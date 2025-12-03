fechar
Pernambuco | Notícia

Arquivo Público de Pernambuco celebra 80 anos com programação gratuita nesta quinta (4)

Programação especial nesta quinta marca as oito décadas da instituição; agenda inclui lançamento de livro sobre a Confederação do Equador.

Por JC Publicado em 03/12/2025 às 15:50
Arquivo P&uacute;blico Estadual Jord&atilde;o Emerenciano, no Recife
Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano, no Recife - HESÍODO GOES/SECOM

Clique aqui e escute a matéria

O Arquivo Público Estadual de Pernambuco celebra, nesta quinta-feira (4), seus 80 anos de fundação. Para marcar a data, a instituição promove uma programação especial gratuita em sua sede, no bairro de Santo Antônio, área central do Recife.

O evento reúne pesquisadores e representantes de universidades ao longo do dia. A agenda começa às 9h com a reunião do Conselho de Patrimônio de Pernambuco e segue pela tarde com mesas de debate e atividades culturais.

Às 15h30, um dos destaques será o lançamento do livro “O antes, o durante e o depois - A Confederação do Equador em documentos da época”. A obra, organizada por servidores da casa, traz registros históricos fundamentais sobre o movimento revolucionário.

Além disso, o público poderá conferir as exposições “Manuscritos do Arquivo” e “Obras Raras”, além de um ensaio audiovisual da fotógrafa Renata Victor.

Avanços e cooperação internacional

Fundado em 1945, o Arquivo chega às oito décadas com números expressivos. Em 2025, a instituição realizou mais de mil atendimentos a pesquisadores e cidadãos, além de fortalecer parcerias com universidades como UFPE e UFRPE.

“Preservar documentos é, acima de tudo, garantir direitos, memória e democracia para as gerações presentes e futuras”, afirma o diretor do Arquivo, o escritor Sidney Rocha.

Um dos marcos recentes foi a cooperação internacional com o Museu Zeppelin, da Alemanha. A parceria permitiu o uso de documentos do acervo da antiga Dops (Delegacia de Ordem Política e Social) em uma exposição sobre o nazismo.

A instituição também investiu em educação patrimonial, recebendo mais de vinte escolas neste ano para oficinas e visitas técnicas.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

SERVIÇO

  • 80 anos do Arquivo Público de Pernambuco
  • Data: Quinta-feira, 4 de dezembro
  • Local: Rua do Imperador Pedro II, 371, Santo Antônio – Recife
  • Entrada: Gratuita

Programação:

  • 9h: Abertura e Reunião do Conselho de Patrimônio.
  • 14h30: Mesa “A função social do Arquivo”.
  • 15h30: Lançamento do livro sobre a Confederação do Equador.
  • 16h: Exposições de documentos e vídeos.
  • 16h30: Ensaio fotográfico de Renata Victor.
  • 17h: Encerramento.

Leia também

Previsão do tempo: Calor ganha força nesta quarta (3) em Pernambuco com manhã abafada e tarde mais seca no interior
METEOROLOGIA

Previsão do tempo: Calor ganha força nesta quarta (3) em Pernambuco com manhã abafada e tarde mais seca no interior
Para reduzir déficit, nova turma da Polícia Civil de Pernambuco começa formação
SEGURANÇA PÚBLICA

Para reduzir déficit, nova turma da Polícia Civil de Pernambuco começa formação

Compartilhe

Tags