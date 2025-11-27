fechar
Pernambuco | Notícia

Prefeitura do Recife lança programa de reformas em casas de usuários de cadeiras de rodas

Ao todo, 50 residências serão beneficiadas na primeira fase do projeto que vai adaptar sanitários, alargar portas e instalar barras de apoio

Por JC Publicado em 27/11/2025 às 17:24
Programa Casa Sem Barreiras busca ampliar acessibilidade em residências de pessoas usuárias de cadeiras de rodas
Programa Casa Sem Barreiras busca ampliar acessibilidade em residências de pessoas usuárias de cadeiras de rodas - Edson Holanda/Prefeitura do Recife

Clique aqui e escute a matéria

A Prefeitura do Recife lançou nesta quarta-feira (26), em parceria com a Ferreira Costa, o programa Casa Sem Barreiras, voltado a ampliar a acessibilidade em residências de pessoas usuárias de cadeiras de rodas.

As intervenções incluem adaptação de sanitários, alargamento de portas, instalação de barras de apoio e outras melhorias. Ao todo, 50 casas serão beneficiadas na primeira fase do projeto.

Os critérios de seleção dos beneficiários seguem a legislação municipal e federal. Além do critério de pessoas usuárias de cadeiras de rodas, serão priorizadas famílias inscritas no CadÚnico, com idosos, maior precariedade habitacional, maior número de moradores e lares chefiados por mulheres.

As obras serão executadas pela Secretaria de Ordem Pública e Segurança (Seops), por meio da Secretaria Executiva de Defesa Civil (Sedec), que fornecerá também o projeto, os materiais e a mão de obra.

De acordo com a gestão municipal, a parceria com a Ferreira Costa vai permitir o início imediato da entrega dos materiais enquanto a licitação é concluída.

“É uma ação semelhante ao Parceria, mas agora atuamos diretamente no interior das residências, com a mão de obra custeada pela Prefeitura. Começamos com 50 casas, mas a expectativa é avançar para 100 beneficiadas”, explicou o prefeito João Campos.

Leia também

Previsão do tempo: Quinta-feira (27) segue com tempo firme em Pernambuco e alerta de baixa umidade no Sertão
METEOROLOGIA

Previsão do tempo: Quinta-feira (27) segue com tempo firme em Pernambuco e alerta de baixa umidade no Sertão
Três suspeitos são mortos em operação policial no Agreste de Pernambuco
CRIMINALIDADE

Três suspeitos são mortos em operação policial no Agreste de Pernambuco

Compartilhe

Tags