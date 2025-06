Raquel Lyra evita cravar palanque de Lula em 2026, mas avalia relação como positiva: "Ele está feliz por fazermos entregas relevantes"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em entrevista ao Metrópoles, a governadora não quis discutir a provável disputa contra o prefeito do Recife, João Campos, no pleito do ano que vem

A governadora Raquel Lyra (PSD) afirmou que mantém uma relação "excelente" com o presidente Lula (PT), mas evitou falar sobre em qual palanque o petista estará nas eleições de 2026. Em entrevista à coluna de Igor Gadêlha, do portal Metrópoles, a gestora não quis discutir a provável disputa contra o prefeito do Recife, João Campos (PSB), no pleito do ano que vem.

“Vamos cuidar de 2026 em 2026? Acho que ele [Lula] está muito feliz de a gente poder fazer entregas relevantes para lá [em Pernambuco], e isso ele tem falado em cada uma das oportunidades que a gente tem de estar juntos fazendo entrega”, comentou Raquel na última terça-feira (11).

Questionada sobre como estaria a relação com o presidente, ela foi enfática ao dizer que tem sido atendida pelo petista desde que assumiu a gestão estadual.

“Temos uma relação excelente. Eu preciso lhe dar um depoimento do próprio presidente no primeiro momento em que encontrei com ele, ainda em 2023, no dia 9 de janeiro, quando a gente esteve aqui todo mundo junto em solidariedade à democracia. Houve uma fala muito firme de que Pernambuco seria olhado com toda atenção, e assim está acontecendo”, declarou a governadora.

Saída do PSDB

Ainda na entrevista, a governadora explicou, que migrou para o PSD em busca de “estabilidade” e “segurança”, citando que logo depois o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, fez o mesmo movimento.

Raquel Lyra também disse ter cumprido todos os ciclos no PSDB e contou que discussões internas também contribuíram para sua saída da sigla, após quase 10 anos de filiação

“Eu cumpri um ciclo dentro do PSDB. Tive a oportunidade de ser eleita e reeleita prefeita de Caruaru, minha cidade. Disputei (o governo de) Pernambuco. Havia muitas discussões internas dentro do próprio PSDB, que acabaram culminando na minha decisão de sair do partido. Sou grata pela oportunidade de ter estado no partido, de disputar as eleições, mas agora é hora de começar um novo ciclo. estou muito feliz no PSD”, apontou.

Após a publicação da entrevista, o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, rebateu a declaração de Raquel, também em entrevista ao Metrópoles.

“A governadora Raquel Lyra deixou o PSDB porque queria que o partido migrasse para a base do governo federal, algo impossível. O PSDB sempre foi antagonista do ‘lulopetismo’ e mantém sua coerência histórica. Outros motivos, se houverem, nunca foram manifestados ao PSDB”, afirmou Marconi.





