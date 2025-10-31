Escolas municipais de Pernambuco recebem móveis produzidos com material reciclado no Rock in Rio Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ao todo, 13 escolas municipais de Moreno receberam 524 cadeiras e 278 mesas infantis, resultado da transformação de material coletado no festival

Em uma iniciativa que conecta sustentabilidade e educação, 13 escolas municipais localizadas em Moreno, na Região Metropolitana do Recife (RMR), receberam novos móveis, produzidos de material reciclado no Rock in Rio Brasil 2024.

A doação de 750 conjuntos de mesas e cadeiras infantis, feita pela Tramontina, busca contribuir para a melhoria da infraestrutura escolar e para a conscientização ambiental entre os estudantes.

No total, foram distribuídas 524 cadeiras e 278 mesas infantis nas cores azul e vermelha. O novo mobiliário das escolas municipais foi resultado da transformação de materiais, como copos e garrafas, coletados pela Braskem durante o Rock in Rio Brasil 2024.

“Mais do que doar mobiliário, queremos semear valores. Na Tramontina, a educação é um dos pilares do nosso propósito — crescer para transformar vidas e criar laços para evoluirmos juntos. Esta ação é um convite para que a comunidade escolar adote práticas sustentáveis e ajude a multiplicar a educação ambiental em todo o país”, destacou o diretor administrativo da Tramontina, Igor Arregui.

A iniciativa, resultado de uma colaboração também com a Colorfix e as secretarias municipais de educação, fez parte da ação “Rock, Reuse, Recycle, Repeat”, da Braskem, que contou com diversos pontos de coleta de resíduos plásticos espalhados pelo festival.

