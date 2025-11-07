Previsão do tempo: Veja como fica o clima em Pernambuco no fim de semana (7 a 9/11)
Temperaturas seguem elevadas no interior e clima abafado no litoral, com sol predominante e ausência de chuvas em todas as regiões
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
O fim de semana será de tempo firme e altas temperaturas em todo o estado de Pernambuco. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), não há previsão de chuva entre sexta (7) e domingo (9) para nenhuma das regiões.
Temperaturas para a sexta (7)
O calor será destaque em todo o estado. No Sertão do Pajeú, Serra Talhada deve registrar mínima de 20 °C e máxima de 39 °C, com umidade chegando a 20% no período da tarde. Em Petrolina, os termômetros variam entre 21 °C e 35 °C, também sob tempo seco e sol forte.
No Agreste, Caruaru terá mínima de 18 °C e máxima de 34 °C, com céu aberto e sensação de calor ao longo do dia. Já na Zona da Mata, Vitória de Santo Antão pode marcar 20 °C a 33 °C, enquanto Carpina deve alcançar 34 °C na máxima.
Na Região Metropolitana do Recife, a previsão é de 23 °C a 31 °C, com umidade variando de 90% pela manhã a 40% à tarde, o que deve deixar o clima mais abafado nas horas de maior insolação.
Tábua de marés para o fim de semana
De acordo com a Apac, as maiores marés em Recife devem ocorrer às 04h49 (2,47 m) e 17h02 (2,43 m) na sexta (7), 05h38 (2,31 m) e 17h53 (2,31 m) no sábado (8), e 06h32 (2,12 m) e 18h49 (2,15 m) no domingo (9).
Para quem pretende aproveitar a orla, os melhores horários são durante a baixa-mar da manhã, entre 10h e 11h, quando o nível da água recua e a faixa de areia fica mais extensa.
Saiba como assistir aos Videocasts do JC