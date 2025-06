E se o governo fizesse o óbvio e apenas cortasse as despesas orçadas para 2025 como faria qualquer família ou empresa que viu a renda cair?

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O governo Lula acordou com uma baita dor de cabeça provocada pela decisão do Congresso em devolver um projeto do Executivo que aumentava impostos. Aliás, previsto desde que o ministro Fernando Haddad liberou o texto com o discurso de que as contas do Executivo não estavam fechando e que seria necessário cobrar mais imposto dos mais riscos para fechar o balanço de 2025.



E como sempre acontece nos casos de paciente ruim que não atende as recomendações médicas, a primeira reação foi culpar o remédio, o médico que prescreveu a receita e até a água que bebeu para diluir a dedicação.



Vai judicializar?



“Vamos ao STF”; “Vamos judicializar, argumentar a inconstitucionalidade na derrubada do decreto”; “Vamos para as ruas acusar os deputados e senadores de estarem defendendo os interesses dos que não querem “pagar o condomínio”dos prédios de luxo”; Precisamos dobrar a aposta em cima das pautas defendidas pelo PT e marcar posição”.



Conversa. Quem perde por 89 a 383 votos não tem condições de falar alto em nenhuma negociação. Importa pouco se, como disse o ministro da Fazenda, fechou um acordo na reunião no último dia 8 para calibrar as alíquotas do imposto quando se reuniu com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). E que saiu da casa do presidente da Câmara com um “baita acordo”.



Lideranças do PT perdendo a batalha do decreto do IOF. - Divulgação

Sem acordo real



Acordo com quem excelência? O senhor tirou férias mesmo sabendo que o clima tinha azedado no dia seguinte depois que os líderes entenderam que sua proposta embutia um novo pacote de aumento de impostos. E como o senhor acha que o Congresso se sentiu quando foi ouvir outras fontes e leu o texto da MP enviada enquanto além do senhor, o presidente posava para fotos no Canadá dizendo que estava “tudo resolvido”?



O governo do PT, ou melhor, a base do governo Lula é aquela que votou contra a derrubada do projeto de aumentar o IOF. Com boa vontade são 100 votos num colegiado de 513. Não dá para impor absolutamente nada.



Dois caminhos



E, ao contrário do que diz Fernando Haddad nas suas entrevistas, não existem três possibilidades por ele relacionadas como buscar novas fontes de receitas, buscar vitórias nos tribunais e cortar mais despesas além dos R$30 bilhões contingenciados.



Não, só existem duas: Uma é ir mesmo ao STF e agüentar a rebordosa no caso de vitória nas relações com o Congresso. A outra é organizar um plano de contingência e “dar uma geral” no governo e só gastar o essencial. Não dá para o ministro da base achar que sua pasta não pode ter cortes. E muito menos fazer cortes apenas nas pastas que não estão sob comando do PT. O governo vai ter que aprender (do modo mais difícil) é aprender a cortar.



Partiu devendo



Claro que isso é uma coisa ruim. Mas o governo parece ter esquecido que começou o Lula 3 sacado no cheque especial quando conseguiu do Congresso uma MP para pagar os programas sociais que Bolsonaro não colocou no Orçamento de 2023 de R$200 milhões.



Esse discurso do ministro da Fazenda de que “Se houver uma manifestação da PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional) ou da AGU (Advocacia-Geral da União) dizendo que o decreto legislativo é inconstitucional, eu sou pela Constituição” é uma declaração de guerra na qual ele não tem munição contra os deputados e senadores.



Ministro Fernando Hadda propoe ir ao STF contra a derrubada do Govenro no IOF. - Divulgação

Recados antigos



O que o governo não entendeu é que a derrota de terça-feira não foi construída na segunda-feira (23) quando Motta pautou a votação. Começou quando o governo, ao apresentar a proposta do IOF, no começo do mês, colocou as medidas de corte ou de análise de possíveis cortes no final da lista que se iniciava com aumento da carga tributária. E quando o presidente Lula não entrou no jogo.



Talvez porque Lula não deseje mesmo ser visto conversando sobre corte de despesas de seu governo. O presidente não aceita a idéia de equilíbrio fiscal ou de contenção de despesas.



Falando por si



No fundo, tudo que Fernando Haddad diz quando destaca suas ações está falando por ele. Não fala pelo presidente. Os deputados entenderam isso. Ou seja: o que o ministro promete é que o presidente e parte dos ministros não assinam embaixo.



Por isso o novo comportamento de embate de Haddad dizendo que juristas admitem que o gesto do Congresso é inconstitucional não cabe no seu figurino. Haddad não tem mais essa fé de ofício.



Herança maldita



Importa pouco se lembra que pagou o rombo herdado do governo anterior; que bancou o calote dos precatórios e aos governadores; que discutiu política de valorização do salário mínimo, abono salarial, e aposentadoria dos militares. E abriu a discussão sobre supersalários. Ou quando diz que o Congresso precisa ver que o maior problema fiscal que o Brasil tem é a judicialização do BPC. Não é isso que o Congresso está interessado.



E o que o Congresso está interessado? Bom. Tem muito deputado que só está mesmo interessado no pagamento de suas emendas porque acha que o governo Lula acabou. Mas tem uma banda que está interessada no poder que ainda está nas mãos do PT.



Quem mandou votar



Os que mandam naqueles 383 que votaram em aprovar a derrubada do decreto estão interessados em chegar, de fato, ao poder para levar o governo até as próximas eleições.

Isso quer dizer que Lula tem que perder o comando de parte do governo. Isso é indecente. É, mas esse é o preço que o Congresso está lhe cobrando para estar junto na eleição de 2026. E por isso importa pouco a opinião de Fernando Haddad.



Vida real



Fora da política, parece claro que a Economia foi cuidar de sua vida e está se organizando mesmo crescendo menos. E sobrevivendo com taxa Selic de 15% ao ano.



Quem parece não ter cuidado de sua vida é o governo achando que ainda pode bancar um volume de transferência de renda que o país não tem renda para bancar. Essa é uma realidade cruel para Lula. O governo ficou caro demais, mas o presidente não aceita isso. Talvez aceite quando o Centrão lhe mostrar que, para apoiá-lo, vai ter que governar, de fato, até 2026. Agora imagina isso para o PT?

Compesa vai restuarar Estação de Tratamento de Esgoto-ETE Boldró em Fernando de Noronha. - Divulgação

Banco do Nordeste na Compesa



A Companhia Pernambucana de Saneamento está finalizando a contratação de dois empréstimos no valor total de R$ 139,2 milhões com o Banco do Nordeste, um deles para obras de esgotamento sanitário em Porto de Galinhas (Ipojuca) e, em Fernando de Noronha, (ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto-ETE Boldró) no valor de 60,5 milhões.



O outro, no valor de R$78,7 milhões, será usado na compra de equipamentos e máquinas, motores e transformadores para requalificar estações de tratamento d'água, modernização dos sistemas de grande porte e trocas de quadros de comando. O financiamento será com recursos do FNE para pagamento em 10 anos, sendo os dois de carência da amortização.



Segundo o presidente da Compesa, Alex Ribeiro, os financiamentos chegam num momento importante fundamental quando a companhia ficará com o encargo de captar e produzir água, o que vai exigir muitas máquinas e equipamentos de modo a dialogar com esse novo essa nova Compensa que surge com a concessão prevista para este ano.



Governo do Estado vai restayurar e modernizara Ginasio Pernambucano onde nasceu o progrmaa Escolas de Tempo Integral. - Hesíodo Góes

Reforma do Ginásio



O Governo do Estado anunciou a requalificação do Ginásio Pernambucano, tradicional instituição de ensino e cartão-postal do Centro do Recife, que recebeu uma ampla reforma feita pela Secretaria de Educação e suporte da Fundarpe.



O icônico prédio da Rua da Aurora foi o centro que abrigou, no governo Jarbas Vasconcelos, a primeira experiência de Escola de Tempo Integral de Pernambuco e que serviu de modelo para o estado ser uma referência nacional no ensino médio. Essa experiência foi feita com a ajuda de quatro líderes e ex-alunos de escola pública: Mozart Neves, que era o secretário de Educação, Marcos Magalhães (Phillips), Mozart Siqueira (Chesf) e Erico Dantas (Odebrecht). Estava mesmo precisando de uma geral.



Dia das PMEs



Nesta sexta-feira (27) é comemorado o Dia Internacional das PMEs, data criada pela ONU em 2017 e que visa valorizar a importância econômica e social dessas empresas, que representam 90% dos negócios e mais de 50% dos empregos no mundo.



É uma data importante, mas acontece num cenário preocupante no Brasil onde existem 6,2 milhões de microempreendedores individuais (MEI) inadimplentes, segundo dados da Receita Federal. Eles representam 40% dos mais de 15 milhões de CNPJ registrados neste regime de tributação. A dívida média dos MEIs é de R$2.574,00.



Multimodal NE



Ao menos 100 marcas já confirmaram participação na Multimodal Nordeste 2025 chega à sua segunda edição com crescimento impressionante: a feira dobrou de tamanho em relação a 2024. Vai acontecer de 5 a 7 de agosto, das 14h às 20h no Recife Expo Center sendo uma vitrine de logística do Norte e Nordeste.



Reincidência



Pode parecer estranho, mas o SPC Brasil e CNDL produzem o Indicador de Reincidência da CNDL/SPC Brasil que, este mês, revela que oito (83,48%) em cada dez consumidores retornam para os cadastros de negativação em menos de um ano após o pagamento de uma conta negociada nos últimos 12 meses.



Posse no CIn



Nesta terça-feira (1º), às 9h30, os professores Sérgio Soares e Ricardo Massa tomam posse como diretor e vice-diretor, respectivamente do do Centro de Informática (CIn) da UFPE na presença do reitor da UFPE, Alfredo Macedo Gomes, pró-reitores e outras autoridades da UFPE. Também estará presente o professor Paulo Borba, que deixa o cargo de diretor após quatro anos de mandato.



Explosão de Vendas



Também no dia 2 de julho começa a imersão prática e gratuita “Explosão de Vendas” promovida pelo Sebrae Nacional com a proposta de capacitar empreendedores para aumentar o faturamento diário com estratégias acessíveis de e-commerce e a utilização de recursos como inteligência artificial e presença em marketplaces e uso do Google Ads. Será na sede da instituição, no Recife. Inscrições no site: peloja.sebrae.com.br.



Turismo religioso



A Academia Brasileira de Eventos e Turismo, presidida pelo professor Sérgio Junqueira, que tem sede em SP, vai reunir artigos inéditos dos seus associados, versando sobre perspectivas econômicas do setor até o ano de 2040. Ao professor Roberto Pereira Pereira foi confiada a missão de escrever sobre Turismo religioso, experiência, literatura e cultura, uma de suas especialidades.



Programa Morar Bem PE – Entrada Garantida chegou a 12 mil famílias aprovadas..jpeg - Miva Filho

Os do Morar Bem



O programa Morar Bem PE – Entrada Garantida alcançou a marca de 12 mil famílias aprovadas. A iniciativa do Governo de Pernambuco, executada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Companhia de Habitação e Obras, garante o subsídio de R$20 mil para famílias pernambucanas que buscam comprar a casa própria. Até agora 89 mil pernambucanos já se inscreveram no programa.

Desses, 12 mil tiveram seus cadastros aprovados pela Cehab. Atualmente, 6.112 imóveis seguem disponíveis para compra. Na modalidade Entrada Garantida, o programa financia imóveis de até R$255 mil na capital pernambucana.



Fora da Arena



O Exército recusou a oferta do Governo do Estado para a construção dos habitacionais dos professores e pessoal de apoio administrativo da futura Escola de Sargentos nas glebas, que foi inicialmente prevista para abrigar a chamada Cidade da Copa ao lado da Arena Pernambuco.



Segundo o general Joarez Alves Pereira Júnior, gerente do programa da instituição, em entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, a Força preferiu indicar, ao governo de Pernambuco, outra área contígua ao térreo da escola para ser desapropriada onde serão construídos os habitacionais.



A razão para o general Pereira Júnior é que eles possam acessar o campus o mais rápido possível. Assim, a área da Cidade da Copa, que fica próxima a Arena Pernambuco, continua sem uma destinação.