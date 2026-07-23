Chuvas deixam Pernambuco em situação de atenção, com rios cheios e risco de alagamentos

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Apac mantém alerta para áreas do estado; chuvas provocaram alagamentos, deixaram o Rio Ipojuca cheio e devem continuar nesta sexta-feira (24)

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Pernambuco está em situação de atenção por causa das fortes chuvas registradas nas últimas horas desta quinta-feira (23). A Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) mantém avisos meteorológicos para áreas do estado, enquanto rios são monitorados diante do aumento do volume de água e há risco de alagamentos e enxurradas.

Na Mata Sul, o Rio Ipojuca está cheio, no município de Escada. A região é acompanhada diante do volume de água e está sob alerta da Defesa Civil para o risco de chuvas intensas nas próximas 24 horas.

Também na Mata Sul, um caminhão que transportava trabalhadores ficou preso ao tentar atravessar um trecho coberto por um grande volume de água, no Engenho Campestre, em Primavera. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (23). Apesar do perigo durante a travessia, todos os ocupantes conseguiram sair do veículo em segurança e sem ferimentos.

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Apac mantém alerta para chuvas

Em aviso meteorológico emitido nesta quinta-feira (23), a Apac informou que um canal de umidade continua favorecendo a ocorrência de chuvas no litoral pernambucano. A agência prevê pancadas moderadas e pontualmente fortes na Região Metropolitana do Recife e na Mata Norte, especialmente durante a noite desta quinta, na madrugada e no início da manhã de sexta-feira (24).

O aviso é válido até as 16h desta sexta-feira.

Previsão para esta sexta-feira

A previsão indica pancadas de chuva isoladas de intensidade moderada ao longo do dia na Região Metropolitana do Recife, com temperaturas entre 23°C e 29°C. Na Mata Norte, o tempo deve ficar nublado, com chuva moderada e temperaturas entre 20°C e 29°C.

Na Mata Sul, onde o Rio Ipojuca está cheio, são esperadas pancadas isoladas durante a manhã, com intensidade fraca a moderada. A temperatura deve variar entre 18°C e 29°C.

Também há previsão de chuva isolada pela manhã no Agreste, com temperaturas entre 17°C e 29°C.

Já no Sertão de Pernambuco e no Sertão de São Francisco, a previsão é de tempo parcialmente nublado e sem chuva ao longo do dia. As temperaturas podem chegar a 32°C e 33°C, respectivamente. Em Fernando de Noronha, também não há previsão de chuva.

A população deve seguir as orientações da Defesa Civil, principalmente em áreas sujeitas a alagamentos, enxurradas e outros impactos provocados pelas chuvas.

Contatos da Defesa Civil

Em caso de emergência ou sinais de risco, como alagamentos, deslizamentos ou aumento do nível de rios, a população deve acionar a Defesa Civil do estado ou do município.

Pernambuco - 199 ou (81) 3181.2490

Recife - 0800.081.3400

Municípios da Região Metropolitana:

Abreu e Lima - (81) 97347.2443

Araçoiaba - (81) 3543.8983

Cabo de Santo Agostinho - 0800.281.8531

Camaragibe - (81) 2129.9564 / (81) 99945.3015 / 153

Igarassu - (81) 99460.9073

Itamaracá - (81) 3181.2490 / 199

Ipojuca - (81) 99231.8607 (WhatsApp)

Itapissuma - (81) 98844.5216

Jaboatão dos Guararapes - (81) 3461.3443 / (81) 99195.6655

Moreno - (81) 98299.0974 / (81) 98128.2018

Olinda - (81) 99266.5307 / 0800.081.0060

Paulista - (81) 99784.0270 / 3371.7992

São Lourenço da Mata - (81) 98338.5407

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