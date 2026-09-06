fechar
Pernambuco | Notícia

Hemope alerta para queda nos estoques e convoca doadores de sangue no feriado

Hemocentro Recife mantém funcionamento normal neste feriado de 7 de Setembro, das 7h15 às 18h30, para reforçar os estoques de sangue da rede de saúde

Por JC Publicado em 06/09/2026 às 18:26
Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos, alimentadas e que tenham dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas
Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos, alimentadas e que tenham dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas - Danyllo Barbosa /Masterboi

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A Fundação Hemope registra baixa movimentação nos pontos de coleta em Pernambuco, cenário que pode comprometer o atendimento a pacientes que dependem de transfusões na rede de saúde. Para reverter o quadro, o Hemocentro Recife mantém funcionamento normal nesta segunda-feira, feriado de 7 de Setembro, das 7h15 às 18h30.

A equipe de captação da Fundação reforça o chamado para que pessoas aptas a doar compareçam ao Hemope Recife nos próximos dias. "As doações são essenciais para garantir o atendimento de pacientes que necessitam de transfusões em cirurgias, tratamentos, atendimentos de urgência e emergência, além de outros procedimentos médicos", ressalta a supervisora de Captação de Doadores de Sangue, Josinete Gomes.

Para a supervisora, mesmo uma doação isolada tem peso na rotina dos hemocentros. "Uma única doação pode fazer a diferença na vida de quem aguarda por atendimento. A participação da população é fundamental para manter o abastecimento regular dos estoques e garantir sangue disponível para os pacientes que precisam", salienta.

Quem pode

Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos, com peso superior a 50 kg e em boas condições de saúde. É preciso ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas, estar alimentado e apresentar documento oficial com foto. Quem tem entre 60 e 69 anos só pode doar se a primeira doação tiver sido feita antes dos 60 anos, e menores de 18 anos precisam estar acompanhados do responsável legal.

Onde doar

O Hemope Recife funciona na Rua Joaquim Nabuco, 171, no bairro das Graças, e atende tanto por demanda espontânea quanto por agendamento prévio pelo telefone 0800-081-1535.

Leia também

MPPE pede lista de policiais que usarão arma de elastômero no 7 de Setembro
PREVENÇÃO

MPPE pede lista de policiais que usarão arma de elastômero no 7 de Setembro
Chão de Estrelas ganha duas praças revitalizadas para lazer das famílias
Lazer

Chão de Estrelas ganha duas praças revitalizadas para lazer das famílias

Compartilhe

Tags

Imagem de JC

JC

editores@jc.com.br

Fundado em 1919, o Jornal do Commercio é referência na cobertura jornalística de Pernambuco, do Brasil e do mundo, com relevância e credibilidade.