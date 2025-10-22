fechar
Pernambuco | Notícia

Idoso ferido em explosão em Olinda morre no hospital

José de Lima, de 67 anos, estava internado em estado grave desde o último domingo (19); tragédia deixou três mortos

Por Isabella Moura Publicado em 22/10/2025 às 16:20
O idoso estava internado no Hospital da Restauração, em estado grave, desde o domingo (19)
- Reprodução

Faleceu nesta quarta-feira (22) o pedreiro José de Lima, de 67 anos, uma das vítimas da explosão que destruiu um conjunto de casas no bairro de Ouro Preto, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. A confirmação da morte foi feita pelo Hospital da Restauração, onde ele estava internado em estado grave.

Resgate e primeiros socorros

José foi resgatado com vida dos escombros após o desabamento provocado pela explosão, ocorrido na manhã do último domingo (19). De acordo com a unidade hospitalar, o idoso teve 85% do corpo queimado e precisou ser transferido de helicóptero para o hospital.

A prima da vítima, Marília Lima, relatou que ele ainda chegou a contar aos socorristas que sentiu um forte cheiro de gás antes do acidente. "Ele disse que acordou com um cheiro muito forte e, nervoso, acabou acendendo a luz", afirmou.

Tragédia deixa três vítimas fatais

A tragédia causou a morte de outras duas pessoas: Luzinete dos Santos Lima, de 69 anos, esposa de José, que era amputada das duas pernas e ficou presa sob os escombros, e Cláudio dos Anjos da Silva, de 40 anos. O corpo de Luzinete foi localizado cerca de dez horas após o acidente, em meio a uma grande quantidade de destroços.

Cachorro resgatado não resistiu

Além das três vítimas fatais humanas, na manhã desta quarta-feira (22), a Prefeitura de Olinda confirmou a morte de um cachorro que havia sido resgatado dos escombros da explosão. O animal ficou preso por mais de 35 horas sob os destroços até ser encontrado com vida na noite da última segunda-feira (20). Após ser internado em uma clínica veterinária, onde recebeu cuidados intensivos, o cão não resistiu e faleceu nesta quarta-feira.

 

