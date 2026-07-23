Chuvas: diversos pontos de alagamento são registrados no Recife na manhã desta quinta-feira (23); confira onde
Trechos com água acumulada prejudicam o trânsito em pontos de grande fluxo de veículos; pedestres e motoristas devem redobrar a atenção
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As fortes chuvas que atingem Pernambuco desde a noite da última quarta-feira (22) provocaram alagamentos em diferentes pontos do Recife. Órgãos municipais acompanham a situação e orientam pedestres e motoristas a evitar áreas alagadas e redobrar os cuidados.
Alagamentos no Recife
Na capital pernambucana, o Centro de Operações do Recife (COP) monitora o fluxo do trânsito e sinaliza os pontos de alagamento observados no município. Os destaques são para as principais vias que cortam o município, mas todos os registros podem ser conferidos no site oficial. Veja onde há alagamento:
Zona Oeste:
- BR-101 (Iputinga);
- Av. Caxangá (Cidade Universitária e Cordeiro);
- Av. Maurício de Nassau;
- Estrada do Barbalho;
- Av. Professor Luiz Freire;
- Av. General San Martin;
- Av. Abdias de Carvalho;
- Estrada dos Remédios
Zona Sul:
- Avenida Dois Rios;
- Rua General Manuel Rabelo;
- Av. Mascarenhas de Moraes;
- Av. Boa Viagem;
- Av. Conselheiro Aguiar;
- Av. Doutor José Rufino
Zona Norte:
- Rua Benfica;
- Rua João Ivo da Silva;
- Rua 48;
- Rua Dona Hora;
Previsão do tempo
A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um alerta laranja na noite da quarta-feira, que sinaliza o estado de atenção, com validade até a noite desta quinta-feira (23).
O aviso indica que as pancadas de chuva com intensidade moderada a forte devem continuar na Região Metropolitana do Recife e Zonas da Mata Norte e Sul. Para o Agreste, a previsão é de precipitação de intensidade moderada.
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Contatos da Defesa Civil
Em caso de emergência ou sinais de risco, como alagamentos, deslizamentos ou aumento do nível de rios, a população deve acionar a Defesa Civil do estado ou do município.
Pernambuco - 199 ou (81) 3181.2490
Recife - 0800.081.3400
Municípios da Região Metropolitana:
Abreu e Lima - (81) 97347.2443
Araçoiaba - (81) 3543.8983
Cabo de Santo Agostinho - 0800.281.8531
Camaragibe - (81) 2129.9564 / (81) 99945.3015 / 153
Igarassu - (81) 99460.9073
Itamaracá - (81) 3181.2490 / 199
Ipojuca - (81) 99231.8607 (WhatsApp)
Itapissuma - (81) 98844.5216
Jaboatão dos Guararapes - (81) 3461.3443 / (81) 99195.6655
Moreno - (81) 98299.0974 / (81) 98128.2018
Olinda - (81) 99266.5307 / 0800.081.0060
Paulista - (81) 99784.0270 / 3371.7992
São Lourenço da Mata - (81) 98338.5407
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