Arquivo Público de Pernambuco celebra 80 anos com programação gratuita nesta quinta (4)

Programação especial nesta quinta marca as oito décadas da instituição; agenda inclui lançamento de livro sobre a Confederação do Equador.

O Arquivo Público Estadual de Pernambuco celebra, nesta quinta-feira (4), seus 80 anos de fundação. Para marcar a data, a instituição promove uma programação especial gratuita em sua sede, no bairro de Santo Antônio, área central do Recife.

O evento reúne pesquisadores e representantes de universidades ao longo do dia. A agenda começa às 9h com a reunião do Conselho de Patrimônio de Pernambuco e segue pela tarde com mesas de debate e atividades culturais.

Às 15h30, um dos destaques será o lançamento do livro “O antes, o durante e o depois - A Confederação do Equador em documentos da época”. A obra, organizada por servidores da casa, traz registros históricos fundamentais sobre o movimento revolucionário.

Além disso, o público poderá conferir as exposições “Manuscritos do Arquivo” e “Obras Raras”, além de um ensaio audiovisual da fotógrafa Renata Victor.

Avanços e cooperação internacional

Fundado em 1945, o Arquivo chega às oito décadas com números expressivos. Em 2025, a instituição realizou mais de mil atendimentos a pesquisadores e cidadãos, além de fortalecer parcerias com universidades como UFPE e UFRPE.

“Preservar documentos é, acima de tudo, garantir direitos, memória e democracia para as gerações presentes e futuras”, afirma o diretor do Arquivo, o escritor Sidney Rocha.

Um dos marcos recentes foi a cooperação internacional com o Museu Zeppelin, da Alemanha. A parceria permitiu o uso de documentos do acervo da antiga Dops (Delegacia de Ordem Política e Social) em uma exposição sobre o nazismo.

A instituição também investiu em educação patrimonial, recebendo mais de vinte escolas neste ano para oficinas e visitas técnicas.

SERVIÇO

80 anos do Arquivo Público de Pernambuco

Data: Quinta-feira, 4 de dezembro

Quinta-feira, 4 de dezembro Local: Rua do Imperador Pedro II, 371, Santo Antônio – Recife

Rua do Imperador Pedro II, 371, Santo Antônio – Recife Entrada: Gratuita

Programação: