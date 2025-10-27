'O segredo é trabalho', diz João Carlos Paes Mendonça sobre 90 anos do grupo JCPM
Presidente do grupo JCPM concedeu entrevista à Rádio Jornal nesta segunda-feira (27) e contou como se deu a expansão do grupo no Nordeste e no Brasil
O presidente do Grupo JCPM, João Carlos Paes Mendonça, concedeu entrevista à Rádio Jornal nesta segunda-feira (27) e revelou a chave para a solidez e expansão da empresa, que completa 90 anos em 2025.
O empresário, de 87 anos, afirmou que a longevidade do grupo no Nordeste, resistindo a diferentes cenários políticos e econômicos, se baseia fundamentalmente no trabalho e em um rígido código de conduta.
"O segredo é trabalho. Você tem que ter um comportamento ético muito forte para atingir os objetivos”, afirmou o empresário, ressaltando o valor da conduta nos negócios.
A trajetória do Grupo JCPM, que hoje se destaca em diversos segmentos, começou de forma humilde em 1935. "Começamos em 1935 no povoado da Serra do Machado, numa pequena mercearia. Fomos saindo da Serra do Machado para Ribeirão, de lá para Aracaju, depois Recife", detalhou.
A chegada à capital pernambucana, um marco na história da companhia, ocorreu em 1966 com a inauguração da primeira unidade de supermercados do grupo na cidade.
A história pessoal de João Carlos Paes Mendonça é intrinsecamente ligada à construção do conglomerado. “Comecei a trabalhar muito novo, com 9 anos de idade junto com meu pai. Com 13 anos eu já era metido a comprador, e com 18 anos eu já era gerente geral da empresa e meu pai era o Big Boss, o chefão", contou, complementando que, "com 20 anos já fui sócio do meu pai, daí nós fomos crescendo e chegamos no Recife.”
Questionado sobre como a empresa conseguiu se manter forte e sólida no Nordeste, enfrentando presidentes dos vários tipos, Paes Mendonça voltou a enfatizar a dedicação contínua e a importância dos relacionamentos.
"Tenho 87 anos de idade, não é brincadeira, e um trabalho muito grande que a gente realizou, sempre foi muito trabalho, trabalho, trabalho, ética, relacionamento com as pessoas, comunidade, com os clientes,” salientou, frisando os elementos que considera cruciais.
O empresário aproveitou a oportunidade na Rádio Jornal para estender seus agradecimentos. “Aproveito a oportunidade aos pernambucanos e aos nordestinos que nos apoiaram, sem a clientela e nossos funcionários e grande equipe que fizeram e ajudaram o grupo a chegar até aqui com muito amor e dedicação, e nossos clientes, ouvintes, telespectadores, leitores, pessoal do Hipercard, nosso sincero agradecimento”, declarou.
Com os 90 anos consolidados, o foco do Grupo JCPM já se volta para o futuro. “Estou aqui com 87 anos de idade, o grupo completou 90 anos e estamos preparando muito fortemente para chegar aos 100 anos”, finalizou João Carlos Paes Mendonça.
