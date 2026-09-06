Recife tem atos da esquerda e da direita neste 7 de Setembro, Dia da Pátria

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Grito dos Excluídos ocupa o Centro às 9h e ato da direita toma a Avenida Boa Viagem às 14h, unindo Recife às mobilizações do país no feriado

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

Recife tem neste 7 de Setembro manifestações em dois pontos da cidade. Pela manhã, movimentos sociais e sindicais realizam o Grito dos Excluídos e Excluídas no Centro. À tarde, grupos de direita se concentram na Zona Sul em protesto contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Os dois atos refletem uma divisão que se repete em outras capitais do país neste feriado. Em ano eleitoral, esse tipo de mobilização também vira vitrine para pré-candidatos aparecerem em público e para bandeiras partidárias, que costumam se somar às pautas específicas de cada ato. No caso da direita, o protesto ganha força adicional neste ano com a repercussão de mensagens atribuídas a Alexandre de Moraes e ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

Vozes populares

O Grito dos Excluídos chega à 32ª edição com o lema "Na defesa da Terra, da Paz e da Moradia, erguemos a voz: Mulheres Vivas e Soberania!". A concentração começa às 9h no Parque Treze de Maio, no Centro do Recife, e segue em caminhada até o Pátio do Carmo. Atos semelhantes também estão marcados para o interior de Pernambuco.

"O fortalecimento das políticas sociais e de inclusão tem que ser dever do Estado, assim como incluir a população no orçamento. Por isso, defendemos um estado forte que possa promover políticas públicas e mudar a vida dos que mais precisam", diz o coordenador-geral do Sindsep-PE, José Carlos de Oliveira.

A pauta do Grito também reúne o debate sobre o déficit habitacional, em consonância com o tema da Campanha da Fraternidade de 2026 ("Fraternidade e Moradia"), além da defesa das mulheres diante do aumento de agressões e feminicídios, da democracia num ano eleitoral e de um clamor pela paz.

Ato conservador

Manifestantes usam bandeiras do Brasil e camisas verde-amarelas em ato que cobra o impeachment de Alexandre de Moraes e a saída de Lula da Presidência - Guga Matos/JC imagem

À tarde, a partir das 14h, grupos de direita se reúnem em frente à tradicional Padaria Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, dentro de uma mobilização simultânea marcada para outras 14 cidades do país, entre elas São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Salvador.

O ato de maior porte deste ano acontece na Avenida Paulista, em São Paulo, convocado pelo senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ), com concentração marcada para as 15h e presença confirmada do governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos) e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF).

As manifestações adotam os lemas "Fora Lula, Fora Moraes" e "É agora ou nunca", cobrando o fim do mandato de Lula e a saída do ministro do STF.

Mensagens reveladas

O fortalecimento do ato deste ano tem relação direta com a repercussão de mensagens atribuídas a Alexandre de Moraes e a Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, preso desde novembro de 2025 sob suspeita de fraudes financeiras. Segundo o material tornado público após decisão do ministro André Mendonça, os diálogos indicam que Vorcaro chegou a perguntar a Moraes se deveria deixar o país dois dias antes de ser preso.

A divulgação das mensagens, no entanto, não significa por si só que Moraes tenha cometido algum crime, e os fatos ainda estão sob análise das autoridades competentes. O caso ganhou repercussão internacional e passou a ser tratado como uma crise inédita para o Supremo por veículos como Reuters, AFP e BBC. Em 2024 e 2025, atos na Avenida Paulista já haviam pedido a saída de Moraes, mas por outro motivo, a condução do julgamento sobre a tentativa de golpe de Estado que resultou na condenação e prisão de Jair Bolsonaro (PL).