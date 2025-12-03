Arquivo Público de Pernambuco celebra 80 anos com programação gratuita nesta quinta (4)
Programação especial nesta quinta marca as oito décadas da instituição; agenda inclui lançamento de livro sobre a Confederação do Equador.
O Arquivo Público Estadual de Pernambuco celebra, nesta quinta-feira (4), seus 80 anos de fundação. Para marcar a data, a instituição promove uma programação especial gratuita em sua sede, no bairro de Santo Antônio, área central do Recife.
O evento reúne pesquisadores e representantes de universidades ao longo do dia. A agenda começa às 9h com a reunião do Conselho de Patrimônio de Pernambuco e segue pela tarde com mesas de debate e atividades culturais.
Às 15h30, um dos destaques será o lançamento do livro “O antes, o durante e o depois - A Confederação do Equador em documentos da época”. A obra, organizada por servidores da casa, traz registros históricos fundamentais sobre o movimento revolucionário.
Além disso, o público poderá conferir as exposições “Manuscritos do Arquivo” e “Obras Raras”, além de um ensaio audiovisual da fotógrafa Renata Victor.
Avanços e cooperação internacional
Fundado em 1945, o Arquivo chega às oito décadas com números expressivos. Em 2025, a instituição realizou mais de mil atendimentos a pesquisadores e cidadãos, além de fortalecer parcerias com universidades como UFPE e UFRPE.
“Preservar documentos é, acima de tudo, garantir direitos, memória e democracia para as gerações presentes e futuras”, afirma o diretor do Arquivo, o escritor Sidney Rocha.
Um dos marcos recentes foi a cooperação internacional com o Museu Zeppelin, da Alemanha. A parceria permitiu o uso de documentos do acervo da antiga Dops (Delegacia de Ordem Política e Social) em uma exposição sobre o nazismo.
A instituição também investiu em educação patrimonial, recebendo mais de vinte escolas neste ano para oficinas e visitas técnicas.
SERVIÇO
- 80 anos do Arquivo Público de Pernambuco
- Data: Quinta-feira, 4 de dezembro
- Local: Rua do Imperador Pedro II, 371, Santo Antônio – Recife
- Entrada: Gratuita
Programação:
- 9h: Abertura e Reunião do Conselho de Patrimônio.
- 14h30: Mesa “A função social do Arquivo”.
- 15h30: Lançamento do livro sobre a Confederação do Equador.
- 16h: Exposições de documentos e vídeos.
- 16h30: Ensaio fotográfico de Renata Victor.
- 17h: Encerramento.