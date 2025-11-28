fechar
Jaboatão inaugura iluminação natalina e inicia maratona de Cantatas neste sábado (29)

Inauguração oficial acontece neste sábado (29) na Casa da Cultura, com projeção mapeada. Programação inclui iluminação especial em todas as regionais.

Por JC Publicado em 28/11/2025 às 18:02
A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes abre oficialmente sua programação natalina neste sábado (29)
A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes abre oficialmente sua programação natalina neste sábado (29) - Leandro Arrais/Divulgação

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes abre oficialmente sua programação natalina neste sábado (29), levando o clima festivo para todas as regionais do município. A inauguração da iluminação temática acontece a partir das 19h, na Casa da Cultura, em Jaboatão Centro.

Uma das principais atrações no local será a exibição de vídeos natalinos através de video mapping. A técnica de projeção mapeada criará animações na fachada do edifício histórico durante 12 dias.

Segundo a gestão municipal, praças, parques e avenidas receberam elementos cenográficos e pontos instagramáveis. O prefeito Mano Medeiros destacou que o objetivo é descentralizar a festa. “Preparamos uma programação que abraça toda a cidade, chegando a cada regional com música, cultura, cortejos e muita luz”, afirmou.

Cantatas e Caravanas

Além das luzes, a cidade terá um calendário cultural intenso. A partir deste sábado (29), as "Cantatas Natalinas" iniciam uma série de apresentações com alunos da rede municipal e músicos locais. Os espetáculos passarão por locais como a Rua da Árvore, em Candeias, e o Parque da Cidade, em Prazeres.

Já as tradicionais "Caravanas Natalinas" começam a circular oficialmente na próxima segunda-feira (1º de dezembro), mas um cortejo prévio com personagens temáticos já percorrerá as ruas neste sábado.

Pontos de Iluminação

A decoração contempla centenas de pontos estratégicos. Entre os destaques estão as praças do Rosário e Floriano Peixoto (Jaboatão Centro), a Rua da Árvore (Candeias), a Orla de Piedade, o Monte dos Guararapes e o Parque da Cidade.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Cantatas Natalinas

  • 29/11 (Sáb): Casa da Cultura - Jaboatão Centro (17h)
  • 04/12 (Qui): Parque da Cidade - Prazeres (17h)
  • 10/12 (Qua): Biblioteca Municipal - Jaboatão Centro (17h)
  • 17/12 (Qua): Curados (17h)
  • 18/12 (Qui): Rua da Árvore - Candeias (17h)
  • 20/12 (Sáb): Zona Rural (17h)

Caravanas Natalinas (Principais datas)

  • 29/11 (Sáb): Córrego da Batalha (17h)
  • 01/12 (Seg): Final da Av. Arthur Xavier - Jaboatão Centro (17h)
  • 03/12 (Qua): Av. Barreto de Menezes - Prazeres (17h)
  • 06/12 (Sáb): Av. Marechal Cândido Rondon - Socorro (17h)
  • 08/12 (Seg): Terminal de Vila dos Palmares - Muribeca (17h)
  • 11/12 (Qui): Palácio da Batalha - Praias (17h)
  • 14/12 (Dom): Av. Bernardo Vieira de Melo - Piedade (17h)
  • 21/12 (Dom): PECOM - Guararapes (17h)

