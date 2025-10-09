Dia de Nossa Senhora Aparecida será celebrado com missas, procissões e shows na Grande Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Arquidiocese de Olinda e Recife organiza programação religiosa e cultural em paróquias e santuário dedicados à padroeira do Brasil neste fim de semana

No próximo domingo, 12 de outubro, os católicos celebram o Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. A data religiosa é marcada por expressões de fé em todo o país e, na Região Metropolitana do Recife (RMR), a Arquidiocese de Olinda e Recife preparou uma série de atividades em paróquias dedicadas à santa.

Ao todo, cinco paróquias e um santuário na RMR estão promovendo missas, procissões, ações sociais e eventos culturais em honra à padroeira. As celebrações começaram ainda no início da semana, mas a programação principal ocorre neste fim de semana, reunindo milhares de fiéis.

As paróquias localizadas em Recife (Ipsep), Paulista (Janga), Jaboatão dos Guararapes (Vila Rica), São Lourenço da Mata (Parque Capibaribe) e Vitória de Santo Antão (Bela Vista) organizam festejos em homenagem à Nossa Senhora Aparecida. Além delas, o Santuário de Juçaral, no município do Cabo de Santo Agostinho, também preparou uma programação especial.

Além das missas e momentos religiosos, a programação em muitas paróquias conta com apresentações culturais, shows musicais e ações sociais, promovendo não apenas a religiosidade, mas também o envolvimento comunitário.

PROGRAMAÇÃO



Recife – Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Ipsep

Endereço: Praça Aleixo de Oliveira, S/N – Ipsep

Sábado (11/10)

5h30: Corrida e caminhada da Aparecida

7h: Missa com Pe. José Amaro Neto

16h: Exposição do Santíssimo

17h30: Terço, novena e bênção

19h: Missa com Pe. João Carlos Magalhães

21h: Programação cultural

Domingo (12/10)

5h: Missa com Mons. Luciano Brito

9h: Missa com bênção das crianças

16h30: Procissão pelas ruas

18h: Missa de encerramento com Dom Josivaldo Bezerra

20h: Programação cultural

Jaboatão dos Guararapes – Paróquia N. Sra. Aparecida, Vila Rica

Endereço: Rua Barão de Moreno, 19 – Vila Rica

Sábado (11/10)

18h30: Terço

19h30: Missa com Pe. Deonilson Nogueira

Domingo (12/10)

7h: Missa seguida da festa das crianças

17h: Procissão do andor

18h: Missa com Pe. Rogério Silva



Paulista – Paróquia N. Sra. Aparecida, Janga

Endereço: Rua Presidente Getúlio Vargas, 423 – Janga

Sábado (11/10)

8h: Ação social

19h30: Missa com Pe. Damião Silva, seguida de show

Domingo (12/10)

8h: Missa solene com Pe. Gustavo Nascimento



16h: Procissão pelas ruas

Encerramento: Missa com Dom Fernando Saburido

Após a missa: Show com a Banda São Francisco

São Lourenço da Mata – Paróquia N. Sra. Aparecida, Parque Capibaribe

Endereço: Av. Prefeito Mário Henrique Mafra, s/n

Domingo (12/10)

6h: Alvorada

10h: Missa com Pe. Adailton

15h30: Procissão da imagem (Capela de Guadalupe)

17h: Missa com Pe. Rosivaldo Torres

19h: Show religioso com Pe. Damião Silva

Vitória de Santo Antão – Paróquia N. Sra. Aparecida, Bela Vista

Endereço: Bairro Bela Vista – Vitória de Santo Antão

Sábado (11/10)

6h: Terço

18h30: Novena

19h30: Missa com Pe. Guilherme Alves

Domingo (12/10)

5h: Alvorada

6h: Romaria saindo da Capela de São Pedro

10h: Missa solene com Dom Josivaldo Bezerra

17h: Procissão e bênção do Santíssimo



Cabo de Santo Agostinho – Santuário de Juçaral

Endereço: Distrito de Juçaral

Sábado (11/10)

18h30: Último dia da novena

19h: Missa com Primeira Comunhão

20h30: Quermesse com bingo e lanches

Domingo (12/10)

4h30: Caminhada da Fé e Esperança

6h: Bênção do novo manto

10h: Missa solene

15h30: Procissão

18h: Missa da festa

19h30: Show com Ministério Tronos (Maceió)



