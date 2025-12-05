Último fim de semana da Festa do Morro tem missas e shows no Recife; confira a programação
Entre sexta (5) e segunda (8), 121ª Festa do Morro reúne grande público com programação religiosa, shows, confissões e estrutura especial no santuário
O Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, vive a fase mais movimentada de sua 121ª festa a partir desta sexta-feira (5).
Desde o dia 28, o santuário está tomado pelos tons de azul e branco em homenagem à Imaculada Conceição, tema central do ciclo religioso que este ano destaca a esperança como guia espiritual dos fiéis.
A expectativa é de que 2,5 milhões de pessoas passem pelo local até o feriado municipal de 8 de dezembro, quando a tradicional programação atinge o auge.
As celebrações incluem missas, novenário, shows culturais e serviços de acolhimento aos romeiros.
Ao longo dos 11 dias, mudanças no trânsito, reforço no transporte público e horários ampliados de confissão foram organizados para atender o grande fluxo de devotos.
Confira o que acontece do fim de semana até a segunda (8).
Sexta-feira (5): missas, novenário e shows
A sexta marca o 7º dia de festa e a 6ª noite do novenário, com intensa programação religiosa desde cedo:
- 7h – Pe. Jadeilson Bezerra (CSSR)
- 8h – Pe. Roberto da Silva (CSSR)
- 9h30 – Santa Missa do Exército, presidida por Dom Marcony Vinícius
- 11h – Pe. Ruberlan Silva Santos (CSSR)
- 12h – Pe. Eduardo Souza Montalvão (CSSR)
- 14h – Pe. José Ulysses da Silva (CSSR)
- 16h – Santa Missa Solene, com Pe. Felipe de Freitas
- 19h30 – 7ª noite do Novenário, com o tema “Pela esperança, somos instrumentos de cuidado e compaixão”, celebrada pelo Pe. José Luiz Queimado (CSSR)
A sexta também conta com shows no palco montado no Morro:
- 20h30 – Rômulo
- 22h – Eliana Ribeiro
- Término previsto: 23h30.
Sábado (6) e domingo (7): maior fluxo e celebrações no santuário e no palco
Durante o fim de semana, o público pode acompanhar missas em dois polos: no santuário e no palco externo.
Santuário: Missas às 7h, 9h, 11h, 12h, 14h e 16h (missa solene), além do novenário às 19h30.
Palco: Celebrações às 8h, 10h e 15h.
A programação cultural segue entre os dias, incluindo: 6/12 – DJ Roony Moura; 7/12 – Pe. João Carlos
Segunda-feira (8): dia da Imaculada com missa de hora em hora
O feriado municipal de 8 de dezembro concentra o maior número de fiéis. As missas acontecem durante todo o dia, em ritmo intensificado:
No palco: Missas às 0h, 2h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h e 14h.
No santuário: Missas às 1h, 3h, 5h, 7h, 9h, 11h, 13h e 15h.
Procissões e bloqueios no fim de semana
Romaria do Terço dos Homens – sábado (6)
A Romaria do Terço dos Homens ocorre às 18h, com saída da Rua da Harmonia, próximo à Igreja da Harmonia, seguindo até o Morro pela Avenida Norte. O cortejo terá acompanhamento de batedores e bloqueios progressivos, liberados após a passagem dos fiéis.
Procissão de Encerramento – segunda (8)
A tradicional procissão final acontece às 15h, saindo do Cais do Apolo, nas imediações da Prefeitura do Recife. O trajeto segue pela Ponte do Limoeiro e pela Avenida Norte até o Santuário, com apoio de 25 batedores e bloqueios itinerantes ao longo de todo o percurso.
Orientações aos fiéis
A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) recomenda que o público:
- use ônibus, táxi ou aplicativos para chegar ao Morro;
- chegue com antecedência, devido ao grande fluxo;
- evite estacionar em vias internas da comunidade;
- respeite a sinalização e as orientações dos agentes;
- redobre a atenção em áreas de travessia de pedestres.
Ajustes no transporte público
O Consórcio de Transportes Metropolitano (CTM) ativou um esquema especial até o fim da festa, com ajustes em paradas e deslocamentos no entorno da Avenida Norte.
A parada localizada antes do Largo Dom Luís está com operação direcionada a linhas que fazem integração com corredores de grande demanda.
Já a parada provisória, instalada logo após o Largo Dom Luís, reorganiza o embarque e desembarque das linhas que atendem diretamente o Morro e bairros adjacentes, diminuindo retenções e garantindo melhor fluidez dos ônibus.
Haverá também reforço de frota, ajustes dinâmicos em horários de pico e equipes de orientação espalhadas pela Av. Norte.
Confissões
Até 7 de dezembro, as confissões seguem em três faixas de horário: 7h às 11h30, 14h30 às 17h e 19h às 21h
Pós-festa
Na terça-feira (9), o santuário segue com missas às 9h30, 15h e 19h30, encerrando o ciclo de celebrações após reunir milhares de devotos na colina mais emblemática da capital.