Dia de Finados em Olinda: veja programação dos cemitérios públicos para a data
Para receber o público, a Secretaria de Gestão Urbana intensificou o mutirão de capinação, pintura e limpeza geral nos dois espaços
Por
Cinthya Leite
Publicado em 01/11/2025 às 11:28
| Atualizado em 01/11/2025 às 11:41
Para o Dia de Finados (2/11), a Prefeitura de Olinda está com uma programação especial. Os dois cemitérios municipais, de Guadalupe e de Águas Compridas, funcionarão das 7h às 17h, com cerimônias religiosas que incluem missa às 8h e culto evangélico às 9h.
A programação contempla ambas as necrópoles, que receberão os visitantes durante todo o dia com equipes de apoio para informações e orientação sobre a localização de jazigos.
Os cemitérios de Guadalupe, localizado na Avenida Saudade, e o de Águas Compridas, na Rua João Olímpio, no bairro de São Benedito, terão equipes de prontidão para garantir atendimento à população que for prestar homenagens aos entes queridos.
Serviços de limpeza e reestruturação
Para receber o público, a Secretaria de Gestão Urbana intensificou o mutirão de capinação, pintura e limpeza geral nos dois espaços.
O trabalho será mantido até este sábado (1º), mas faz parte de uma ação contínua de manutenção, prevista para seguir até a conclusão da reforma estrutural, com prazo estimado de 90 dias.
Além da limpeza, estão sendo realizados ajustes em infraestrutura, pintura de muros e revisão de áreas internas, garantindo mais conforto e segurança aos visitantes.