Chão de Estrelas ganha duas praças revitalizadas para lazer das famílias

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Novas praças de Chão de Estrelas homenageiam moradores que marcaram a história do bairro e ampliam opções de lazer e convivência para as famílias

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Moradores de Chão de Estrelas, em Campina do Barreto, ganharam neste domingo (6) duas praças revitalizadas pela Prefeitura do Recife para reforçar as opções de lazer e convivência do bairro. As áreas passaram por obras de requalificação com novos brinquedos, paisagismo e melhorias na circulação, e agora homenageiam duas figuras que marcaram a história da comunidade.

A requalificação foi executada pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb). A entrega das praças Erick Henrique Guimarães de Lima e Ovídio Ferreira foi acompanhada pelo prefeito Victor Marques, e as duas intervenções somaram mais de R$ 1 milhão em investimentos.

Homenagens

Para os moradores, os espaços carregam também um valor afetivo. A praça Erick Henrique Guimarães de Lima homenageia um jovem que completa 10 anos de falecimento neste ano e que teve participação ativa na cultura do bairro. Já a praça Ovídio Ferreira reconhece a trajetória de um morador cuja história se confunde com a da própria comunidade de Chão de Estrelas.

"Entregamos hoje duas praças aqui em Campina do Barreto, prestando duas homenagens muito bonitas. Uma delas é ao Erick Henrique, que completa 10 anos de falecimento. Um jovem que fez parte da sociedade e da cultura do bairro e que agora recebe uma justa homenagem. Como cidade, precisamos valorizar a nossa juventude e, principalmente, oferecer espaços como este para as famílias. A outra praça homenageia Ovídio Ferreira, que teve sua história muito ligada a Chão de Estrelas. São dois equipamentos importantes para a comunidade, que vão proporcionar mais espaços de convivência para as famílias e de lazer para as crianças", diz o prefeito Victor Marques.

Filha de Ovídio Ferreira, Rosilene Ferreira, 54 anos, destaca o significado de ver o nome do pai eternizado no espaço. "Ele foi um líder comunitário muito empenhado e sempre lutou pela comunidade. Eu me sinto muito honrada com essa homenagem, principalmente por toda a história de luta e dedicação dele. É um orgulho para nossa família e somos muito gratos", conta.

Obras concluídas

As intervenções ocorreram em duas etapas. Na praça Ovídio Ferreira, o investimento de R$ 537.160,96 garantiu novos brinquedos, uma área de lazer inédita, paisagismo e a requalificação do espaço de circulação dos ônibus que passam pelo local. Na praça Erick Henrique Guimarães de Lima, os R$ 481.762,86 aplicados ampliaram as opções de brinquedos infantis, somaram mobiliário urbano para convivência e recuperaram a via de acesso. Concluídas no mês passado, as obras haviam começado em agosto de 2025.

A entrega em Chão de Estrelas integra um movimento mais amplo da Prefeitura do Recife de recuperação de praças e parques pela cidade. Atualmente, outras 20 praças e parques estão com obras em andamento, somando cerca de R$ 31 milhões investidos em diferentes regiões do Recife.

Além das praças, a gestão municipal também amplia a rede de parques urbanos, reforçando as opções de lazer, prática esportiva e contato com áreas verdes para a população.