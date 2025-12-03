JC e mais 12 jornais centenários são homenageados pela ANJ
Com 106 anos de história, JC recebe homenagem da Associação Nacional de Jornais (ANJ), pela contribuição ao jornalismo e à democracia
O Jornal do Commercio recebe, nesta quinta-feira (4), junto a outros 12 jornais centenários do Brasil, uma homenagem da Associação Nacional de Jornais (ANJ), pela contribuição dos veículos ao jornalismo e à democracia.
As homenagens aos veículos serão entregues durante a cerimônia do Prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa 2025, no auditório da ESPM-TECH, em São Paulo.
Para o presidente do Grupo JCPM, João Carlos Paes Mendonça, a homenagem reconhece o “compromisso do Jornal ao longo de mais de 100 anos” na defesa da sociedade.
“Essa homenagem da ANJ é importante ao reconhecer o compromisso do Jornal ao longo de mais de 100 anos e dos demais veículos que também seguem defendendo a sociedade, sem abrir mão do objetivo central: informar de maneira equilibrada, dando voz aos protagonistas da notícia. Os meios se transformam, mas a responsabilidade com nosso principal ativo que é informar à sociedade segue firme”, afirmou.
O superintendente do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), Vladimir Melo, que vai receber o prêmio em nome do JC, destacou que a homenagem reforça a relevância histórica do veículo e o papel que desempenha na "construção de uma sociedade melhor informada".
"O Jornal do Commercio tem compromisso com a informação, com a população pernambucana e essa postura gerou credibilidade ao longo do seu mais de um século de história. O JC sempre esteve na vanguarda, sendo o 1º jornal do Estado no formato 100% digital. Os números reforçam essa relevância, tanto para o público quanto para o mercado anunciante", disse Vladimir.
"Nesses tempos de produção de notícias falsas, o JC assume um papel ainda mais importante na construção de uma sociedade melhor informada, e, receber esse reconhecimento da ANJ, nos orgulha muito", complementou.
O presidente da ANJ, Marcelo Rech, afirmou que um jornal centenário representa uma "alavanca para o futuro", sustentado pela credibilidade como "maior patrimônio", e destacou a "tradição e confiabilidade" desses veículos.
"Para qualquer empresa no Brasil, chegar a 100 anos já deveria ser motivo de celebração. Para um jornal, que tem na credibilidade seu maior patrimônio, este marco é uma alavanca para o futuro, cada vez mais baseado em uma relação de confiança com a comunidade. Tradição e confiabilidade, como as dos jornais centenários, portanto, são grandes diferenciais em uma era de deepfakes e uso intensivo de IA", afirmou.
Já o diretor de Jornalismo do SJCC, Laurindo Ferreira, ressaltou a relevância do JC e a presença do Jornal em todas as plataformas, sem se afastar da essência de levar informação a serviço de Pernambuco.
"Mais de um século de presença entre os pernambucanos mantendo a relevância como nosso principal pilar. Estamos em todas as plataformas porque hoje somos muito mais do que um ‘jornal’. Fazemos entregas onde estão nossos leitores/internautas, em qualquer plataforma! Não nos afastamos da essência do que somos - um jornal pernambucano a serviço de Pernambuco. Os prêmios nacionais e locais que continuamos recebendo e a nossa relevância e audiência entre os pernambucanos atestam isso!", disse Laurindo.
De acordo com a ANJ, os jornais centenários homenageados "atravessaram gerações, registrando grandes acontecimentos - da Primeira República à era digital - e mantendo vivo o compromisso com a verdade, a memória nacional e a fiscalização e o escrutínio do poder em benefício dos brasileiros".
Veja abaixo a lista dos jornais centenários homenageados pela ANJ:
- ACidade On (Ribeirão Preto-SP) – 120 anos
- A Notícia (Joinville-SC) – 102 anos
- A Tarde (Salvador-BA) – 113 anos
- A Tribuna (Santos-SP) – 131 anos
- Correio do Povo (Porto Alegre-RS) – 130 anos
- Cruzeiro do Sul (Sorocaba-SP) – 122 anos
- Folha de São Paulo – 104 anos
- Gazeta do Povo (Curitiba-PR) – 106 anos
- Jornal do Commercio (Manaus-AM) – 121 anos
- Jornal do Commercio (Recife-PE) – 106 anos
- Monitor Mercantil (Rio de Janeiro-RJ) – 113 anos
- O Globo (Rio de Janeiro-RJ) – 100 anos
- O Estado de São Paulo – 150 anos