Jaboatão inaugura iluminação natalina e inicia maratona de Cantatas neste sábado (29)

Inauguração oficial acontece neste sábado (29) na Casa da Cultura, com projeção mapeada. Programação inclui iluminação especial em todas as regionais.

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes abre oficialmente sua programação natalina neste sábado (29), levando o clima festivo para todas as regionais do município. A inauguração da iluminação temática acontece a partir das 19h, na Casa da Cultura, em Jaboatão Centro.

Uma das principais atrações no local será a exibição de vídeos natalinos através de video mapping. A técnica de projeção mapeada criará animações na fachada do edifício histórico durante 12 dias.

Segundo a gestão municipal, praças, parques e avenidas receberam elementos cenográficos e pontos instagramáveis. O prefeito Mano Medeiros destacou que o objetivo é descentralizar a festa. “Preparamos uma programação que abraça toda a cidade, chegando a cada regional com música, cultura, cortejos e muita luz”, afirmou.

Cantatas e Caravanas

Além das luzes, a cidade terá um calendário cultural intenso. A partir deste sábado (29), as "Cantatas Natalinas" iniciam uma série de apresentações com alunos da rede municipal e músicos locais. Os espetáculos passarão por locais como a Rua da Árvore, em Candeias, e o Parque da Cidade, em Prazeres.

Já as tradicionais "Caravanas Natalinas" começam a circular oficialmente na próxima segunda-feira (1º de dezembro), mas um cortejo prévio com personagens temáticos já percorrerá as ruas neste sábado.

Pontos de Iluminação

A decoração contempla centenas de pontos estratégicos. Entre os destaques estão as praças do Rosário e Floriano Peixoto (Jaboatão Centro), a Rua da Árvore (Candeias), a Orla de Piedade, o Monte dos Guararapes e o Parque da Cidade.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Cantatas Natalinas

29/11 (Sáb): Casa da Cultura - Jaboatão Centro (17h)

04/12 (Qui): Parque da Cidade - Prazeres (17h)

10/12 (Qua): Biblioteca Municipal - Jaboatão Centro (17h)

17/12 (Qua): Curados (17h)

18/12 (Qui): Rua da Árvore - Candeias (17h)

20/12 (Sáb): Zona Rural (17h)

Caravanas Natalinas (Principais datas)