Uma por Uma: ser mulher negra no Brasil é enfrentar desigualdades atravessadas por raça, gênero e classe

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Ser mulher no Brasil já significa enfrentar uma série de desigualdades, mas quando a questão racial se soma ao gênero, os desafios se tornam ainda mais profundos. O décimo episódio do videocast Uma por Uma debate como diferentes marcadores sociais se cruzam e definem experiências, oportunidades e barreiras enfrentadas pelas mulheres negras na sociedade.

Com apresentação de Natalia Ribeiro, o programa recebe Dani Rodrigues, coordenadora da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco (RMNPE), e Rosa Marques, secretária da organização. A conversa também conta com a participação da jornalista Laís Nascimento, repórter de Cultura do Jornal do Commercio, e aborda temas como racismo estrutural, políticas públicas, identidade, afetividade, cultura e representação.

Assista ao videocast Uma por Uma #10: O que muda quando, além de ser mulher, se é negra no Brasil?

Desigualdades têm origem histórica

A discussão parte de uma provocação: se as mulheres negras são maioria da população brasileira, por que ainda são minoria nos espaços de decisão e poder? Para Laís Nascimento, que sugeriu o tema do episódio, a pergunta passa por compreender quais estruturas foram construídas para impedir que essas mulheres ocupem determinados lugares.

Rosa Marques explica que a desigualdade racial brasileira é resultado de um processo histórico. Segundo ela, apesar dos avanços em políticas públicas e ações afirmativas, ainda existe uma resistência para que essas medidas sejam efetivadas de forma ampla.

Para a socióloga, o discurso de que o Brasil é uma democracia racial não corresponde à realidade das experiências vividas pela população negra. "Essa mestiçagem só funciona quando é para convencer a população de que somos todos iguais. Porque, na prática, as desigualdades raciais e sociais demonstram o contrário", afirma.

Dani Rodrigues reforça que a luta por direitos da população negra não começou agora, mas é fruto de uma mobilização histórica. Ela destaca que muitos avanços conquistados no país foram impulsionados pelos movimentos sociais. "A gente vem de um lugar de negação histórica de direitos. Então, essa luta que a gente trava hoje enquanto movimento social feminista negro não é de hoje, é uma luta de muito tempo", explica.

Quando raça, gênero e classe se encontram

Durante o episódio, Dani apresenta um conceito fundamental para compreender a realidade das mulheres negras: a interseccionalidade. A ideia mostra que diferentes marcadores sociais não podem ser analisados separadamente. "Enquanto mulher negra, a gente não pode se pensar apenas a partir da chave de gênero. A gente precisa considerar que somos mulheres negras", explica.

Rosa complementa que a interseccionalidade envolve raça, gênero e classe, elementos que se combinam para ampliar as desigualdades. Os dados apresentados por Natalia Ribeiro durante a conversa ajudam a ilustrar esse cenário: segundo informações do Ministério da Igualdade Racial, a taxa de analfabetismo entre mulheres negras é mais de duas vezes maior que entre mulheres brancas.

Laís relaciona esses números com situações observadas no cotidiano. Ela lembra que muitas mulheres negras são responsáveis pelo sustento de suas famílias, enfrentam longos deslocamentos até o trabalho e convivem com a ausência de políticas públicas estruturantes.

Identidade e o direito de se reconhecer

Outro ponto central da conversa é a construção da identidade negra. Rosa explica que o racismo também atua no campo subjetivo, influenciando a forma como pessoas negras enxergam seus próprios corpos.

Segundo ela, durante muito tempo, características negras foram associadas a padrões negativos, como o cabelo crespo e a estética negra. Por isso, o processo de reconhecimento da própria identidade passa também pela valorização desses elementos.

A socióloga ressalta que mulheres negras devem ter autonomia sobre seus corpos e suas escolhas, incluindo a possibilidade de mudar o cabelo como desejarem. O ponto central, segundo ela, é que essa escolha aconteça a partir da liberdade, e não da pressão para se aproximar de um padrão branco de beleza.

Dani acrescenta que identidade, ancestralidade e resistência são pilares importantes para o movimento de mulheres negras. Para ela, elementos culturais e estéticos carregam histórias que vão além da aparência. "A trança, para as mulheres negras, não é só uma questão estética. Ela tem um sentido de identidade, de resistência e de ancestralidade", destaca.

Igualdade de oportunidades e políticas afirmativas

Ao final da conversa, as participantes refletem sobre os caminhos para enfrentar o racismo. Dani destaca que a principal reivindicação do movimento negro é por dignidade e igualdade de direitos. "A gente quer poder viver livremente, ter oportunidade de estudar, de trabalhar, de sonhar e de ter desejo".

Rosa reforça que as conquistas das últimas décadas são resultado da organização do movimento negro, citando as ações afirmativas como um exemplo de política que ampliou o acesso da população negra às universidades e aos espaços públicos. Para ela, ainda existe resistência porque essas medidas mexem com estruturas históricas de privilégio. "A ação afirmativa proporciona esse caminho", explica.

O décimo episódio do Uma por Uma mostra que discutir a realidade das mulheres negras não significa buscar privilégios, mas compreender desigualdades construídas ao longo da história e pensar em formas de garantir que mais pessoas tenham acesso aos mesmos direitos. O episódio está disponível gratuitamente no YouTube do JC Play.

