Chuvas: diversos pontos de alagamento são registrados no Recife na manhã desta quinta-feira (23); confira onde

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Trechos com água acumulada prejudicam o trânsito em pontos de grande fluxo de veículos; pedestres e motoristas devem redobrar a atenção

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

As fortes chuvas que atingem Pernambuco desde a noite da última quarta-feira (22) provocaram alagamentos em diferentes pontos do Recife. Órgãos municipais acompanham a situação e orientam pedestres e motoristas a evitar áreas alagadas e redobrar os cuidados.

Alagamentos no Recife

Na capital pernambucana, o Centro de Operações do Recife (COP) monitora o fluxo do trânsito e sinaliza os pontos de alagamento observados no município. Os destaques são para as principais vias que cortam o município, mas todos os registros podem ser conferidos no site oficial. Veja onde há alagamento:

Zona Oeste:

BR-101 (Iputinga);

Av. Caxangá (Cidade Universitária e Cordeiro);

Av. Maurício de Nassau;

Estrada do Barbalho;

Av. Professor Luiz Freire;

Av. General San Martin;

Av. Abdias de Carvalho;

Estrada dos Remédios

Zona Sul:

Avenida Dois Rios;

Rua General Manuel Rabelo;

Av. Mascarenhas de Moraes;

Av. Boa Viagem;

Av. Conselheiro Aguiar;

Av. Doutor José Rufino

Zona Norte:

Rua Benfica;

Rua João Ivo da Silva;

Rua 48;

Rua Dona Hora;

Previsão do tempo

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um alerta laranja na noite da quarta-feira, que sinaliza o estado de atenção, com validade até a noite desta quinta-feira (23).

O aviso indica que as pancadas de chuva com intensidade moderada a forte devem continuar na Região Metropolitana do Recife e Zonas da Mata Norte e Sul. Para o Agreste, a previsão é de precipitação de intensidade moderada.

Contatos da Defesa Civil

Em caso de emergência ou sinais de risco, como alagamentos, deslizamentos ou aumento do nível de rios, a população deve acionar a Defesa Civil do estado ou do município.

Pernambuco - 199 ou (81) 3181.2490

Recife - 0800.081.3400

Municípios da Região Metropolitana:

Abreu e Lima - (81) 97347.2443

Araçoiaba - (81) 3543.8983

Cabo de Santo Agostinho - 0800.281.8531

Camaragibe - (81) 2129.9564 / (81) 99945.3015 / 153

Igarassu - (81) 99460.9073

Itamaracá - (81) 3181.2490 / 199

Ipojuca - (81) 99231.8607 (WhatsApp)

Itapissuma - (81) 98844.5216

Jaboatão dos Guararapes - (81) 3461.3443 / (81) 99195.6655

Moreno - (81) 98299.0974 / (81) 98128.2018

Olinda - (81) 99266.5307 / 0800.081.0060

Paulista - (81) 99784.0270 / 3371.7992

São Lourenço da Mata - (81) 98338.5407

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp

