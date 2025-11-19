Edital do BNDES vai destinar R$ 10 milhões para recuperar áreas degradadas em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) lançou, nesta quarta-feira (19), durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em Belém, o Edital Águas do Beberibe, que vai destinar R$ 10 milhões a ações de restauração ecológica em 35 municípios de Pernambuco, na bacia hidrográfica do Rio Beberibe.

Em parceria com o Grupo Heineken, a iniciativa busca ampliar a vegetação nativa da Mata Atlântica, regenerar margens e encostas, além de estruturar cadeias produtivas ligadas à restauração e fortalecer o papel de comunidades ribeirinhas.

Um dos principais afluentes da Região Metropolitana do Recife (RMR), o Rio Beberibe influencia diretamente a qualidade da água, a drenagem urbana, a biodiversidade e a resiliência das comunidades ribeirinhas. Sua poluição crônica, erosão e assoreamento é um desafio que se arrasta por décadas.

“Estamos falando de um território marcado pela urbanização intensa, onde restaurar a Mata Atlântica é essencial não apenas para o meio ambiente, mas para reduzir desigualdades, fortalecer a resiliência climática e melhorar a vida das comunidades ribeirinhas. Com o Floresta Viva, unimos o setor público e o privado para transformar áreas degradadas em oportunidades de desenvolvimento sustentável”, destacou a diretora Socioambiental do BNDES, Tereza Campelo.

Podem participar da seleção do Águas do Beberibe associações civis, institutos, fundações, movimentos sociais e cooperativas com pelo menos dois anos de constituição. As propostas devem incluir ações de manejo, formação, monitoramento e engajamento comunitário, fundamentais para resultados duradouros.

O Edital Águas do Beberibe integra o programa Floresta Viva, que já mobilizou mais de R$ 470 milhões para ações de recomposição florestal em diferentes biomas brasileiros. Executado em parceria com o FUNBIO, o programa articula governos, empresas e organizações da sociedade civil para promover restauração ecológica, geração de renda e segurança hídrica em diversos biomas do país.

