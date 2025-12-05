fechar
Pernambuco | Notícia

Último fim de semana da Festa do Morro tem missas e shows no Recife; confira a programação

Entre sexta (5) e segunda (8), 121ª Festa do Morro reúne grande público com programação religiosa, shows, confissões e estrutura especial no santuário

Por Ryann Albuquerque Publicado em 05/12/2025 às 9:24 | Atualizado em 05/12/2025 às 9:56
121ª edição da Festa do Morro da Conceição
121ª edição da Festa do Morro da Conceição - Divulgação Pascom Morro

Clique aqui e escute a matéria

O Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, vive a fase mais movimentada de sua 121ª festa a partir desta sexta-feira (5).

Desde o dia 28, o santuário está tomado pelos tons de azul e branco em homenagem à Imaculada Conceição, tema central do ciclo religioso que este ano destaca a esperança como guia espiritual dos fiéis.

A expectativa é de que 2,5 milhões de pessoas passem pelo local até o feriado municipal de 8 de dezembro, quando a tradicional programação atinge o auge.

As celebrações incluem missas, novenário, shows culturais e serviços de acolhimento aos romeiros.

Ao longo dos 11 dias, mudanças no trânsito, reforço no transporte público e horários ampliados de confissão foram organizados para atender o grande fluxo de devotos.

Confira o que acontece do fim de semana até a segunda (8).

Sexta-feira (5): missas, novenário e shows

A sexta marca o 7º dia de festa e a 6ª noite do novenário, com intensa programação religiosa desde cedo:

  • 7h – Pe. Jadeilson Bezerra (CSSR)
  • 8h – Pe. Roberto da Silva (CSSR)
  • 9h30 – Santa Missa do Exército, presidida por Dom Marcony Vinícius
  • 11h – Pe. Ruberlan Silva Santos (CSSR)
  • 12h – Pe. Eduardo Souza Montalvão (CSSR)
  • 14h – Pe. José Ulysses da Silva (CSSR)
  • 16h – Santa Missa Solene, com Pe. Felipe de Freitas
  • 19h30 – 7ª noite do Novenário, com o tema “Pela esperança, somos instrumentos de cuidado e compaixão”, celebrada pelo Pe. José Luiz Queimado (CSSR)

A sexta também conta com shows no palco montado no Morro:

  • 20h30 – Rômulo
  • 22h – Eliana Ribeiro
  • Término previsto: 23h30.

Sábado (6) e domingo (7): maior fluxo e celebrações no santuário e no palco

Durante o fim de semana, o público pode acompanhar missas em dois polos: no santuário e no palco externo.

Santuário: Missas às 7h, 9h, 11h, 12h, 14h e 16h (missa solene), além do novenário às 19h30.

Palco: Celebrações às 8h, 10h e 15h.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A programação cultural segue entre os dias, incluindo: 6/12 – DJ Roony Moura; 7/12 – Pe. João Carlos

Segunda-feira (8): dia da Imaculada com missa de hora em hora

O feriado municipal de 8 de dezembro concentra o maior número de fiéis. As missas acontecem durante todo o dia, em ritmo intensificado:

No palco: Missas às 0h, 2h, 4h, 6h, 8h, 10h, 12h e 14h.

No santuário: Missas às 1h, 3h, 5h, 7h, 9h, 11h, 13h e 15h.

Procissões e bloqueios no fim de semana

Romaria do Terço dos Homens – sábado (6)

A Romaria do Terço dos Homens ocorre às 18h, com saída da Rua da Harmonia, próximo à Igreja da Harmonia, seguindo até o Morro pela Avenida Norte. O cortejo terá acompanhamento de batedores e bloqueios progressivos, liberados após a passagem dos fiéis.

Procissão de Encerramento – segunda (8)

A tradicional procissão final acontece às 15h, saindo do Cais do Apolo, nas imediações da Prefeitura do Recife. O trajeto segue pela Ponte do Limoeiro e pela Avenida Norte até o Santuário, com apoio de 25 batedores e bloqueios itinerantes ao longo de todo o percurso.

ALEX OLIVEIRA/JC IMAGEM
Festa do Morro da Conceição leva milhões de fiéis, todos os anos, para a Zona Norte do Recife - ALEX OLIVEIRA/JC IMAGEM

Orientações aos fiéis

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) recomenda que o público:

  • use ônibus, táxi ou aplicativos para chegar ao Morro;
  • chegue com antecedência, devido ao grande fluxo;
  • evite estacionar em vias internas da comunidade;
  • respeite a sinalização e as orientações dos agentes;
  • redobre a atenção em áreas de travessia de pedestres.

Ajustes no transporte público

O Consórcio de Transportes Metropolitano (CTM) ativou um esquema especial até o fim da festa, com ajustes em paradas e deslocamentos no entorno da Avenida Norte.

A parada localizada antes do Largo Dom Luís está com operação direcionada a linhas que fazem integração com corredores de grande demanda.

Já a parada provisória, instalada logo após o Largo Dom Luís, reorganiza o embarque e desembarque das linhas que atendem diretamente o Morro e bairros adjacentes, diminuindo retenções e garantindo melhor fluidez dos ônibus.

Haverá também reforço de frota, ajustes dinâmicos em horários de pico e equipes de orientação espalhadas pela Av. Norte.

Confissões

Até 7 de dezembro, as confissões seguem em três faixas de horário: 7h às 11h30, 14h30 às 17h e 19h às 21h

Pós-festa

Na terça-feira (9), o santuário segue com missas às 9h30, 15h e 19h30, encerrando o ciclo de celebrações após reunir milhares de devotos na colina mais emblemática da capital.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

Previsão do tempo: Veja como fica o clima em Pernambuco no fim de semana (05 a 07/12)
METEOROLOGIA

Previsão do tempo: Veja como fica o clima em Pernambuco no fim de semana (05 a 07/12)
Previsão do tempo: Quinta-feira (4) tem calor persistente e chance de chuva fraca no litoral pernambucano
METEOROLOGIA

Previsão do tempo: Quinta-feira (4) tem calor persistente e chance de chuva fraca no litoral pernambucano

Compartilhe

Tags