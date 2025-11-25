Dia da Não-Violência contra a Mulher: Campanha instala bancos vermelhos em farmácias do Recife
Ação começa nesta segunda (25) em seis cidades, incluindo Recife. Bancos têm QR Code com vídeo da ex-BBB Juliette sobre prevenção ao feminicídio.
A rede de farmácias Pague Menos, em parceria com o Instituto Banco Vermelho (IBV), lança nesta segunda-feira (25) a campanha “Você não está sozinha”. A iniciativa marca o Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher e conta com a participação da cantora e empresária Juliette.
A ação consiste na instalação de bancos pintados de vermelho em unidades da rede em seis cidades: Recife (PE), Fortaleza (CE), Salvador (BA), São Paulo (SP), Cuiabá (MT) e Campina Grande (PB).
Cada banco possui um QR Code que direciona para um vídeo protagonizado por Juliette. No conteúdo, a embaixadora da marca alerta sobre como identificar sinais de relacionamentos abusivos e incentiva a busca por ajuda através de canais como a Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180).
Luto transformado em luta
Para Juliette, a campanha tem um significado pessoal. A artista perdeu recentemente uma amiga, a enfermeira Clarissa Costa Gomes, vítima de feminicídio em Fortaleza.
“A campanha nasceu da dor e da união de quatro mulheres que perderam amigas para a violência. Os índices de feminicídio não param de crescer e não podemos normalizar. Precisamos falar, acolher, proteger”, afirmou Juliette.
O Instituto Banco Vermelho também surgiu do luto. Fundado pelas pernambucanas Andrea Rodrigues e Paula Limongi após perderem amigas para o feminicídio, a entidade transformou o banco vermelho em um símbolo nacional de conscientização, hoje reconhecido por lei federal.
“Quando uma marca como a Pague Menos e uma personalidade como Juliette se unem ao Instituto Banco Vermelho nessa luta, temos a certeza de que estamos construindo algo verdadeiramente potente”, ressalta Andrea Rodrigues, presidente do IBV.
Onde encontrar
A Pague Menos é a primeira empresa do setor farmacêutico a aderir ao movimento. Além da instalação física, as equipes das lojas receberão treinamento para acolhimento de mulheres em situação de risco.
No Recife, o banco vermelho foi instalado na unidade de Boa Viagem (Avenida Conselheiro Aguiar, 4074).
Outras capitais nordestinas também receberam a instalação, como Fortaleza (Rua Ildefonso Albano, 68 - Meireles), Salvador (Av. Manoel Dias da Silva, 1958 - Pituba) e Campina Grande (Rua Maria Minervina de Figueiredo, 52 - Catolé).