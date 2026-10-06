OAB-PE elege seis nomes para lista do Quinto Constitucional do TJPE

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Janielly Nunes foi a mais votada, com 6.829 votos; lista ainda precisa ser homologada antes de seguir para o Tribunal de Justiça

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A advocacia pernambucana elegeu, nesta terça-feira (6), os seis nomes que vão compor a lista sêxtupla para uma vaga destinada à advocacia no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). A votação foi realizada de forma on-line pela Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco (OAB-PE).

Janielly Nunes recebeu 6.829 votos e ficou na primeira colocação. Na sequência, foram eleitos Leonardo Oliveira, com 5.460 votos; Diana Câmara, com 5.359; Isabela Lessa, com 4.759; Henrique Seixas, com 4.561; e Eliel Gomes, com 2.036 votos.

Segundo a OAB-PE, 14.836 advogados e advogadas participaram da votação em todo o Estado.

Próximos passos

A lista sêxtupla ainda precisa ser homologada pelo Conselho Pleno da OAB-PE. Depois disso, os seis nomes serão encaminhados ao TJPE.

O Tribunal de Justiça será responsável por escolher três dos seis candidatos. A lista tríplice será então enviada à governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, que fará a escolha e nomeará o novo desembargador ou desembargadora.

A vaga é destinada à advocacia por meio do Quinto Constitucional, previsto no artigo 94 da Constituição Federal. O mecanismo estabelece que um quinto das vagas de determinados tribunais seja ocupado por integrantes da advocacia e do Ministério Público.

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