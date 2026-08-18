Ao vivo: Ivan Moraes é o segundo candidato a participar da série de sabatinas do Sistema Jornal do Commercio

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Primeiro ato midiático da campanha de Ivan, sabatina será transmitida ao vivo pelos canais do Sistema Jornal do Commercio

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O candidato Ivan Moraes (PSOL), da Federação PSOL/Rede, será o segundo candidato ao Governo de Pernambuco a participar da série de sabatinas promovidas pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC). O encontro ocorre nesta terça-feira (18), um dia após a participação de João Campos (PSB), e coloca no centro do debate a candidatura de esquerda que tenta romper a polarização entre o socialista e a governadora Raquel Lyra (PSD).

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A sabatina será realizada das 11h às 12h, com participação dos jornalistas Natália Ribeiro, Igor Maciel e Fernando Castilho. O encontro será transmitido ao vivo pela Rádio Jornal, TV Jornal, TV Jornal Interior e pelos canais digitais do SJCC. A série foi aberta nesta segunda-feira (17) por João Campos e será encerrada na quinta-feira (20), com a participação de Raquel Lyra. A ordem dos encontros foi definida por sorteio, na presença de representantes das candidaturas.

Ivan Moraes

Ivan Moraes chega à disputa pelo Palácio do Campo das Princesas com uma trajetória construída em movimentos sociais. Jornalista e ex-vereador do Recife, ele exerceu dois mandatos na Câmara Municipal. Em julho, a federação PSOL REDE anunciou oficialmente Ivan como candidato a governador, com Alice Gabino (Rede) como vice e Paulo Rubem Santiago (Rede) na disputa pelo Senado.

A construção da candidatura, no entanto, atravessou momentos de tensão. Ivan acusou o PSB, comandado nacionalmente por João Campos, de articular para que o PSOL retirasse a candidatura em Pernambuco com o argumento de concentrar forças contra Raquel Lyra. Dirigentes nacionais da legenda chegaram a discutir a possibilidade de retirada do nome de Ivan, mas a direção estadual da federação sustentou a candidatura.

Entre as principais diretrizes apresentadas por Ivan está a defesa de um modelo de gestão com maior presença do Estado na prestação de serviços públicos. A federação se posiciona contra a privatização da Compesa, do Metrô do Recife e propõe a implantação da tarifa zero no transporte coletivo das regiões metropolitanas do Recife, Caruaru e Petrolina.

Na administração pública, Ivan afirma que pretende montar um secretariado com pelo menos metade das vagas ocupadas por mulheres e metade por pessoas negras. A área ambiental também aparece entre as prioridades. Durante a construção do programa de governo, o candidato defendeu metas de desmatamento zero, ampliação das políticas de reciclagem e compostagem e uma política de resíduos sólidos capaz de reduzir a dependência dos aterros sanitários. Também já apresentou a defesa de um plano estadual para o uso medicinal da cannabis.

Na área de segurança pública, Ivan tem defendido alternativas ao encarceramento em massa e uma política que combine segurança com direitos humanos. O candidato também coloca entre suas bandeiras o combate à violência contra a mulher e a proteção de populações vulneráveis.

Na declaração de bens apresentada à Justiça Eleitoral para a eleição de 2026, Ivan Moraes informou patrimônio de R$ 81.452,00, correspondente a um imóvel residencial e conta bancária.