Pernambuco | Notícia

Dia de Nossa Senhora Aparecida será celebrado com missas, procissões e shows na Grande Recife

Arquidiocese de Olinda e Recife organiza programação religiosa e cultural em paróquias e santuário dedicados à padroeira do Brasil neste fim de semana

Por Isabella Moura Publicado em 09/10/2025 às 17:35
Ao todo, cinco paróquias e um santuário na RMR estão promovendo missas, procissões, ações sociais e eventos culturais em honra à padroeira.
Ao todo, cinco paróquias e um santuário na RMR estão promovendo missas, procissões, ações sociais e eventos culturais em honra à padroeira.

No próximo domingo, 12 de outubro, os católicos celebram o Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. A data religiosa é marcada por expressões de fé em todo o país e, na Região Metropolitana do Recife (RMR), a Arquidiocese de Olinda e Recife preparou uma série de atividades em paróquias dedicadas à santa.

Ao todo, cinco paróquias e um santuário na RMR estão promovendo missas, procissões, ações sociais e eventos culturais em honra à padroeira. As celebrações começaram ainda no início da semana, mas a programação principal ocorre neste fim de semana, reunindo milhares de fiéis.

As paróquias localizadas em Recife (Ipsep), Paulista (Janga), Jaboatão dos Guararapes (Vila Rica), São Lourenço da Mata (Parque Capibaribe) e Vitória de Santo Antão (Bela Vista) organizam festejos em homenagem à Nossa Senhora Aparecida. Além delas, o Santuário de Juçaral, no município do Cabo de Santo Agostinho, também preparou uma programação especial.

Além das missas e momentos religiosos, a programação em muitas paróquias conta com apresentações culturais, shows musicais e ações sociais, promovendo não apenas a religiosidade, mas também o envolvimento comunitário.

PROGRAMAÇÃO

Recife – Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Ipsep

Endereço: Praça Aleixo de Oliveira, S/N – Ipsep

Sábado (11/10)

  • 5h30: Corrida e caminhada da Aparecida
  • 7h: Missa com Pe. José Amaro Neto
  • 16h: Exposição do Santíssimo
  • 17h30: Terço, novena e bênção
  • 19h: Missa com Pe. João Carlos Magalhães
  • 21h: Programação cultural

Domingo (12/10)

  • 5h: Missa com Mons. Luciano Brito
  • 9h: Missa com bênção das crianças
  • 16h30: Procissão pelas ruas
  • 18h: Missa de encerramento com Dom Josivaldo Bezerra
  • 20h: Programação cultural

 Jaboatão dos Guararapes – Paróquia N. Sra. Aparecida, Vila Rica

Endereço: Rua Barão de Moreno, 19 – Vila Rica

Sábado (11/10)

  • 18h30: Terço
  • 19h30: Missa com Pe. Deonilson Nogueira

Domingo (12/10)

  • 7h: Missa seguida da festa das crianças
  • 17h: Procissão do andor
  • 18h: Missa com Pe. Rogério Silva

Paulista – Paróquia N. Sra. Aparecida, Janga

Endereço: Rua Presidente Getúlio Vargas, 423 – Janga

Sábado (11/10)

  • 8h: Ação social
  • 19h30: Missa com Pe. Damião Silva, seguida de show

Domingo (12/10)

  • 8h: Missa solene com Pe. Gustavo Nascimento
  • 16h: Procissão pelas ruas
  • Encerramento: Missa com Dom Fernando Saburido
  • Após a missa: Show com a Banda São Francisco

São Lourenço da Mata – Paróquia N. Sra. Aparecida, Parque Capibaribe

Endereço: Av. Prefeito Mário Henrique Mafra, s/n

Domingo (12/10)

  • 6h: Alvorada
  • 10h: Missa com Pe. Adailton
  • 15h30: Procissão da imagem (Capela de Guadalupe)
  • 17h: Missa com Pe. Rosivaldo Torres
  • 19h: Show religioso com Pe. Damião Silva

Vitória de Santo Antão – Paróquia N. Sra. Aparecida, Bela Vista

Endereço: Bairro Bela Vista – Vitória de Santo Antão

Sábado (11/10)

  • 6h: Terço
  • 18h30: Novena
  • 19h30: Missa com Pe. Guilherme Alves

Domingo (12/10)

  • 5h: Alvorada
  • 6h: Romaria saindo da Capela de São Pedro
  • 10h: Missa solene com Dom Josivaldo Bezerra
  • 17h: Procissão e bênção do Santíssimo

Cabo de Santo Agostinho – Santuário de Juçaral

Endereço: Distrito de Juçaral

Sábado (11/10)

  • 18h30: Último dia da novena
  • 19h: Missa com Primeira Comunhão
  • 20h30: Quermesse com bingo e lanches

Domingo (12/10)

  • 4h30: Caminhada da Fé e Esperança
  • 6h: Bênção do novo manto
  • 10h: Missa solene
  • 15h30: Procissão
  • 18h: Missa da festa
  • 19h30: Show com Ministério Tronos (Maceió)

#im #ll #ss #jornaldocommercio

