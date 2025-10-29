fechar
Pernambuco | Notícia

Dom Hélder Câmara agora integra o Livro de Heróis e Heroínas da Pátria

A lei que oficializa o nome de Dom Hélder na publicação foi sancionada por Geraldo Alckmin e publicada no Diário Oficial da União, nesta quarta (29)

Por Anaís Coelho Publicado em 29/10/2025 às 15:44 | Atualizado em 29/10/2025 às 18:01
Dom Hélder Câmara, falecido em 1999
Dom Hélder Câmara, falecido em 1999 - Reprodução

Clique aqui e escute a matéria

O líder religioso Dom Hélder Câmara agora faz parte do Livro de Heróis e Heroínas da Pátria. A lei que oficializa o nome de Dom Hélder na publicação foi sancionada pelo presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e publicada no Diário Oficial da União, nesta quarta-feira (29).

O Livro de Heróis e Heroínas da Pátria é reconhecido como patrimônio cultural material do país. A obra, criada em 1992, é formada por páginas de aço com nomes e pequenas biografias dos homenageados. O livro fica em exposição na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

Quem foi Dom Hélder Câmara?

Bispo católico, também conhecido como “Dom da Paz”, Dom Hélder Câmara foi um dos fundadores da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que teve papel crucial no enfrentamento à ditadura militar brasileira.

Apesar de ser natural de Fortaleza, Dom Hélder viveu grande parte da sua vida em Pernambuco, onde se consagrou como um dos maiores líderes religiosos da Igreja Católica, tanto do estado quanto do país. Ele também foi arcebispo de Olinda e Recife.

O arcebispo também escrevia poesias. Com cerca de 7 mil trabalhos e mais de 200 mil páginas no seu acervo, ele tem obras de poesias, cartas, crônicas, discursos e mensagens. O material foi tombado por decreto do governo do Estado. 

Em 1990, ele foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz após lançar a campanha “Anos 2000 Sem Miséria”, com intuito de buscar caminhos para a erradicação da miséria mundial. 

Dom Hélder faleceu em 1999, aos 90 anos, e teve seu corpo sepultado na Catedral da Sé. Até hoje, o arcebispo é visto como um símbolo de humildade e fé pela Igreja Católica. 

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Previsão do tempo: Calor intenso e pouca chuva devem marcar o tempo em Pernambuco nesta quarta-feira (29)
METEOROLOGIA

Previsão do tempo: Calor intenso e pouca chuva devem marcar o tempo em Pernambuco nesta quarta-feira (29)
Bairro no Centro do Recife pode ser concedido à iniciativa privada por 30 anos com investimento de R$ 300 milhões; veja projeto
URBANISMO

Bairro no Centro do Recife pode ser concedido à iniciativa privada por 30 anos com investimento de R$ 300 milhões; veja projeto

Compartilhe

Tags