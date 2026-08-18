Chuvas em Pernambuco: Apac renova estado de atenção para chuvas e amplia alerta para Grande Recife e Agreste

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Apac prevê continuidade das pancadas de chuva na Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata e Agreste até esta quarta-feira (19)

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A previsão de chuvas moderadas a fortes coloca Pernambuco em alerta na noite desta terça-feira (18) e ao longo da quarta-feira (19). Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), as precipitações devem atingir principalmente a Região Metropolitana do Recife, a Mata Sul, a Mata Norte e o Agreste do Estado.

Conforme dados divulgados pela Apac, um canal de umidade segue favorecendo a formação de pancadas de chuva entre o Agreste e o Litoral pernambucano. A previsão indica que o sistema deve permanecer ativo durante a manhã de quarta-feira, com enfraquecimento esperado entre a tarde e a noite.

Além da previsão de novas chuvas, a situação dos rios também exige atenção. Dois cursos d’água atingiram a cota de alerta para inundação, aumentando o risco para municípios localizados nas áreas próximas às margens.

Alerta de inundação dos rios

O Rio Sirinhaém, em Barra de Guabiraba, atingiu a cota para inundação. O possível extravasamento do rio pode afetar os municípios de Barra de Guabiraba e Cortês.

O Rio Ipojuca, em Primavera e em Ipojuca (Engenho Maranhão), chegou à cota de alerta. Segundo o monitoramento, os municípios de Primavera, Escada e Ipojuca devem permanecer em atenção diante da possibilidade de inundação.

Já o Rio Jaboatão, em Moreno, também atingiu a cota de alerta. A situação exige atenção nos municípios de Moreno e Jaboatão dos Guararapes, devido à possibilidade de inundação.

A orientação é que a população das áreas de risco acompanhe os comunicados dos órgãos de monitoramento e da Defesa Civil, especialmente durante os períodos de maior intensidade das chuvas.

Em caso de alagamentos ou elevação dos rios, moradores devem evitar áreas próximas a cursos d’água e locais com histórico de inundação.