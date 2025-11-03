Hotel & Food Nordeste 2025 traz diversos workshops de confeitaria gratuitos, comandados por Anna Corinna
Destinado a profissionais da área e apaixonados por confeitaria, o projeto oferecerá aulas práticas, demonstrações sobre tendências e muito mais
Clique aqui e escute a matéria
A HFN – Hotel & Food Nordeste 2025 conta com uma programação ainda especial nesta edição. O projeto Confeitar reúne um conjunto de workshops gratuitos de confeitaria comandados por Anna Corinna Ribeiro e outros grandes nomes da confeitaria do Nordeste. O evento acontece entre os dias 5 e 7 de novembro, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda.
Destinado a profissionais da área e apaixonados por confeitaria que desejam se especializar, o projeto oferecerá aulas práticas e demonstrações sobre tendências, técnicas e receitas temáticas de fim de ano, ministradas por confeiteiros consagrados da região.
Além do aprendizado, os participantes terão a oportunidade de trocar experiências com especialistas, receber dicas de quem já atua no mercado e se inspirar para iniciar ou aprimorar seus próprios negócios.
Chefs e receitas
A programação do Confeitar contará com nomes como Vânia Elihimas, Bruna Ramos, Ana Amélia, chef Itacira, Luciano Chaves, Silvaneide Alves, Isadora Andrade, Amanda Sands, chef Wilton Chagas e a própria Anna Corinna.
Entre os temas das aulas estão delícias como bolo de nozes e frutas secas, bolo com Nutella, long cake de bolo de rolo, brookie de chocolate natalino, panetone recheado e técnicas de temperagem de chocolate. O destaque da programação será também o lançamento do Confeitar Expo / Recife Cakes, que acontecerá de 19 a 21 de março, no Recife Expo Center.
Feira para mercados
Realizada simultaneamente à Super Mix 2025, feira voltada ao varejo e supermercados, a HFN – Hotel & Food Nordeste chega à sua 7ª edição consolidada como o principal evento de hospitalidade e alimentação fora do lar do Norte e Nordeste. A feira deve reunir mais de 29 mil profissionais e empresários entre os dias 5 e 7 de novembro, das 14h às 21h, com uma programação repleta de experiências, negócios e conhecimento.
O credenciamento já está aberto no site www.hfne.com.br. Pessoas jurídicas têm acesso gratuito e pessoas físicas pagam R$ 50, mas quem utilizar o cupom CONVIDADOHFN_2025 tem isenção total do ingresso.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A HFN 2025 conta com o patrocínio prata da Matrix Energia e bronze da Prefeitura do Recife; apoio do Sebrae/PE, ABIMAQ e Ondunorte; e apoio institucional da ABIEPAN, ABRAVA e ABRALIMP.
Programação completa
Dia 05/11
- 14h30 - Vânia Elihimas
- Bolo de nozes e frutas secas, para seu Natal
- 16h - Bruna Ramos
- 17h30 - Ana Amélia
- Long Cake de Bolo de Rolo!
- 19h - lançamento do Confeitar Recife
- Aula especial Cakes 2026
Dia 06/11
- 14h30 - chef Itacira
- “Bolo com decoração natalina em Buttercream e escrita projetada"!
- 16h - Luciano Chaves
- Bolo Rei com chocolate e Nutella.
- 17h30 - Silvaneide Alves
- 19h - Isadora Andrade
- Brookie de chocolate tema Natal
Dia 07/11
- 14h30 - Amanda Sands
- Torta gelada natalina
- 16h - Anna Corinna Ribeiro
- Temperando chocolate com Mycrio e seu uso em bombons e trufas
- 17h30 - chef Wilton Chagas
- Estruturação de bolo de andar, com bolo verdadeiro.
- 19h - Amanda Sands
- Panetone de chocolate recheado.
- Da massa ao recheio.
- 20h - aula de confeitaria de lançamento Confeitar 2026
- Encerramento