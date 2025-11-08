Prefeitura do Recife inicia obra de contenção de encosta em Dois Unidos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O serviço receberá investimento de R$ 2 milhões, através do Programa de Requalificação e Resiliência Urbana em Áreas de Vulnerabilidade Socioambiental

A Prefeitura do Recife iniciou, neste sábado (8), a obra de contenção de encosta na Rua Reverendo Victor Pester, no bairro de Dois Unidos, na Zona Norte da capital. O serviço receberá um investimento de R$ 2 milhões, através do Programa de Requalificação e Resiliência Urbana em Áreas de Vulnerabilidade Socioambiental (ProMorar Recife).

“Com o aumento das chuvas, essa área sofria com deslizamentos que dificultavam a circulação e colocavam em risco, principalmente, as casas na parte mais alta. Agora, com as obras do Promorar, serão investidos R$ 2 milhões para garantir mais segurança e qualidade de vida para quem vive aqui”, afirmou o prefeito João Campos.

A encosta beneficiada possui 10,45 metros de altura e 303 metros de extensão. A execução está sob responsabilidade da Autarquia de Urbanização do Recife (URB), e os serviços devem ser concluídos no primeiro semestre de 2026. A contenção será feita com muro de arrimo em pedra argamassada, totalizando 532,95 metros cúbicos, e contará com revestimento em concreto projetado em uma área de 605 metros quadrados. O sistema de drenagem receberá novas canaletas, tubos para escoamento da água do solo e escadas hidráulicas para reduzir a força da queda d’água.

Além da contenção, o projeto inclui serviços de pavimentação, drenagem e urbanização. “As obras representam um avanço importante na proteção das famílias e na recuperação da área, que vinha sofrendo com erosões e riscos de deslizamento”, destacou João Charamba, chefe de gabinete do ProMorar Recife. O projeto também prevê a criação de um espaço de lazer, com mesas de jogos, bancos para contemplação e brinquedos infantis, além da pavimentação em piso intertravado numa área de 396 metros quadrados.

O ProMorar, em parceria com a URB, também dará início em breve a novas obras de contenção em outras áreas da cidade. Serão contempladas as encostas das Ruas Caminho da Areinha e Vale do Siriji, na Várzea, e da Rua Sargento Rubens Leite, na Cohab. As intervenções fazem parte do conjunto de ações de prevenção de riscos e proteção às famílias que vivem em áreas vulneráveis, com recursos provenientes do ProMorar Recife.