JC recebe homenagem da ANJ junto a jornais centenários durante cerimônia em São Paulo
Além do JC, outros 12 jornais centenários foram homenageados pela ANJ, durante a cerimônia do Prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa 2025, em São Paulo
O Jornal do Commercio (JC) foi homenageado pela Associação Nacional de Jornais (ANJ) durante a cerimônia do Prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa 2025, realizada nessa quinta-feira (4), no auditório da ESPM-TECH, em São Paulo. O encontro celebrou 13 veículos centenários associados à entidade, reconhecidos por sua contribuição histórica ao jornalismo e ao fortalecimento da democracia no Brasil.
Na cerimônia, o JC - que completou 106 anos em 2025 - foi representado por Vladimir Melo, superintendente do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC). Ele destacou o papel do jornal na formação de leitores e no combate à desinformação.
“O Jornal do Commercio tem compromisso com a informação, com a população pernambucana e essa postura gerou credibilidade ao longo do seu mais de um século de história. O JC sempre esteve na vanguarda, sendo o 1º jornal do Estado no formato 100% digital. Os números reforçam essa relevância, tanto para o público quanto para o mercado anunciante. Nesses tempos de produção de notícias falsas, o JC assume um papel ainda mais importante na construção de uma sociedade melhor informada, e receber esse reconhecimento da ANJ nos orgulha muito”, afirmou Vladimir.
Reconhecimento nacional
Durante a solenidade, o presidente-executivo da ANJ, Marcelo Rech, lembrou que os jornais centenários “são guardiões da história do país”, pela capacidade de atravessar diferentes períodos da vida nacional registrando fatos, fiscalizando o poder e preservando a memória coletiva.
Francisco Mesquita, presidente do Conselho de Liberdade de Imprensa da entidade, também destacou o simbolismo do momento em um ambiente de crescente circulação de conteúdos manipulados. Ele alertou para o uso da inteligência artificial por grupos mal-intencionados para distorcer fatos e gerar incertezas, ressaltando que celebrar a trajetória dos jornais centenários “é celebrar a credibilidade, decisiva para o aprimoramento da democracia e do desenvolvimento sustentado”.
Ao enfatizar a longevidade das redações homenageadas, Mesquita afirmou que "um jornal é um ser vivo, e chegar aos 100 anos significa ter cumprido a missão de informar, formar opinião e difundir cultura".
Além das homenagens aos veículos centenários, a ANJ entregou o Prêmio de Liberdade de Imprensa ao Instituto Palavra Aberta, referência nacional no combate à desinformação, na defesa das liberdades de imprensa e expressão e na promoção da educação midiática.
Homenageados
Foram reconhecidos na cerimônia:
- ACidade On (Ribeirão Preto) – 120 anos
- A Notícia (Joinville) – 102 anos
- A Tarde (Salvador) – 113 anos
- A Tribuna (Santos) – 131 anos
- Correio do Povo (Porto Alegre) – 130 anos
- Cruzeiro do Sul (Sorocaba) – 122 anos
- Folha de S. Paulo – 104 anos
- Gazeta do Povo (Curitiba) – 106 anos
- Jornal do Commercio (Manaus) – 121 anos
- Jornal do Commercio (Recife) – 106 anos
- Monitor Mercantil (RJ) – 113 anos
- O Globo (RJ) – 100 anos
- O Estado de S.Paulo – 150 anos
