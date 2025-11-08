fechar
Pernambuco | Notícia

Prefeitura do Recife inicia obra de contenção de encosta em Dois Unidos

O serviço receberá investimento de R$ 2 milhões, através do Programa de Requalificação e Resiliência Urbana em Áreas de Vulnerabilidade Socioambiental

Por JC Publicado em 08/11/2025 às 19:14
Prefeitura do Recife inicia obra de contenção de encosta em Dois Unidos
Prefeitura do Recife inicia obra de contenção de encosta em Dois Unidos - Vanessa Alcântara / PCR

Clique aqui e escute a matéria

A Prefeitura do Recife iniciou, neste sábado (8), a obra de contenção de encosta na Rua Reverendo Victor Pester, no bairro de Dois Unidos, na Zona Norte da capital. O serviço receberá um investimento de R$ 2 milhões, através do Programa de Requalificação e Resiliência Urbana em Áreas de Vulnerabilidade Socioambiental (ProMorar Recife).

“Com o aumento das chuvas, essa área sofria com deslizamentos que dificultavam a circulação e colocavam em risco, principalmente, as casas na parte mais alta. Agora, com as obras do Promorar, serão investidos R$ 2 milhões para garantir mais segurança e qualidade de vida para quem vive aqui”, afirmou o prefeito João Campos.

Leia Também

A encosta beneficiada possui 10,45 metros de altura e 303 metros de extensão. A execução está sob responsabilidade da Autarquia de Urbanização do Recife (URB), e os serviços devem ser concluídos no primeiro semestre de 2026. A contenção será feita com muro de arrimo em pedra argamassada, totalizando 532,95 metros cúbicos, e contará com revestimento em concreto projetado em uma área de 605 metros quadrados. O sistema de drenagem receberá novas canaletas, tubos para escoamento da água do solo e escadas hidráulicas para reduzir a força da queda d’água.

Além da contenção, o projeto inclui serviços de pavimentação, drenagem e urbanização. “As obras representam um avanço importante na proteção das famílias e na recuperação da área, que vinha sofrendo com erosões e riscos de deslizamento”, destacou João Charamba, chefe de gabinete do ProMorar Recife. O projeto também prevê a criação de um espaço de lazer, com mesas de jogos, bancos para contemplação e brinquedos infantis, além da pavimentação em piso intertravado numa área de 396 metros quadrados.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O ProMorar, em parceria com a URB, também dará início em breve a novas obras de contenção em outras áreas da cidade. Serão contempladas as encostas das Ruas Caminho da Areinha e Vale do Siriji, na Várzea, e da Rua Sargento Rubens Leite, na Cohab. As intervenções fazem parte do conjunto de ações de prevenção de riscos e proteção às famílias que vivem em áreas vulneráveis, com recursos provenientes do ProMorar Recife.

Leia também

Iphan embarga obras no Parque da Jaqueira e solicita documentação à empresa concessionária
PATRIMÔNIO

Iphan embarga obras no Parque da Jaqueira e solicita documentação à empresa concessionária
HCP completa 80 anos atendendo mais da metade dos pacientes oncológicos do SUS no estado
HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO

HCP completa 80 anos atendendo mais da metade dos pacientes oncológicos do SUS no estado

Compartilhe

Tags