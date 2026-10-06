Outubro Rosa amplia debate sobre autocuidado com ação de segurança e defesa pessoal

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Iniciativa do Grupo Belz Seguros reúne orientações sobre prevenção, percepção de riscos e técnicas básicas para situações de vulnerabilidade

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O autocuidado vai além dos cuidados com a saúde. Para ampliar a discussão durante o Outubro Rosa, o Grupo Belz Seguros promove, nesta quarta-feira (7), a partir das 10h, a iniciativa “Autocuidado também é proteção”. A programação será realizada na sede da empresa, na Ilha do Leite, no Recife, e reúne orientações sobre saúde feminina, percepção de riscos e técnicas básicas de defesa pessoal.

Programação

A programação começa com uma palestra da coordenadora de Saúde da Belz, Cybelle Souza, sobre prevenção e atenção ao próprio corpo. Em seguida, o instrutor de Defesa Pessoal Felipe Alves conduz uma atividade prática voltada à segurança feminina.

Durante a ação, serão apresentadas situações que podem ocorrer no cotidiano, como deslocamentos, estacionamentos, viagens por aplicativos de transporte e abordagens de desconhecidos. As participantes também terão contato com técnicas básicas para criar distância, se desvencilhar de uma situação de risco e buscar uma rota de fuga.

A proposta é abordar a defesa pessoal a partir da prevenção, sem incentivar o confronto. As simulações serão realizadas de maneira orientada e segura, com foco na percepção de riscos, autonomia e identificação de alternativas para sair de situações de vulnerabilidade.

“Autocuidado é olhar para a mulher de forma integral. Cuidar da saúde também é conhecer os riscos, fortalecer a prevenção e estar preparada para se proteger”, afirma Cybelle Souza.

Ao fim da programação, as participantes poderão tirar dúvidas, compartilhar experiências e receber materiais com orientações de prevenção. A iniciativa amplia a abordagem do Outubro Rosa ao relacionar cuidados com a saúde, bem-estar, autonomia e segurança.



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