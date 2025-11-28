Jaboatão inaugura iluminação natalina e inicia maratona de Cantatas neste sábado (29)
Inauguração oficial acontece neste sábado (29) na Casa da Cultura, com projeção mapeada. Programação inclui iluminação especial em todas as regionais.
Clique aqui e escute a matéria
A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes abre oficialmente sua programação natalina neste sábado (29), levando o clima festivo para todas as regionais do município. A inauguração da iluminação temática acontece a partir das 19h, na Casa da Cultura, em Jaboatão Centro.
Uma das principais atrações no local será a exibição de vídeos natalinos através de video mapping. A técnica de projeção mapeada criará animações na fachada do edifício histórico durante 12 dias.
Segundo a gestão municipal, praças, parques e avenidas receberam elementos cenográficos e pontos instagramáveis. O prefeito Mano Medeiros destacou que o objetivo é descentralizar a festa. “Preparamos uma programação que abraça toda a cidade, chegando a cada regional com música, cultura, cortejos e muita luz”, afirmou.
Cantatas e Caravanas
Além das luzes, a cidade terá um calendário cultural intenso. A partir deste sábado (29), as "Cantatas Natalinas" iniciam uma série de apresentações com alunos da rede municipal e músicos locais. Os espetáculos passarão por locais como a Rua da Árvore, em Candeias, e o Parque da Cidade, em Prazeres.
Já as tradicionais "Caravanas Natalinas" começam a circular oficialmente na próxima segunda-feira (1º de dezembro), mas um cortejo prévio com personagens temáticos já percorrerá as ruas neste sábado.
Pontos de Iluminação
A decoração contempla centenas de pontos estratégicos. Entre os destaques estão as praças do Rosário e Floriano Peixoto (Jaboatão Centro), a Rua da Árvore (Candeias), a Orla de Piedade, o Monte dos Guararapes e o Parque da Cidade.
PROGRAMAÇÃO COMPLETA
Cantatas Natalinas
- 29/11 (Sáb): Casa da Cultura - Jaboatão Centro (17h)
- 04/12 (Qui): Parque da Cidade - Prazeres (17h)
- 10/12 (Qua): Biblioteca Municipal - Jaboatão Centro (17h)
- 17/12 (Qua): Curados (17h)
- 18/12 (Qui): Rua da Árvore - Candeias (17h)
- 20/12 (Sáb): Zona Rural (17h)
Caravanas Natalinas (Principais datas)
- 29/11 (Sáb): Córrego da Batalha (17h)
- 01/12 (Seg): Final da Av. Arthur Xavier - Jaboatão Centro (17h)
- 03/12 (Qua): Av. Barreto de Menezes - Prazeres (17h)
- 06/12 (Sáb): Av. Marechal Cândido Rondon - Socorro (17h)
- 08/12 (Seg): Terminal de Vila dos Palmares - Muribeca (17h)
- 11/12 (Qui): Palácio da Batalha - Praias (17h)
- 14/12 (Dom): Av. Bernardo Vieira de Melo - Piedade (17h)
- 21/12 (Dom): PECOM - Guararapes (17h)