Pernambuco | Notícia

Dia da Não-Violência contra a Mulher: Campanha instala bancos vermelhos em farmácias do Recife

Ação começa nesta segunda (25) em seis cidades, incluindo Recife. Bancos têm QR Code com vídeo da ex-BBB Juliette sobre prevenção ao feminicídio.

Por JC Publicado em 25/11/2025 às 19:39
Bancos pintados de vermelho foram instalados em unidades da rede de farmácias Pague Menos em seis cidades
Bancos pintados de vermelho foram instalados em unidades da rede de farmácias Pague Menos em seis cidades - @igoormelo/Divulgação

A rede de farmácias Pague Menos, em parceria com o Instituto Banco Vermelho (IBV), lança nesta segunda-feira (25) a campanha “Você não está sozinha”. A iniciativa marca o Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher e conta com a participação da cantora e empresária Juliette.

A ação consiste na instalação de bancos pintados de vermelho em unidades da rede em seis cidades: Recife (PE), Fortaleza (CE), Salvador (BA), São Paulo (SP), Cuiabá (MT) e Campina Grande (PB).

Cada banco possui um QR Code que direciona para um vídeo protagonizado por Juliette. No conteúdo, a embaixadora da marca alerta sobre como identificar sinais de relacionamentos abusivos e incentiva a busca por ajuda através de canais como a Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180).

Luto transformado em luta

Para Juliette, a campanha tem um significado pessoal. A artista perdeu recentemente uma amiga, a enfermeira Clarissa Costa Gomes, vítima de feminicídio em Fortaleza.

“A campanha nasceu da dor e da união de quatro mulheres que perderam amigas para a violência. Os índices de feminicídio não param de crescer e não podemos normalizar. Precisamos falar, acolher, proteger”, afirmou Juliette.

O Instituto Banco Vermelho também surgiu do luto. Fundado pelas pernambucanas Andrea Rodrigues e Paula Limongi após perderem amigas para o feminicídio, a entidade transformou o banco vermelho em um símbolo nacional de conscientização, hoje reconhecido por lei federal.

“Quando uma marca como a Pague Menos e uma personalidade como Juliette se unem ao Instituto Banco Vermelho nessa luta, temos a certeza de que estamos construindo algo verdadeiramente potente”, ressalta Andrea Rodrigues, presidente do IBV.

Onde encontrar

A Pague Menos é a primeira empresa do setor farmacêutico a aderir ao movimento. Além da instalação física, as equipes das lojas receberão treinamento para acolhimento de mulheres em situação de risco.

No Recife, o banco vermelho foi instalado na unidade de Boa Viagem (Avenida Conselheiro Aguiar, 4074).

Outras capitais nordestinas também receberam a instalação, como Fortaleza (Rua Ildefonso Albano, 68 - Meireles), Salvador (Av. Manoel Dias da Silva, 1958 - Pituba) e Campina Grande (Rua Maria Minervina de Figueiredo, 52 - Catolé).

