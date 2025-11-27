Prefeitura do Recife lança programa de reformas em casas de usuários de cadeiras de rodas
Ao todo, 50 residências serão beneficiadas na primeira fase do projeto que vai adaptar sanitários, alargar portas e instalar barras de apoio
Por
JC
27/11/2025
A Prefeitura do Recife lançou nesta quarta-feira (26), em parceria com a Ferreira Costa, o programa Casa Sem Barreiras, voltado a ampliar a acessibilidade em residências de pessoas usuárias de cadeiras de rodas.
As intervenções incluem adaptação de sanitários, alargamento de portas, instalação de barras de apoio e outras melhorias. Ao todo, 50 casas serão beneficiadas na primeira fase do projeto.
Os critérios de seleção dos beneficiários seguem a legislação municipal e federal. Além do critério de pessoas usuárias de cadeiras de rodas, serão priorizadas famílias inscritas no CadÚnico, com idosos, maior precariedade habitacional, maior número de moradores e lares chefiados por mulheres.
As obras serão executadas pela Secretaria de Ordem Pública e Segurança (Seops), por meio da Secretaria Executiva de Defesa Civil (Sedec), que fornecerá também o projeto, os materiais e a mão de obra.
De acordo com a gestão municipal, a parceria com a Ferreira Costa vai permitir o início imediato da entrega dos materiais enquanto a licitação é concluída.
“É uma ação semelhante ao Parceria, mas agora atuamos diretamente no interior das residências, com a mão de obra custeada pela Prefeitura. Começamos com 50 casas, mas a expectativa é avançar para 100 beneficiadas”, explicou o prefeito João Campos.