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Pernambuco | Notícia

Chuvas em Pernambuco: Apac renova estado de atenção para chuvas e amplia alerta para Grande Recife e Agreste

Apac prevê continuidade das pancadas de chuva na Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata e Agreste até esta quarta-feira (19)

Por Alice Lins Publicado em 18/08/2026 às 18:07 | Atualizado em 18/08/2026 às 18:53
Imagem de arquivo de rua alagada no Grande Recife
Imagem de arquivo de rua alagada no Grande Recife - Cirio Gomes/JC Imagem

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A previsão de chuvas moderadas a fortes coloca Pernambuco em alerta na noite desta terça-feira (18) e ao longo da quarta-feira (19). Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), as precipitações devem atingir principalmente a Região Metropolitana do Recife, a Mata Sul, a Mata Norte e o Agreste do Estado.

Conforme dados divulgados pela Apac, um canal de umidade segue favorecendo a formação de pancadas de chuva entre o Agreste e o Litoral pernambucano. A previsão indica que o sistema deve permanecer ativo durante a manhã de quarta-feira, com enfraquecimento esperado entre a tarde e a noite.

Além da previsão de novas chuvas, a situação dos rios também exige atenção. Dois cursos d’água atingiram a cota de alerta para inundação, aumentando o risco para municípios localizados nas áreas próximas às margens.

Alerta de inundação dos rios

O Rio Sirinhaém, em Barra de Guabiraba, atingiu a cota para inundação. O possível extravasamento do rio pode afetar os municípios de Barra de Guabiraba e Cortês.

O Rio Ipojuca, em Primavera e em Ipojuca (Engenho Maranhão), chegou à cota de alerta. Segundo o monitoramento, os municípios de Primavera, Escada e Ipojuca devem permanecer em atenção diante da possibilidade de inundação.

Já o Rio Jaboatão, em Moreno, também atingiu a cota de alerta. A situação exige atenção nos municípios de Moreno e Jaboatão dos Guararapes, devido à possibilidade de inundação.

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A orientação é que a população das áreas de risco acompanhe os comunicados dos órgãos de monitoramento e da Defesa Civil, especialmente durante os períodos de maior intensidade das chuvas.

Em caso de alagamentos ou elevação dos rios, moradores devem evitar áreas próximas a cursos d’água e locais com histórico de inundação.

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Alice Lins

alins@radiojornal.com.br

Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo, produção de TV,

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