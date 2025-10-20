fechar
Pernambuco | Notícia

Governo de Pernambuco participa da apresentação do programa Reforma Casa Brasil

Iniciativa do Governo Federal foi inspirada no Reforma no Lar, que custeia reparos de até R$ 18 mil em casas de famílias de baixa renda

Por JC Publicado em 20/10/2025 às 13:47
Reforma no Lar &eacute; uma iniciativa do Governo de Pernambuco que subsidia em at&eacute; R$ 18 mil servi&ccedil;os de melhoria habitacional
Reforma no Lar é uma iniciativa do Governo de Pernambuco que subsidia em até R$ 18 mil serviços de melhoria habitacional - HESÍODO GÓES/ SECOM

O Governo de Pernambuco vai participar, nesta segunda-feira (20), da apresentação do Reforma Casa Brasil, iniciativa do Ministério das Cidades que faz parte do Programa Minha Casa, Minha Vida.

Estarão presentes na solenidade a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco, Simone Nunes, e o secretário executivo de Habitação, Adriano Freitas.

O programa federal vai oferecer crédito imobiliário entre R$ 5 mil e R$ 30 mil, com juros reduzidos e prazos de pagamento de 24 a 60 meses, para que famílias com renda bruta mensal de até R$ 9.600 realizem reformas em suas casas.

Os recursos poderão ser utilizados para materiais de construção, mão de obra, elaboração de projetos técnicos, serviços de orientação e acompanhamento das obras. O valor da prestação será limitado a 25% da renda familiar, e cada beneficiário só poderá contratar um financiamento por vez.

A iniciativa se inspira no Reforma no Lar, da gestão estadual, que custeia reparos de até R$ 18 mil em casas de famílias de baixa renda.

No último mês de maio, o secretário Nacional de Periferias, Guilherme Simões, e a equipe técnica do Ministério das Cidades conheceram de perto algumas residências beneficiadas pelo programa, durante visitas técnicas a Peixinhos, em Olinda.

Lançado em 2024, o programa estadual contempla gratuitamente intervenções em imóveis próprios de famílias com renda de até dois salários mínimos. São incluídas obras como rebocamento, telhamento, infraestrutura elétrica e hidráulica, com o objetivo de melhorar a estética e o funcionamento das casas, incluindo ainda pintura e instalação de portas e kits sanitários.

Para ser atendido pelo Reforma no Lar, o imóvel precisa estar inserido na área de abrangência delimitada e considerada de baixa renda, não pode apresentar problemas estruturais, não pode estar desocupado, não pode ser alugado e deve ter finalidade exclusivamente residencial.

De acordo com o Governo de Pernambuco, os recursos do Reforma no Lar serão quadruplicados e o programa será ampliado para a Zona da Mata, Agreste e Sertão do estado.

“As obras foram iniciadas em outubro de 2024 e já resultaram na entrega de 711 unidades habitacionais. A expectativa é que 10.000 novas famílias sejam beneficiadas com melhorias estruturais em suas residências, ampliando significativamente o impacto social do programa e reafirmando o compromisso do Estado com o direito à moradia digna e segura”, afirmou a secretária Simone Nunes.

