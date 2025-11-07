fechar
Pernambuco | Notícia

Previsão do tempo: Veja como fica o clima em Pernambuco no fim de semana (7 a 9/11)

Temperaturas seguem elevadas no interior e clima abafado no litoral, com sol predominante e ausência de chuvas em todas as regiões

Por Eduardo Scofi Publicado em 07/11/2025 às 6:56
Bairro do Recife em dia de sol
Bairro do Recife em dia de sol - Tião Siqueira

Clique aqui e escute a matéria

O fim de semana será de tempo firme e altas temperaturas em todo o estado de Pernambuco. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), não há previsão de chuva entre sexta (7) e domingo (9) para nenhuma das regiões.

Temperaturas para a sexta (7)

O calor será destaque em todo o estado. No Sertão do Pajeú, Serra Talhada deve registrar mínima de 20 °C e máxima de 39 °C, com umidade chegando a 20% no período da tarde. Em Petrolina, os termômetros variam entre 21 °C e 35 °C, também sob tempo seco e sol forte.

No Agreste, Caruaru terá mínima de 18 °C e máxima de 34 °C, com céu aberto e sensação de calor ao longo do dia. Já na Zona da Mata, Vitória de Santo Antão pode marcar 20 °C a 33 °C, enquanto Carpina deve alcançar 34 °C na máxima.

Na Região Metropolitana do Recife, a previsão é de 23 °C a 31 °C, com umidade variando de 90% pela manhã a 40% à tarde, o que deve deixar o clima mais abafado nas horas de maior insolação.

Tábua de marés para o fim de semana

De acordo com a Apac, as maiores marés em Recife devem ocorrer às 04h49 (2,47 m) e 17h02 (2,43 m) na sexta (7), 05h38 (2,31 m) e 17h53 (2,31 m) no sábado (8), e 06h32 (2,12 m) e 18h49 (2,15 m) no domingo (9).

Para quem pretende aproveitar a orla, os melhores horários são durante a baixa-mar da manhã, entre 10h e 11h, quando o nível da água recua e a faixa de areia fica mais extensa.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

O falso discurso municipalista da oposição na Assembleia Legislativa que vai prejudicar os 184 prefeitos de Pernambuco
Coluna JC Negócios

O falso discurso municipalista da oposição na Assembleia Legislativa que vai prejudicar os 184 prefeitos de Pernambuco
Há 200 anos, o Diario de Pernambuco nascia como pequeno folheto para se tornar instrumento de unificação regional do Nordeste
HISTÓRIA

Há 200 anos, o Diario de Pernambuco nascia como pequeno folheto para se tornar instrumento de unificação regional do Nordeste

Compartilhe

Tags