Uchoa

Iza Arruda

Lucas Ramos

Lula da Fonte

Maria Arraes

Ossesio Silva

Pastor Eurico

Pedro Campos

Renildo Calheiros

Waldemar Oliveira

Votaram "Não" (contra acatar as mudanças do Senado):

Ninguém

Abstenção

Mendonça Filho

Túlio Gadêlha

Ausentes

Luciano Bivar

Como votaram os senadores pernambucanos?

O projeto foi analisado pelo Senado, que aprovou a matéria e devolveu a pauta para os deputados com alterações. Os três senadores pernambucanos votaram contra a medida.

Votaram contra o aumento dos deputados federais

Fernando Dueire (MDB);

Humberto Costa (PT);

Teresa Leitão (PT).

Saiba como acessar o JC Premium

Entenda o projeto

O Projeto de Lei Complementar n° 177, de 2023, tem autoria da deputada federal Dani Cunha (União-RJ), e define o número total de Deputados Federais em 531 a partir de 2026, estabelecendo regras para distribuir as vagas entre os estados e o Distrito Federal, seguindo a proporção da população.

A proposta também determina que os dados do censo demográfico do IBGE serão a base para essa distribuição e revoga a lei anterior que tratava do assunto.

A pauta precisou ser analisada em regime de urgência, já que o STF (Supremo Tribunal Federal) havia determinado, em 2023, que o Congresso revisasse até 30 de junho de 2025 o número de parlamentares por estado na Câmara.

Para cumprir a decisão do STF, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), articulou e propôs ampliar as bancadas das unidades que tiveram aumento populacional, mas sem diminuir a bancada dos estados que tiveram reduções populacionais.

O projeto foi revisto e alterado no Senado, com uma emenda do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), acatada pelo relator Marcelo Castro (MDB-PI), que proibiu qualquer aumento de despesas, incluindo verbas de gabinete, cotas parlamentares, passagens aéreas e auxílio moradias. Com a mudança, o impacto orçamentário caiu para R$ 10 milhões por ano.

Também deverão ser mantidos os valores correspondentes ao exercício de 2025. Fica proibida a aprovação de créditos adicionais, remanejamento, transposição ou transferência orçamentária.

A regra vale para a legislatura que se iniciará em 2027. Será admitida a atualização monetária dos valores mantidos constantes a cada sessão legislativa.

Todas as mudanças foram acatadas pela Câmara.

Confira como fica a distribuição de vagas de acordo com o projeto:

Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande do Norte : sai de 8 para 10

: sai de 8 para 10 Goiás : sai de 17 para 18

: sai de 17 para 18 Santa Catarina : sai de 16 para 20

: sai de 16 para 20 Pará : sai de 17 para 21

: sai de 17 para 21 Ceará : sai de 22 para 23

: sai de 22 para 23 Paraná : sai de 30 para 31

: sai de 30 para 31 Minas Gerais: sai de 53 para 54

Saiba como assistir aos Videocasts do JC