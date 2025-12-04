JC recebe homenagem da ANJ junto a jornais centenários durante cerimônia em São Paulo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Além do JC, outros 12 jornais centenários foram homenageados pela ANJ, durante a cerimônia do Prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa 2025, em São Paulo

O Jornal do Commercio (JC) foi homenageado pela Associação Nacional de Jornais (ANJ) durante a cerimônia do Prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa 2025, realizada nessa quinta-feira (4), no auditório da ESPM-TECH, em São Paulo. O encontro celebrou 13 veículos centenários associados à entidade, reconhecidos por sua contribuição histórica ao jornalismo e ao fortalecimento da democracia no Brasil.

Na cerimônia, o JC - que completou 106 anos em 2025 - foi representado por Vladimir Melo, superintendente do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC). Ele destacou o papel do jornal na formação de leitores e no combate à desinformação.

“O Jornal do Commercio tem compromisso com a informação, com a população pernambucana e essa postura gerou credibilidade ao longo do seu mais de um século de história. O JC sempre esteve na vanguarda, sendo o 1º jornal do Estado no formato 100% digital. Os números reforçam essa relevância, tanto para o público quanto para o mercado anunciante. Nesses tempos de produção de notícias falsas, o JC assume um papel ainda mais importante na construção de uma sociedade melhor informada, e receber esse reconhecimento da ANJ nos orgulha muito”, afirmou Vladimir.

O Jornal do Commercio, junto a outros jornais centenários, recebeu uma homenagem no Prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa 2025, no auditório da ESPM-TECH, em São Paulo - Rogério Lorenzoni/Studio3xi

Reconhecimento nacional

Durante a solenidade, o presidente-executivo da ANJ, Marcelo Rech, lembrou que os jornais centenários “são guardiões da história do país”, pela capacidade de atravessar diferentes períodos da vida nacional registrando fatos, fiscalizando o poder e preservando a memória coletiva.

Francisco Mesquita, presidente do Conselho de Liberdade de Imprensa da entidade, também destacou o simbolismo do momento em um ambiente de crescente circulação de conteúdos manipulados. Ele alertou para o uso da inteligência artificial por grupos mal-intencionados para distorcer fatos e gerar incertezas, ressaltando que celebrar a trajetória dos jornais centenários “é celebrar a credibilidade, decisiva para o aprimoramento da democracia e do desenvolvimento sustentado”.

O Jornal do Commercio, junto a outros jornais centenários, recebeu uma homenagem no Prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa 2025, no auditório da ESPM-TECH, em São Paulo - Rogério Lorenzoni/Studio3xi

Ao enfatizar a longevidade das redações homenageadas, Mesquita afirmou que "um jornal é um ser vivo, e chegar aos 100 anos significa ter cumprido a missão de informar, formar opinião e difundir cultura".

Além das homenagens aos veículos centenários, a ANJ entregou o Prêmio de Liberdade de Imprensa ao Instituto Palavra Aberta, referência nacional no combate à desinformação, na defesa das liberdades de imprensa e expressão e na promoção da educação midiática.

Homenageados

Foram reconhecidos na cerimônia:

ACidade On (Ribeirão Preto) – 120 anos

A Notícia (Joinville) – 102 anos

A Tarde (Salvador) – 113 anos

A Tribuna (Santos) – 131 anos

Correio do Povo (Porto Alegre) – 130 anos

Cruzeiro do Sul (Sorocaba) – 122 anos

Folha de S. Paulo – 104 anos

Gazeta do Povo (Curitiba) – 106 anos

Jornal do Commercio (Manaus) – 121 anos

Jornal do Commercio (Recife) – 106 anos

Monitor Mercantil (RJ) – 113 anos

O Globo (RJ) – 100 anos

O Estado de S.Paulo – 150 anos

