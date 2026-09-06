Hemope alerta para queda nos estoques e convoca doadores de sangue no feriado

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Hemocentro Recife mantém funcionamento normal neste feriado de 7 de Setembro, das 7h15 às 18h30, para reforçar os estoques de sangue da rede de saúde

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A Fundação Hemope registra baixa movimentação nos pontos de coleta em Pernambuco, cenário que pode comprometer o atendimento a pacientes que dependem de transfusões na rede de saúde. Para reverter o quadro, o Hemocentro Recife mantém funcionamento normal nesta segunda-feira, feriado de 7 de Setembro, das 7h15 às 18h30.

A equipe de captação da Fundação reforça o chamado para que pessoas aptas a doar compareçam ao Hemope Recife nos próximos dias. "As doações são essenciais para garantir o atendimento de pacientes que necessitam de transfusões em cirurgias, tratamentos, atendimentos de urgência e emergência, além de outros procedimentos médicos", ressalta a supervisora de Captação de Doadores de Sangue, Josinete Gomes.

Para a supervisora, mesmo uma doação isolada tem peso na rotina dos hemocentros. "Uma única doação pode fazer a diferença na vida de quem aguarda por atendimento. A participação da população é fundamental para manter o abastecimento regular dos estoques e garantir sangue disponível para os pacientes que precisam", salienta.

Quem pode

Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos, com peso superior a 50 kg e em boas condições de saúde. É preciso ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas, estar alimentado e apresentar documento oficial com foto. Quem tem entre 60 e 69 anos só pode doar se a primeira doação tiver sido feita antes dos 60 anos, e menores de 18 anos precisam estar acompanhados do responsável legal.

Onde doar

O Hemope Recife funciona na Rua Joaquim Nabuco, 171, no bairro das Graças, e atende tanto por demanda espontânea quanto por agendamento prévio pelo telefone 0800-081-1535.