Passeio natalino do Catamaran Tours começa neste sábado

O "Recife Iluminado - Especial de Natal" está disponível até o dia 23 de dezembro, um passeio com trilha sonora natalina e o Papai Noel a bordo

A partir deste sábado (6) o Catamaran Tours entra em clima de Natal com o passeio “Recife Iluminado – Especial de Natal”, um tour náutico temático com trilha sonora natalina, ambientação especial e o Papai Noel a bordo interagindo com o público.

O passeio segue até o dia 23 de dezembro e a saída dos barcos acontecem às 17h30 e 20h. O trajeto passa pelos principais pontos turísticos do centro do Recife que estão iluminados pelas luzes noturnas da cidade.

As reservas podem ser feitas pelo site do Catamaran Tours, os ingressos custam R$ 95 por pessoa, R$ 45 para crianças de 6 a 10 anos, e menores de 5 anos têm acesso gratuito.

Papai Noel no Recife Iluminado - Divulgação

