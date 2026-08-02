Conferência da OAB-PE e UNINASSAU debate inteligência artificial e inovação no Direito

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

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A programação inclui palestras, painéis e debates sobre temas relacionados às transformações na advocacia e no sistema de Justiça

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A Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco (OAB-PE), em parceria com a UNINASSAU, realiza entre os dias 5 e 7 de agosto, no Centro de Convenções de Pernambuco, a Conferência Estadual da Advocacia Pernambucana. Nesta edição, o evento incorpora o III Congresso de Práticas Processuais e Novas Tecnologias e terá como tema "Advocacia 5.0: Tecnologia, Inteligência Artificial e Democracia".

A programação inclui palestras, painéis e debates sobre temas relacionados às transformações na advocacia e no sistema de Justiça. Entre os assuntos previstos estão inteligência artificial aplicada ao Direito, proteção de dados, jurimetria, criminalidade cibernética, democracia constitucional, liberdade de expressão, prerrogativas da advocacia no ambiente digital e inovação na prestação de serviços jurídicos.

Entre os palestrantes confirmados estão o presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti; o jurista Aury Lopes Jr.; o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Marcelo Navarro; o advogado-geral da União, Jorge Messias; e a presidente da OAB Pernambuco, Ingrid Zanella, além de outros convidados da área jurídica.

“A inteligência artificial está transformando todas as profissões, e com o Direito não é diferente. Mas nenhuma tecnologia substitui profissionais bem preparados, éticos e comprometidos com a Justiça. Eventos como este cumprem um papel essencial ao aproximar conhecimento, inovação e formação de qualidade, contribuindo para que a advocacia esteja pronta para os desafios do presente e do futuro”, afirma Janguiê Diniz, fundador do grupo Ser Educacional, mantenedor da UNINASSAU, e um dos palestrantes do congresso.

Segundo a organização, o evento reunirá advogados, magistrados, ministros, integrantes do Ministério Público, professores, pesquisadores e especialistas para discutir os impactos das novas tecnologias sobre a atuação da advocacia, a proteção de direitos e as garantias fundamentais.

Para a presidente da OAB Pernambuco, Ingrid Zanella, a conferência será um espaço para o debate sobre os desafios da profissão. "A Conferência Estadual da Advocacia Pernambucana será um grande espaço de construção coletiva do conhecimento, reunindo alguns dos maiores juristas do país para debater os temas que já impactam o presente e definirão o futuro da advocacia. Nosso compromisso é proporcionar uma programação de excelência, que fortaleça a atuação profissional e reafirme o papel da advocacia como protagonista na defesa da democracia, da cidadania e da Justiça", ressaltou.

O presidente da UNINASSAU, Jânyo Diniz, afirmou que o encontro também busca incentivar a troca de experiências entre profissionais de diferentes áreas diante das mudanças provocadas pela transformação digital.

"Além de promover a atualização profissional, o Congresso busca estimular o intercâmbio de experiências entre especialistas de diferentes áreas, fortalecendo a advocacia pernambucana e ampliando o debate sobre o papel do Direito na construção de soluções para uma sociedade cada vez mais conectada", afirmou.

As inscrições estão abertas para advogados e estudantes de Direito. A programação completa está disponível no site do evento. Clique aqui!

