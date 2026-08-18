Chuvas em Pernambuco: Apac renova estado de atenção para chuvas e amplia alerta para Grande Recife e Agreste
Apac prevê continuidade das pancadas de chuva na Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata e Agreste até esta quarta-feira (19)
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A previsão de chuvas moderadas a fortes coloca Pernambuco em alerta na noite desta terça-feira (18) e ao longo da quarta-feira (19). Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), as precipitações devem atingir principalmente a Região Metropolitana do Recife, a Mata Sul, a Mata Norte e o Agreste do Estado.
Conforme dados divulgados pela Apac, um canal de umidade segue favorecendo a formação de pancadas de chuva entre o Agreste e o Litoral pernambucano. A previsão indica que o sistema deve permanecer ativo durante a manhã de quarta-feira, com enfraquecimento esperado entre a tarde e a noite.
Além da previsão de novas chuvas, a situação dos rios também exige atenção. Dois cursos d’água atingiram a cota de alerta para inundação, aumentando o risco para municípios localizados nas áreas próximas às margens.
Alerta de inundação dos rios
O Rio Sirinhaém, em Barra de Guabiraba, atingiu a cota para inundação. O possível extravasamento do rio pode afetar os municípios de Barra de Guabiraba e Cortês.
O Rio Ipojuca, em Primavera e em Ipojuca (Engenho Maranhão), chegou à cota de alerta. Segundo o monitoramento, os municípios de Primavera, Escada e Ipojuca devem permanecer em atenção diante da possibilidade de inundação.
Já o Rio Jaboatão, em Moreno, também atingiu a cota de alerta. A situação exige atenção nos municípios de Moreno e Jaboatão dos Guararapes, devido à possibilidade de inundação.
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A orientação é que a população das áreas de risco acompanhe os comunicados dos órgãos de monitoramento e da Defesa Civil, especialmente durante os períodos de maior intensidade das chuvas.
Em caso de alagamentos ou elevação dos rios, moradores devem evitar áreas próximas a cursos d’água e locais com histórico de inundação.