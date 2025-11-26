fechar
Pernambuco | Notícia

Fernando de Noronha aposta em nova estratégia para reduzir avanço do Aedes aegypti

Especialistas afirmam que o método é seguro, não utiliza modificação genética e não apresenta riscos para moradores ou para a fauna local

Por Zayra Pereira Publicado em 26/11/2025 às 23:43
Imagemilustrativa de mosquito aedes aegypti
Imagemilustrativa de mosquito aedes aegypti - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Com a chegada do verão e a intensificação das chuvas, Fernando de Noronha iniciou, nesta semana, a aplicação da Técnica do Inseto Estéril (TIE) para o controle do Aedes aegypti, reforçando ações de enfrentamento às arboviroses no arquipélago. Nos dias 26 e 27 de novembro, equipes deram andamento ao método, reconhecido internacionalmente, como parte de um conjunto de estratégias para conter doenças como Dengue, Zika e Chikungunya.

A Técnica do Inseto Estéril (TIE) consiste na liberação de mosquitos machos esterilizados em laboratório. Ao cruzarem com fêmeas de Aedes aegypti, impedem a reprodução e reduzem, ao longo do tempo, a população do vetor no ambiente. Especialistas afirmam que o método é seguro, não utiliza modificação genética e não apresenta riscos para moradores ou para a fauna local.

A ação é fruto de uma parceria entre o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SESPE), a Superintendência de Saúde da Ilha, a Fiocruz e a Moscamed Brasil, unidade onde os mosquitos machos são produzidos e esterilizados em laboratório.

Divulgação
Imagem de equipe responsável pelo controle do mosquito em Fernando de Noronha - Divulgação

De acordo com o gerente de Vigilância em Saúde da ilha, Guilherme Santos, o objetivo é diminuir a circulação do mosquito e prevenir casos de arboviroses. “É mais uma estratégia incorporada à vigilância em saúde, reforçando o compromisso com a proteção de moradores e visitantes”, afirmou.

Além da liberação dos mosquitos, a operação inclui a instalação de armadilhas e a realização de monitoramento entomológico contínuo. A equipe técnica irá avaliar comportamento, reprodução e dinâmica populacional do Aedes aegypti nas semanas seguintes para medir a efetividade da intervenção.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Previsão do tempo: Calor volta a ganhar força no interior e mantém tempo seco em Pernambuco
METEOROLOGIA

Previsão do tempo: Calor volta a ganhar força no interior e mantém tempo seco em Pernambuco
Pernambuco inicia processo de matrícula da rede estadual para 2026; veja como se cadastrar
REDE ESTADUAL

Pernambuco inicia processo de matrícula da rede estadual para 2026; veja como se cadastrar

Compartilhe

Tags