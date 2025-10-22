fechar
Pernambuco | Notícia

ONGs entregam melhorias habitacionais para 50 famílias no Coque

Reformas incluíram construção de banheiros e adequações de ventilação, pisos e aberturas para garantir condições dignas de moradia a famílias

Por Laís Nascimento Publicado em 22/10/2025 às 13:44
Intervenção beneficiou 50 famílias da comunidade com reformas estruturais e apoio social
Intervenção beneficiou 50 famílias da comunidade com reformas estruturais e apoio social - Renata Macedo/Divulgação

Ao longo do mês de outubro, a ONG Habitat para a Humanidade Brasil e a Fundação Salvador Arena entregaram obras de melhorias habitacionais em 50 residências da comunidade do Coque, localizada na Ilha Joana Bezerra, área central do Recife.

A iniciativa faz parte da segunda edição do projeto Arrumando a Casa que, além de beneficiar as famílias com intervenções físicas, ofereceu suporte social aos contemplados. Foram investidos cerca de R$ 2 milhões na ação.

Com o objetivo de garantir condições dignas de moradia a famílias que viviam em casas precárias, as reformas incluíram desde a construção de banheiros até adequações de ventilação, pisos e aberturas.

“Concluir melhorias em mais 50 casas no Coque reafirma nosso compromisso com a transformação social, fortalecendo o direito à moradia digna e à cidadania. Cada casa melhorada representa mais do que uma obra: é dignidade, segurança e esperança renovada para famílias que constroem diariamente a força desta comunidade”, destacou Mohema Rolim, gerente de programas da Habitat Brasil.

Recife foi considerada a segunda capital mais desigual do país pelo Instituto Cidades Sustentáveis (ICS). O levantamento, intitulado Mapa da Desigualdade entre as Capitais Brasileiras, foi publicado em 2024 a partir de dados e indicadores socioeconômicos. Recife apresentou um desempenho melhor apenas que Porto Velho (RO).

A capital pernambucana também foi a segunda do país com mais pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza (11,2%), atrás apenas de Rio Branco (11,3%).

 

