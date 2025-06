Votação de crédito de R$ 80 milhões para São João é adiada na Alepe e fica para a próxima semana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A comissão de Finanças, Orçamento e Tributação da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) adiou para a próxima semana a votação da aprovação do crédito suplementar de R$ 100 milhões pedido pelo governo do estado. Do total destes recursos, R$ 80 milhões serão destinados às festas de São João do estado, por meio da Empetur e da Fundarpe.

O adiamento significa mais um atraso na liberação dos recursos para as festas juninas, que já estão ocorrendo em várias cidades e se estendem até o final de junho.

A tramitação do texto havia sido travada pelo presidente da comissão, deputado Antônio Coelho (União Brasil), ainda no final de maio. Na ocasião, ele cobrava do governo a liberação de outros R$ 4 milhões para reforma no campus Petrolina da Universidade de Petrolina.

No último dia 4 de junho, três dias após a gestão Raquel Lyra anunciar a liberação do recurso para a universidade, Coelho marcou a votação para a sessão da última terça-feira (10).

No encontro, o deputado Rodrigo Farias (PSB), vice-presidente da Alepe, foi designado relator da pauta por meio de sorteio. Antes da votação do projeto, ele anunciou que apresentaria uma emenda ao projeto, pedindo garantia de que os 184 municípios de Pernambuco seriam contemplados pelos recursos no ciclo junino.

"Vou usar do prazo de emendas e queria que retirasse de pauta desta reunião", pediu Rodrigo Farias, sendo acatado por Antônio Coelho. "Voltaremos a apreciar a materia em outra oportunidade futura", completou o presidente do colegiado.

O deputado João de Nadegi (PV) tentou intervir, sem sucesso. "Compreensivel seu cuidado com os municípos de Pernambuco, mas isso não é um projeto para o São João, mas para a cultura de São João. Obviamente estamos perto do São João, festa tradicional nossa do Nordeste e de Pernambuco. Peço que, se o senhor puder agilizar a emenda... porque o São João está na porta, e a gente possa discutir isso antes do São João", disse o parlamentar.

Presidente garantiu votação na próxima semana



Na última quarta-feira (11), o presidente da Assembleia, deputado Álvaro Porto, anunciou que a votação será realizada na próxima terça-feira (17). O texto passará pelas comissões no período da manhã e será levado ao plenário à tarde.



Segundo ele, a decisão foi tomada a partir de entendimento entre o presidente da comissão de Finanças, Antônio Coelho, e o relator, Rodrigo Farias.

"Conversamos e acertamos para que a votação aconteça o quanto antes como forma de tranquilizar as prefeituras que aguardam as atrações musicais para os festejos nos municípios", disse Porto.

"Com o projeto aprovado, o estado se encarregará de fazer a contratação de cantores e grupos musicais. Nossa expectativa é que, com os shows devidamente realizados, o governo assegure o pagamento dos artistas e bandas logo em seguida, já no mês de julho”, completou o presidente.