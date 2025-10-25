Recife lança novos chamamentos para conjuntos habitacionais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Empreendimentos terão 234 unidades habitacionais, com previsão de beneficiar cerca de 1,1 mil pessoas; obras estão inseridas no Minha Casa, Minha Vida

A Prefeitura do Recife publicou, neste sábado (25), no Diário Oficial do Município, o edital de chamamento público para a construção de três novos conjuntos habitacionais na Comunidade do Bem, no bairro da Imbiribeira.

As obras estão inseridas no programa federal Minha Casa, Minha Vida – Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e preveem um investimento de cerca de R$ 41 milhões da União.

Novos conjuntos somam 234 unidades

Os novos empreendimentos terão, ao todo, 234 unidades habitacionais, com previsão de beneficiar cerca de 1,1 mil pessoas. Segundo a administração municipal, os conjuntos terão 88, 74 e 72 apartamentos, em construções de dois pavimentos — modelo solicitado pelos moradores da comunidade. A área total dos terrenos é de aproximadamente 15 mil m².

A Comunidade do Bem já conta com dois habitacionais em obras, também vinculados ao Minha Casa, Minha Vida, iniciados em agosto deste ano. Esses projetos somam 336 apartamentos e investimentos de R$ 59,4 milhões, sendo R$ 57,1 milhões de recursos federais e R$ 2,3 milhões da Prefeitura do Recife.

As unidades contarão com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e varanda, além de espaços comuns como centro comunitário, parquinho, áreas verdes, estacionamento e sistemas de sustentabilidade — a exemplo de energia solar e pisos drenantes.

Pacote de obras de infraestrutura

De acordo com a gestão municipal, os novos conjuntos integram um conjunto de intervenções na Comunidade do Bem, que totalizam mais de R$ 100 milhões em investimentos, incluindo obras de infraestrutura, saúde e habitação.

Entre as ações em curso estão um pacote de urbanização estimado em R$ 34 milhões — com saneamento, drenagem, pavimentação de 32 ruas e implantação de um parque linear às margens do Rio Jordão.

O bairro também recebeu recentemente a nova Unidade de Saúde da Família Mais (USF+), inaugurada em julho, com custo de R$ 10,2 milhões, e o primeiro equipamento Arrecifes da Cidadania, entregue na semana passada, no valor de R$ 3,4 milhões.

