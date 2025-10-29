Dom Hélder Câmara agora integra o Livro de Heróis e Heroínas da Pátria

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A lei que oficializa o nome de Dom Hélder na publicação foi sancionada por Geraldo Alckmin e publicada no Diário Oficial da União, nesta quarta (29)

Clique aqui e escute a matéria

O líder religioso Dom Hélder Câmara agora faz parte do Livro de Heróis e Heroínas da Pátria. A lei que oficializa o nome de Dom Hélder na publicação foi sancionada pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e publicada no Diário Oficial da União, nesta quarta-feira (29).

O Livro de Heróis e Heroínas da Pátria é reconhecido como patrimônio cultural material do país. A obra, criada em 1992, é formada por páginas de aço com nomes e pequenas biografias dos homenageados. O livro fica em exposição na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

Quem foi Dom Hélder Câmara?

Bispo católico, também conhecido como “Dom da Paz”, Dom Hélder Câmara foi um dos fundadores da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que teve papel crucial no enfrentamento à ditadura militar brasileira.

Apesar de ser natural de Fortaleza, Dom Hélder viveu grande parte da sua vida em Pernambuco, onde se consagrou como um dos maiores líderes religiosos da Igreja Católica, tanto do estado quanto do país. Ele também foi arcebispo de Olinda e Recife.

O arcebispo também escrevia poesias. Com cerca de 7 mil trabalhos e mais de 200 mil páginas no seu acervo, ele tem obras de poesias, cartas, crônicas, discursos e mensagens. O material foi tombado por decreto do governo do Estado.

Em 1990, ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz após lançar a campanha “Anos 2000 Sem Miséria”, com intuito de buscar caminhos para a erradicação da miséria mundial.



Dom Hélder faleceu em 1999, aos 90 anos, e teve seu corpo sepultado na Catedral da Sé. Até hoje, o arcebispo é visto como um símbolo de humildade e fé pela Igreja Católica.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC