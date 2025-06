São João de Caruaru 2025: Claudia Leitte, Calcinha Preta e mais atrações do terceiro fim de semana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Léo Santana, Tarcísio do Acordeon, Raphaela Santos, Batista Lima e Bell Marques são outras trações do Pátio do Forró; confira demais polos

O São João de Caruaru chega ao seu terceiro fim de semana desta quinta-feira (12) ao domingo (15). Um dos destaques é a volta da drilha um trio elétrico que agitava a festa nos anos 1990 e cujo o destaque da vez será a cantora Claudia Leitte.

No Dia dos Namorados, nesta quinta, o Pátio do Forró recebe o Festival Atemporal, projeto da banda Calcinha Preta com diversos convidados, que promete três horas de show com grandes sucessos.

A noite traz, ainda, o romantismo de Léo Magalhães, que estreia no palco do maior e melhor São João do mundo. Até domingo, o principal palco da festa recebe nomes como Léo Santana, Tarcísio do Acordeon, Raphaela Santos, Batista Lima e Bell Marques.

Mais polos

Vanessa da Mata sobe ao palco do Festival Pernambuco Meu País, que acontece neste final de semana em Gravatá - Jedson Nobre

Polo que abriga a diversidade musical brasileira, o Polo Azulão traz a centenária Banda de Pífanos de Caruaru, o MPB de Vanessa da Mata e o samba do grupo Sem Compromisso.

No Alto do Moura, espaço dedicado cem por cento ao forró e berço da arte do barro, o público vai dançar ao som de atrações como Novinho da Paraíba, banda Caviar com Rapadura e a cantora Samya Maia.

O local também é palco do Polo das Quadrilhas, que prepara o Festival de Quadrilhas Estilizadas de Caruaru no próximo domingo.

Para quem quer curtir elementos da cultura regional, a estação ferroviária oferece polos com repentistas, emboladores, trios pé de serra, bacamarteiros, grupos de dança e bandas de pífanos.

Festa segue até o dia 28 de junho

Até 28 de junho, a cidade se volta para números suntuosos: um público de 3,8 milhões de pessoas deve movimentar em torno de R$ 690 milhões e contribuir para quase cem por cento de ocupação hoteleira. Ainda passarão pela festa nomes como Matheus e Kauan, João Gomes, Priscila Senna, Xand Avião, Almério, Filhos de Gandhy, Brasas do Forró e Petrúcio Amorim.

A programação completa pode ser acessada na página oficial do São João de Caruaru no Instagram: @saojoaocaruaru.oficial. Por lá, também são compartilhadas informações sobre horários ou possíveis alterações na programação.

Confira a programação do final de semana:

Pátio do Forró

Quinta-feira (12) - a partir das 19h30

Guilherme Topado

Calcinha Preta (Atemporal)

Léo Magalhães

Sexta-feira (13) - a partir das 19h30

Renatto Pires

Adelmário Coelho

Tarcísio do Acordeon

Léo Santana

Sábado (14) - a partir das 19h30

Vitor Fernandes

Raphaela Santos

Mano Walter

Lambassaia

Domingo (15) - a partir das 19h30

Fael Mariz

Batista Lima

Bell Marques

Zé Vaqueiro

Polo Azulão

Quinta-feira (12)

Festival Rock Azulado

Blood Rain - 19h

Tron - 20h20

Billy Jack - 21h40

Joanatan Richard - 23h

Sexta-feira (13)

Banda de Pífanos de Caruaru (Os Bianos) - 20h

Vanessa Da Mata - 21h30

Diablo Angel- Participação de Onildo Almeida - 23h

Alkymenia - 0h30

Sábado (14)

Vou Pra Batucada - 20h

Sambar e Love - 22h

Sem Compromisso - 0h

Polo Alto do Moura

Sábado (14)

Novinho da Paraíba - 12h

Ballet Marcos Mercury - 12h

Banda Capital do Sol - 14h

Caviar com Rapadura - 16h

Domingo (15)