MPPE pede lista de policiais que usarão arma de elastômero no 7 de Setembro
Recomendação ao Comando-Geral da Polícia Militar tem como objetivo evitar excessos praticados em atos como o tradicional Grito dos Excluídos
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O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) solicitou ao Comando-Geral da Polícia Militar a lista de todos os profissionais que vão atuar usando armas de elastômero (balas de borracha) durante a 32ª edição do Grito dos Excluídos e Excluídas e em outras manifestações públicas previstas para esta segunda-feira, 7 de Setembro.
Inicialmente, a 7ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania da Capital (Direitos Humanos) recomendou ao Comando-Geral que proibisse o porte e o uso desse armamento durante os atos, sobretudo para evitar ações desastrosas como a que ocorreu em 29 de maio de 2021, quando dois trabalhadores foram atingidos por elastômeros e ficarão cegos durante a dispersão de um ato pacífico na área central do Recife.
Como houve a recusa da corporação em proibir o uso da arma no 7 de Setembro, sob o argumento de que tropas especializadas poderão ter a necessidade em situações de maior complexidade, o MPPE pediu a lista com a identificação prévia desses policiais que estarão armados no desfile. Foram requisitadas as informações dos nomes, matrículas, posto/graduação e unidade de lotação.
O MPPE reforçou que o emprego da força deve observar a legislação brasileira e normas internacionais de direitos humanos, priorizando a comunicação, a negociação e técnicas capazes de impedir a escalada da violência. O MPPE recomendou ainda que a corporação deverá assegurar o uso adequado dos cadarços de identificação, em local visível no uniforme operacional e nos coletes balísticos.
A 32ª edição do Grito dos Excluídos e Excluídas está prevista para ocorrer no Parque Treze de Maio, na área central do Recife, com encerramento no Pátio do Carmo.
As orientações à PM também se aplicam a eventuais manifestações públicas realizadas tanto no contexto do 7 de Setembro como no das Eleições Gerais de 2026, até a diplomação dos eleitos.