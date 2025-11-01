Dia de Finados: confira a programação religiosa nos cemitérios do Recife para a data

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Celebrações religiosas e demais atividades serão realizadas; intervenções de poda e limpeza geral estão em andamento para dar conforto aos visitantes

Clique aqui e escute a matéria

Na véspera de Dia de Finados, lembrado neste domingo (2), os cemitérios municipais do Recife se preparam para receber cerca de 15 mil visitantes, com reforço na limpeza, sinalização e atendimento, sobretudo no histórico Cemitério de Santo Amaro, onde se concentra a maior expectativa de público.

Com equipes extras da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb), a cidade adapta a estrutura para o fluxo intenso de familiares, comerciantes de flores e fiéis que fazem as homenagens aos entes queridos e aos monumentos que contam parte da história do Recife.

Os cemitérios de Santo Amaro, Parque das Flores, Várzea e Casa Amarela contarão com celebrações religiosas durante todo o dia 2 de novembro.

Em Santo Amaro, acontecerão solenidades às 7h (missa), 8h30 (recitação do terço), às 10h (celebração da missa), às 12h (missa), às 14h30 (recitação do terço) e às 16h (missa). O Arcebispo Metropolitano, Dom Paulo Jackson, celebrará, no dia 2, a missa das 10h em Santo Amaro.

Confira a programação religiosa do dia 2/11 nos cemitérios públicos do Recife:

Santo Amaro

Missas: 7h | 8h30 (terço) | 10h | 12h | 14h30 (terço) | 16h

Parque das Flores

Missas: 7h | 9h | 11h | 14h | 16h

Várzea

Missa: 7h | 11h | 16h

Casa Amarela

Missas: 9h | 15h

Os cemitérios do Recife

Entre todos, o Cemitério de Santo Amaro, localizado na Rua Marquês do Pombal, no bairro central do Recife, deve concentrar o maior número de visitantes. Fundado em 1851, é o mais antigo e simbólico da capital pernambucana.

Reconhecido por sua arquitetura tumular, personalidades sepultadas e manifestações da devoção popular, o espaço é um dos marcos históricos mais visitados da cidade.



Já o Cemitério Parque das Flores, em Tejipió na Zona Oeste, possui uma concepção mais moderna, com os jazigos distribuídos em alamedas e jardins. Possui 2.777 covas rasas, 3.568 catacumbas municipais (rotativas), 18.202 túmulos de família e 3.690 ossuários perpétuos.

Também na Zona Oeste, o Cemitério da Várzea é o terceiro maior cemitério do Recife em área e está dividido em 18 quarteirões. Assim como os outros cemitérios menores, caracteriza-se por receber sepultamentos de moradores da área de entorno.

Na mesma região, o Cemitério de Tejipió, conhecido como Pacheco, possui 12 quarteirões e segue a mesma lógica dos cemitérios menores, pois recebe o sepultamento dos moradores do seu entorno.

E o de Casa Amarela, no bairro de mesmo nome, na Zona Norte, é mais antigo cemitério recifense para alguns, pois se tem notícias de sepultamentos no início do século 19. Os moradores de Casa Amarela têm uma predileção especial pelo sepultamento de seus entes queridos no cemitério local, devido ao apego com o bairro.

Reforço nas equipes



Segundo o gerente geral de Necrópolis da Emlurb, Luciano Nascimento, os preparativos começaram semanas antes para garantir a melhor recepção ao público.



“Ao longo dos últimos dias, intensificamos serviços como limpeza das palmeiras, poda de árvores, pintura de meio-fio e manutenção dos ossuários. Foi uma série de ações para que possamos receber da melhor forma os familiares que vêm visitar seus entes queridos”, explicou.



Nascimento destaca que o fluxo de visitantes já começou a aumentar desde o fim de semana anterior ao feriado.



“A gente percebeu um aumento de pessoas visitando os cemitérios nos últimos dias. Tem quem prefira antecipar a visita, e acreditamos que também no sábado pela manhã haverá um público maior, porque muita gente evita vir no domingo, quando costuma estar mais cheio”, afirmou.



Para atender a demanda, a Emlurb ampliou o número de trabalhadores em campo.



“Teremos um efetivo de cerca de 230 pessoas atuando nos cinco cemitérios, com equipes de limpeza urbana da prefeitura trabalhando das 6h às 22h, tanto dentro quanto no entorno dos locais”, informou o gerente.



Santo Amaro: tradição, arte e memória



Com 145 mil metros quadrados de área, o Cemitério de Santo Amaro reúne 20.520 túmulos e 9.008 ossuários, segundo a Emlurb. A dimensão impressiona e justifica o reforço na estrutura de atendimento durante o feriado.



“Aqui em Santo Amaro montamos uma equipe de 40 pessoas que ficará logo na entrada para ajudar quem tiver dificuldade de localização. Temos atendentes, fiscais e sepultadores colaborando nesse trabalho”, explicou Luciano Nascimento.

O Cemitério de Santo Amaro é também um espaço de devoção popular. Entre os túmulos mais visitados, está o da Menina Sem Nome e Menino Alfredinho, figuras envolta em mistério e fé.

Segundo a tradição oral, a Menina Sem Nome seria uma criança enterrada sem identificação no início do século 20, cuja história despertou comoção e passou a inspirar promessas e agradecimentos de fiéis que acreditam em sua intercessão. O local do sepultamento é constantemente adornado com flores, brinquedos e cartas deixadas pelos devotos.

Flores vendidas em frente ao Cemitério - Anaís Coelho e Ryan Albuquerque/JC

Saiba como assistir aos videocasts do JC