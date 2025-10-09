Dia de Nossa Senhora Aparecida será celebrado com missas, procissões e shows na Grande Recife
Arquidiocese de Olinda e Recife organiza programação religiosa e cultural em paróquias e santuário dedicados à padroeira do Brasil neste fim de semana
Clique aqui e escute a matéria
No próximo domingo, 12 de outubro, os católicos celebram o Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. A data religiosa é marcada por expressões de fé em todo o país e, na Região Metropolitana do Recife (RMR), a Arquidiocese de Olinda e Recife preparou uma série de atividades em paróquias dedicadas à santa.
Ao todo, cinco paróquias e um santuário na RMR estão promovendo missas, procissões, ações sociais e eventos culturais em honra à padroeira. As celebrações começaram ainda no início da semana, mas a programação principal ocorre neste fim de semana, reunindo milhares de fiéis.
As paróquias localizadas em Recife (Ipsep), Paulista (Janga), Jaboatão dos Guararapes (Vila Rica), São Lourenço da Mata (Parque Capibaribe) e Vitória de Santo Antão (Bela Vista) organizam festejos em homenagem à Nossa Senhora Aparecida. Além delas, o Santuário de Juçaral, no município do Cabo de Santo Agostinho, também preparou uma programação especial.
Além das missas e momentos religiosos, a programação em muitas paróquias conta com apresentações culturais, shows musicais e ações sociais, promovendo não apenas a religiosidade, mas também o envolvimento comunitário.
PROGRAMAÇÃO
Recife – Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Ipsep
Endereço: Praça Aleixo de Oliveira, S/N – Ipsep
Sábado (11/10)
- 5h30: Corrida e caminhada da Aparecida
- 7h: Missa com Pe. José Amaro Neto
- 16h: Exposição do Santíssimo
- 17h30: Terço, novena e bênção
- 19h: Missa com Pe. João Carlos Magalhães
- 21h: Programação cultural
Domingo (12/10)
- 5h: Missa com Mons. Luciano Brito
- 9h: Missa com bênção das crianças
- 16h30: Procissão pelas ruas
- 18h: Missa de encerramento com Dom Josivaldo Bezerra
- 20h: Programação cultural
Jaboatão dos Guararapes – Paróquia N. Sra. Aparecida, Vila Rica
Endereço: Rua Barão de Moreno, 19 – Vila Rica
Sábado (11/10)
- 18h30: Terço
- 19h30: Missa com Pe. Deonilson Nogueira
Domingo (12/10)
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- 7h: Missa seguida da festa das crianças
- 17h: Procissão do andor
- 18h: Missa com Pe. Rogério Silva
Paulista – Paróquia N. Sra. Aparecida, Janga
Endereço: Rua Presidente Getúlio Vargas, 423 – Janga
Sábado (11/10)
- 8h: Ação social
- 19h30: Missa com Pe. Damião Silva, seguida de show
Domingo (12/10)
- 8h: Missa solene com Pe. Gustavo Nascimento
- 16h: Procissão pelas ruas
- Encerramento: Missa com Dom Fernando Saburido
- Após a missa: Show com a Banda São Francisco
São Lourenço da Mata – Paróquia N. Sra. Aparecida, Parque Capibaribe
Endereço: Av. Prefeito Mário Henrique Mafra, s/n
Domingo (12/10)
- 6h: Alvorada
- 10h: Missa com Pe. Adailton
- 15h30: Procissão da imagem (Capela de Guadalupe)
- 17h: Missa com Pe. Rosivaldo Torres
- 19h: Show religioso com Pe. Damião Silva
Vitória de Santo Antão – Paróquia N. Sra. Aparecida, Bela Vista
Endereço: Bairro Bela Vista – Vitória de Santo Antão
Sábado (11/10)
- 6h: Terço
- 18h30: Novena
- 19h30: Missa com Pe. Guilherme Alves
Domingo (12/10)
- 5h: Alvorada
- 6h: Romaria saindo da Capela de São Pedro
- 10h: Missa solene com Dom Josivaldo Bezerra
- 17h: Procissão e bênção do Santíssimo
Cabo de Santo Agostinho – Santuário de Juçaral
Endereço: Distrito de Juçaral
Sábado (11/10)
- 18h30: Último dia da novena
- 19h: Missa com Primeira Comunhão
- 20h30: Quermesse com bingo e lanches
Domingo (12/10)
- 4h30: Caminhada da Fé e Esperança
- 6h: Bênção do novo manto
- 10h: Missa solene
- 15h30: Procissão
- 18h: Missa da festa
- 19h30: Show com Ministério Tronos (Maceió)
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />