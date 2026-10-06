Pernambuco registra aumento nas mortes violentas em setembro de 2026

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No acumulado, Estado somou 2.119 vidas perdidas em nove meses. Mesmo com redução, meta do Juntos pela Segurança não deve ser atingida

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Pernambuco voltou a registrar alta no número de mortes violentas intencionais. De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), 252 pessoas foram assassinadas em setembro de 2026. Houve aumento de 5% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando 240 vidas foram perdidas. É o primeiro mês do ano em alta.

Duas regiões do interior foram responsáveis por puxar o aumento dos registros no Estado. As estatísticas da SDS indicam que 50 pessoas foram mortas em setembro na Zona da Mata. O número é o dobro do contabilizado no mesmo mês de 2025.

No Sertão, 44 assassinatos foram registrados em setembro. No mesmo período do ano passado foram 35.

A capital pernambucana também registrou 44 mortes no último mês. O número foi o mesmo registrado em setembro de 2025. Já a Região Metropolitana teve queda no número de mortes. Foram 62 vidas perdidas contra 83 no ano passado.

A região do Agreste somou 52 mortes em setembro, uma a menos que no mesmo mês de 2025.

As mortes violentas intencionais englobam os homicídios, feminicídios, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e óbitos decorrentes de intervenções policiais.

No acumulado do ano, entre janeiro e setembro, Pernambuco registrou 2.119 assassinatos. Houve queda de 10,5% em comparação com 2025, quando 2.367 vidas foram perdidas para a violência.

Os feminicídios também caíram nos nove primeiros meses deste ano. Foram 54 registros contra 66 em 2025.

Na avaliação do professor e pesquisador da área de segurança pública Armando Nascimento, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), o número acumulado de mortes no Estado revela um cenário de persistência e volatilidade da violência letal.

"A análise da série histórica no ano mostra curvas de oscilação marcadas por picos expressivos: janeiro começou com 260 casos, seguido por flutuações que culminaram em 250 em março, uma queda para 216 em abril, e uma nova alta em setembro, que registrou 252 mortes", pontuou.

"O mapeamento geográfico expõe uma forte concentração territorial. Apenas dez municípios respondem por 51,5% das mortes. O diagnóstico evidencia o esgotamento de uma resposta pautada exclusivamente nas forças estaduais. Há necessidade de o governo do Estado incluir os municípios de forma efetiva no programa Juntos pela Segurança", complementou.

META DO JUNTOS PELA SEGURANÇA

A meta do programa estadual Juntos pela Segurança prevê a redução de 30% no número de mortes violentas intencionais em 2026, em comparação com o resultado alcançado em 2022, ano anterior ao início da gestão Raquel Lyra.

Para atingir a meta, o Estado só pode contabilizar até 2.399 mortes no final do ano. Mas, em nove meses, já acumulou 2.119. Dessa forma, nos próximos três meses, só pode somar mais 280 vidas perdidas — número que nunca foi registrado na série histórica.