Chuvas: Pernambuco registra níveis elevados de precipitação; confira os maiores acumulados

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Ipojuca teve os maiores volumes do estado, com mais de 147 mm em 24 horas; rios da Região Metropolitana e Zona da Mata seguem sob monitoramento

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As chuvas que atingem Pernambuco deste a quarta-feira (22) deixaram acumulados expressivos em diversos municípios do estado, com destaques para as Zonas da Mata Sul e Norte e para a Região Metropolitana do Recife.

Dados da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) mostram volumes superiores a 100 milímetros Ipojuca, Cortês e Ribeirão. Rios Ipojuca, Capibaribe, Amaraji e Sirinhaém permanecem sob monitoramento por causa da elevação do nível da água.

Confira os maiores acumulados

Os dados da Apac apontam que os maiores volumes de chuva foram registrados entre a madrugada e a manhã desta quinta-feira. Confira:

Ipojuca - 147.18 mm

Cortês - 130.89 mm

Ribeirão - 99.64 mm

Gameleira - 96.6 mm

Escada - 90.96 mm

Abreu e Lima - 90.6 mm

Amaraji - 87.4 mm

Recife - 87.18 mm

Camaragibe - 78.99 mm

Bonito - 75.8 mm

Primavera - 74.55 mm

Palmares - 73.62 mm

Itapissuma - 70 mm

Rios continuam sob monitoramento

Além dos elevados acumulados, a Apac mantém acompanhamento de rios que atingiram cota de alerta durante o evento chuvoso. Veja os municípios que estão sob alerta:

Rio Camaragibe:

São Lourenço da Mata

Camaragibe

Recife

Rio Ipojuca:

Primavera

Escada

Rio Amaraji:

Ribeirão

Gameleira

Rio Sirinhaém:



Barra de Guabiraba

Cortês

Contatos da Defesa Civil

Em caso de emergência ou sinais de risco, como alagamentos, deslizamentos ou aumento do nível de rios, a população deve acionar a Defesa Civil do estado ou do município.

Pernambuco - 199 ou (81) 3181.2490

Recife - 0800.081.3400

Municípios da Região Metropolitana:

Abreu e Lima - (81) 97347.2443

Araçoiaba - (81) 3543.8983

Cabo de Santo Agostinho - 0800.281.8531

Camaragibe - (81) 2129.9564 / (81) 99945.3015 / 153

Igarassu - (81) 99460.9073

Itamaracá - (81) 3181.2490 / 199

Ipojuca - (81) 99231.8607 (WhatsApp)

Itapissuma - (81) 98844.5216

Jaboatão dos Guararapes - (81) 3461.3443 / (81) 99195.6655

Moreno - (81) 98299.0974 / (81) 98128.2018

Olinda - (81) 99266.5307 / 0800.081.0060

Paulista - (81) 99784.0270 / 3371.7992

São Lourenço da Mata - (81) 98338.5407

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