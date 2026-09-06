Recife tem atos da esquerda e da direita neste 7 de Setembro, Dia da Pátria
Grito dos Excluídos ocupa o Centro às 9h e ato da direita toma a Avenida Boa Viagem às 14h, unindo Recife às mobilizações do país no feriado
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Recife tem neste 7 de Setembro manifestações em dois pontos da cidade. Pela manhã, movimentos sociais e sindicais realizam o Grito dos Excluídos e Excluídas no Centro. À tarde, grupos de direita se concentram na Zona Sul em protesto contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.
Os dois atos refletem uma divisão que se repete em outras capitais do país neste feriado. Em ano eleitoral, esse tipo de mobilização também vira vitrine para pré-candidatos aparecerem em público e para bandeiras partidárias, que costumam se somar às pautas específicas de cada ato. No caso da direita, o protesto ganha força adicional neste ano com a repercussão de mensagens atribuídas a Alexandre de Moraes e ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro.
Vozes populares
O Grito dos Excluídos chega à 32ª edição com o lema "Na defesa da Terra, da Paz e da Moradia, erguemos a voz: Mulheres Vivas e Soberania!". A concentração começa às 9h no Parque Treze de Maio, no Centro do Recife, e segue em caminhada até o Pátio do Carmo. Atos semelhantes também estão marcados para o interior de Pernambuco.
"O fortalecimento das políticas sociais e de inclusão tem que ser dever do Estado, assim como incluir a população no orçamento. Por isso, defendemos um estado forte que possa promover políticas públicas e mudar a vida dos que mais precisam", diz o coordenador-geral do Sindsep-PE, José Carlos de Oliveira.
A pauta do Grito também reúne o debate sobre o déficit habitacional, em consonância com o tema da Campanha da Fraternidade de 2026 ("Fraternidade e Moradia"), além da defesa das mulheres diante do aumento de agressões e feminicídios, da democracia num ano eleitoral e de um clamor pela paz.
Ato conservador
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À tarde, a partir das 14h, grupos de direita se reúnem em frente à tradicional Padaria Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, dentro de uma mobilização simultânea marcada para outras 14 cidades do país, entre elas São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Salvador.
O ato de maior porte deste ano acontece na Avenida Paulista, em São Paulo, convocado pelo senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ), com concentração marcada para as 15h e presença confirmada do governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos) e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF).
As manifestações adotam os lemas "Fora Lula, Fora Moraes" e "É agora ou nunca", cobrando o fim do mandato de Lula e a saída do ministro do STF.
Mensagens reveladas
O fortalecimento do ato deste ano tem relação direta com a repercussão de mensagens atribuídas a Alexandre de Moraes e a Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, preso desde novembro de 2025 sob suspeita de fraudes financeiras. Segundo o material tornado público após decisão do ministro André Mendonça, os diálogos indicam que Vorcaro chegou a perguntar a Moraes se deveria deixar o país dois dias antes de ser preso.
A divulgação das mensagens, no entanto, não significa por si só que Moraes tenha cometido algum crime, e os fatos ainda estão sob análise das autoridades competentes. O caso ganhou repercussão internacional e passou a ser tratado como uma crise inédita para o Supremo por veículos como Reuters, AFP e BBC. Em 2024 e 2025, atos na Avenida Paulista já haviam pedido a saída de Moraes, mas por outro motivo, a condução do julgamento sobre a tentativa de golpe de Estado que resultou na condenação e prisão de Jair Bolsonaro (PL).