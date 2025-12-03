fechar
Pernambuco | Notícia

JC e mais 12 jornais centenários são homenageados pela ANJ

Com 106 anos de história, JC recebe homenagem da Associação Nacional de Jornais (ANJ), pela contribuição ao jornalismo e à democracia

Por Pedro Beija Publicado em 03/12/2025 às 19:38
Presidente do Gupo JCPM, João Carlos Paes Mendonça
Presidente do Gupo JCPM, João Carlos Paes Mendonça - Divulgação

O Jornal do Commercio recebe, nesta quinta-feira (4), junto a outros 12 jornais centenários do Brasil, uma homenagem da Associação Nacional de Jornais (ANJ), pela contribuição dos veículos ao jornalismo e à democracia

As homenagens aos veículos serão entregues durante a cerimônia do Prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa 2025, no auditório da ESPM-TECH, em São Paulo.

Para o presidente do Grupo JCPM, João Carlos Paes Mendonça, a homenagem reconhece o “compromisso do Jornal ao longo de mais de 100 anos” na defesa da sociedade.

“Essa homenagem da ANJ é importante ao reconhecer o compromisso do Jornal ao longo de mais de 100 anos e dos demais veículos que também seguem defendendo a sociedade, sem abrir mão do objetivo central: informar de maneira equilibrada, dando voz aos protagonistas da notícia. Os meios se transformam, mas a responsabilidade com nosso principal ativo que é informar à sociedade segue firme”, afirmou.

O superintendente do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), Vladimir Melo, que vai receber o prêmio em nome do JC, destacou que a homenagem reforça a relevância histórica do veículo e o papel que desempenha na "construção de uma sociedade melhor informada".

"O Jornal do Commercio tem compromisso com a informação, com a população pernambucana e essa postura gerou credibilidade ao longo do seu mais de um século de história. O JC sempre esteve na vanguarda, sendo o 1º jornal do Estado no formato 100% digital. Os números reforçam essa relevância, tanto para o público quanto para o mercado anunciante", disse Vladimir.

"Nesses tempos de produção de notícias falsas, o JC assume um papel ainda mais importante na construção de uma sociedade melhor informada, e, receber esse reconhecimento da ANJ, nos orgulha muito", complementou.

O presidente da ANJ, Marcelo Rech, afirmou que um jornal centenário representa uma "alavanca para o futuro", sustentado pela credibilidade como "maior patrimônio", e destacou a "tradição e confiabilidade" desses veículos.

"Para qualquer empresa no Brasil, chegar a 100 anos já deveria ser motivo de celebração. Para um jornal, que tem na credibilidade seu maior patrimônio, este marco é uma alavanca para o futuro, cada vez mais baseado em uma relação de confiança com a comunidade. Tradição e confiabilidade, como as dos jornais centenários, portanto, são grandes diferenciais em uma era de deepfakes e uso intensivo de IA", afirmou.

Divulgação / ANJ
Presidente da Associação Nacional de Jornais (ANJ), Marcelo Rech - Divulgação / ANJ

Já o diretor de Jornalismo do SJCC, Laurindo Ferreira, ressaltou a relevância do JC e a presença do Jornal em todas as plataformas, sem se afastar da essência de levar informação a serviço de Pernambuco.

"Mais de um século de presença entre os pernambucanos mantendo a relevância como nosso principal pilar. Estamos em todas as plataformas porque hoje somos muito mais do que um ‘jornal’. Fazemos entregas onde estão nossos leitores/internautas, em qualquer plataforma! Não nos afastamos da essência do que somos - um jornal pernambucano a serviço de Pernambuco. Os prêmios nacionais e locais que continuamos recebendo e a nossa relevância e audiência entre os pernambucanos atestam isso!", disse Laurindo.

De acordo com a ANJ, os jornais centenários homenageados "atravessaram gerações, registrando grandes acontecimentos - da Primeira República à era digital - e mantendo vivo o compromisso com a verdade, a memória nacional e a fiscalização e o escrutínio do poder em benefício dos brasileiros".

Veja abaixo a lista dos jornais centenários homenageados pela ANJ:

  • ACidade On (Ribeirão Preto-SP) – 120 anos
  • A Notícia (Joinville-SC) – 102 anos
  • A Tarde (Salvador-BA) – 113 anos
  • A Tribuna (Santos-SP) – 131 anos
  • Correio do Povo (Porto Alegre-RS) – 130 anos
  • Cruzeiro do Sul (Sorocaba-SP) – 122 anos
  • Folha de São Paulo – 104 anos
  • Gazeta do Povo (Curitiba-PR) – 106 anos
  • Jornal do Commercio (Manaus-AM) – 121 anos
  • Jornal do Commercio (Recife-PE) – 106 anos
  • Monitor Mercantil (Rio de Janeiro-RJ) – 113 anos
  • O Globo (Rio de Janeiro-RJ) – 100 anos
  • O Estado de São Paulo – 150 anos

