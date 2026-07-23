Chuvas: Pernambuco registra níveis elevados de precipitação; confira os maiores acumulados
Ipojuca teve os maiores volumes do estado, com mais de 147 mm em 24 horas; rios da Região Metropolitana e Zona da Mata seguem sob monitoramento
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As chuvas que atingem Pernambuco deste a quarta-feira (22) deixaram acumulados expressivos em diversos municípios do estado, com destaques para as Zonas da Mata Sul e Norte e para a Região Metropolitana do Recife.
Dados da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) mostram volumes superiores a 100 milímetros Ipojuca, Cortês e Ribeirão. Rios Ipojuca, Capibaribe, Amaraji e Sirinhaém permanecem sob monitoramento por causa da elevação do nível da água.
Confira os maiores acumulados
Os dados da Apac apontam que os maiores volumes de chuva foram registrados entre a madrugada e a manhã desta quinta-feira. Confira:
- Ipojuca - 147.18 mm
- Cortês - 130.89 mm
- Ribeirão - 99.64 mm
- Gameleira - 96.6 mm
- Escada - 90.96 mm
- Abreu e Lima - 90.6 mm
- Amaraji - 87.4 mm
- Recife - 87.18 mm
- Camaragibe - 78.99 mm
- Bonito - 75.8 mm
- Primavera - 74.55 mm
- Palmares - 73.62 mm
- Itapissuma - 70 mm
Rios continuam sob monitoramento
Além dos elevados acumulados, a Apac mantém acompanhamento de rios que atingiram cota de alerta durante o evento chuvoso. Veja os municípios que estão sob alerta:
Rio Camaragibe:
- São Lourenço da Mata
- Camaragibe
- Recife
Rio Ipojuca:
- Primavera
- Escada
Rio Amaraji:
- Ribeirão
- Gameleira
Rio Sirinhaém:
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- Barra de Guabiraba
- Cortês
Contatos da Defesa Civil
Em caso de emergência ou sinais de risco, como alagamentos, deslizamentos ou aumento do nível de rios, a população deve acionar a Defesa Civil do estado ou do município.
Pernambuco - 199 ou (81) 3181.2490
Recife - 0800.081.3400
Municípios da Região Metropolitana:
Abreu e Lima - (81) 97347.2443
Araçoiaba - (81) 3543.8983
Cabo de Santo Agostinho - 0800.281.8531
Camaragibe - (81) 2129.9564 / (81) 99945.3015 / 153
Igarassu - (81) 99460.9073
Itamaracá - (81) 3181.2490 / 199
Ipojuca - (81) 99231.8607 (WhatsApp)
Itapissuma - (81) 98844.5216
Jaboatão dos Guararapes - (81) 3461.3443 / (81) 99195.6655
Moreno - (81) 98299.0974 / (81) 98128.2018
Olinda - (81) 99266.5307 / 0800.081.0060
Paulista - (81) 99784.0270 / 3371.7992
São Lourenço da Mata - (81) 98338.5407