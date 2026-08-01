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Economia | Notícia

Governo de Pernambuco projeta receita de R$ 57,4 bilhões e despesas de R$ 48,5 bilhões para 2027

A proposta estabelece as prioridades e metas fiscais de curto prazo alinhadas à capacidade financeira do Estado e às demandas da população

Por Alice Lins Publicado em 01/08/2026 às 13:16
Palácio do Campo das Princesas
Palácio do Campo das Princesas - Miva Filho/Secom

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O Governo de Pernambuco encaminhou, nesta sexta-feira (31), o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) de 2027 à Assembleia Legislativa (Alepe). A proposta, que estabelece as prioridades e metas fiscais de curto prazo alinhadas à capacidade financeira do Estado e às demandas da população, prevê receitas totais de R$ 57,4 bilhões.

Mantendo o compromisso com as carreiras da administração pública e a prestação dos serviços aos pernambucanos, o Governo do Estado terá despesas com pessoal e encargos de R$ 27,2 bilhões no ano que vem. As demais despesas correntes somam R$ 21,3 bilhões.

O PLDO, elaborado pela Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional (Seplag-PE), prevê ainda receitas totais de R$ 59,2 bilhões em 2028 e R$ 63,1 bilhões em 2029.

“O projeto que elaboramos segue o princípio do equilíbrio das contas do Estado, as prioridades estabelecidas em áreas como saúde, educação, segurança, assistência social, além de reforçar o espaço para investimentos estruturantes. Agora nos colocamos à disposição dos deputados estaduais para detalhar a proposta e o impacto dos números na vida dos pernambucanos”, afirmou o secretário de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional, Fabrício Marques.

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Alice Lins

alins@radiojornal.com.br

Formada em Bacharelado em Jornalismo pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) desde 2023. Atuo como repórter do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2022. Escrevo, majoritariamente, sobre cultura e entretenimento. Integro a equipe de produção de conteúdo para o site e mídias sociais do Social1, com foco em conteúdos sobre o mundo das séries e filmes, astrologia, beleza, comportamento, TV e celebridades. Possuo experiência também em rádiojornalismo, produção de TV,

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