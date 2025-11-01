Dia de Finados em Olinda: veja programação dos cemitérios públicos para a data

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Para receber o público, a Secretaria de Gestão Urbana intensificou o mutirão de capinação, pintura e limpeza geral nos dois espaços

Para o Dia de Finados (2/11), a Prefeitura de Olinda está com uma programação especial. Os dois cemitérios municipais, de Guadalupe e de Águas Compridas, funcionarão das 7h às 17h, com cerimônias religiosas que incluem missa às 8h e culto evangélico às 9h.

A programação contempla ambas as necrópoles, que receberão os visitantes durante todo o dia com equipes de apoio para informações e orientação sobre a localização de jazigos.

Os cemitérios de Guadalupe, localizado na Avenida Saudade, e o de Águas Compridas, na Rua João Olímpio, no bairro de São Benedito, terão equipes de prontidão para garantir atendimento à população que for prestar homenagens aos entes queridos.

Serviços de limpeza e reestruturação



Para receber o público, a Secretaria de Gestão Urbana intensificou o mutirão de capinação, pintura e limpeza geral nos dois espaços.

O trabalho será mantido até este sábado (1º), mas faz parte de uma ação contínua de manutenção, prevista para seguir até a conclusão da reforma estrutural, com prazo estimado de 90 dias.

Além da limpeza, estão sendo realizados ajustes em infraestrutura, pintura de muros e revisão de áreas internas, garantindo mais conforto e segurança aos visitantes.

