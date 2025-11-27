Operação remove cercas e construções irregulares na Mata do Frio, em Paulista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Prefeitura foi condenada a desapropriar a área total do parque, mediante acordo ou judicialmente, para que se torne efetivamente um bem público

Clique aqui e escute a matéria

Uma operação de combate ao desmatamento ilegal e às ocupações irregulares na Mata do Frio foi realizada nesta semana pela Prefeitura de Paulista, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), com a participação das Secretarias de Desenvolvimento Urbano (SEDURB) e de Obras e Serviços Públicos e das Polícias Civil e Militar.

Durante a ação foram removidas cercas e demolidas edificações inacabadas erguidas de forma ilegal, além da remoção de poste de iluminação e cortes de energia.

“O objetivo da operação é conter o avanço das invasões e das construções irregulares dentro da área de preservação. As ações deverão prosseguir com foco na proteção permanente da Mata do Frio e da preservação do patrimônio natural, bem como no cumprimento da legislação ambiental”, destacou o secretário de Meio Ambiente, André Raposo.

A operação visa cumprir uma decisão judicial que envolve tanto a empresa proprietária do terreno quanto a gestão municipal, que devem adotar as medidas necessárias para restabelecer o local como um parque municipal, conforme determina a legislação ambiental.

Condenação

Prefeitura de Paulista foi condenada a desapropriar a área total do parque para que se torne um bem público - Juan Marvin/Secretaria Executiva de Imprensa de Paulista

A Prefeitura de Paulista foi condenada no último mês de setembro a desapropriar a área total do parque, mediante acordo ou judicialmente, para que se torne efetivamente um bem público.

O município também deve realocar as 32 famílias que, segundo relatório da gestão na época do protocolo da Ação Civil Pública, possuem residências consolidadas irregularmente instaladas na unidade de conservação.

A Justiça determinou, ainda, que um Plano de Manejo do Parque Natural Municipal da Mata do Frio seja elaborado e um Plano de Recuperação de Área Degradada para restaurar os danos ambientais causados seja apresentado à Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH).

Segundo o Ministério Público de Pernambuco (MPPE), a prefeitura falhou em cumprir obrigações legais essenciais, resultando em severa degradação ambiental, incluindo desmatamento, queimadas e ocupações irregulares.

De acordo com a coordenadora da Fiscalização Ambiental, Maria de Fátima do Amaral, já foram realizados o plantio de cerca de 200 espécies de árvores. Ela afirmou, ainda, que os cerca de 42 hectares de área pública de proteção ambiental serão cercados pela Prefeitura para o início do Plano de Manejo.

“A iniciativa irá catalogar diferentes espécies que integram a fauna e a flora da região, além do cadastro de antigas moradias. Após esta ação, deverá ser realizado um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas”, explicou.

