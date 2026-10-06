Outubro Rosa amplia debate sobre autocuidado com ação de segurança e defesa pessoal
Iniciativa do Grupo Belz Seguros reúne orientações sobre prevenção, percepção de riscos e técnicas básicas para situações de vulnerabilidade
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O autocuidado vai além dos cuidados com a saúde. Para ampliar a discussão durante o Outubro Rosa, o Grupo Belz Seguros promove, nesta quarta-feira (7), a partir das 10h, a iniciativa “Autocuidado também é proteção”. A programação será realizada na sede da empresa, na Ilha do Leite, no Recife, e reúne orientações sobre saúde feminina, percepção de riscos e técnicas básicas de defesa pessoal.
Programação
A programação começa com uma palestra da coordenadora de Saúde da Belz, Cybelle Souza, sobre prevenção e atenção ao próprio corpo. Em seguida, o instrutor de Defesa Pessoal Felipe Alves conduz uma atividade prática voltada à segurança feminina.
Durante a ação, serão apresentadas situações que podem ocorrer no cotidiano, como deslocamentos, estacionamentos, viagens por aplicativos de transporte e abordagens de desconhecidos. As participantes também terão contato com técnicas básicas para criar distância, se desvencilhar de uma situação de risco e buscar uma rota de fuga.
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A proposta é abordar a defesa pessoal a partir da prevenção, sem incentivar o confronto. As simulações serão realizadas de maneira orientada e segura, com foco na percepção de riscos, autonomia e identificação de alternativas para sair de situações de vulnerabilidade.
“Autocuidado é olhar para a mulher de forma integral. Cuidar da saúde também é conhecer os riscos, fortalecer a prevenção e estar preparada para se proteger”, afirma Cybelle Souza.
Ao fim da programação, as participantes poderão tirar dúvidas, compartilhar experiências e receber materiais com orientações de prevenção. A iniciativa amplia a abordagem do Outubro Rosa ao relacionar cuidados com a saúde, bem-estar, autonomia e segurança.