Concertos pela Paz encerram turnê internacional da Orquestra Criança Cidadã com apresentação no Vaticano

Os jovens músicos pernambucanos se apresentaram, nesta quarta-feira (8), na Praça de São Pedro, diante do Papa Leão XIV e de milhares de fiéis

Os jovens músicos da Orquestra Criança Cidadã se apresentaram, nesta quarta-feira (8), na Praça de São Pedro, no Vaticano, diante do Papa Leão XIV e de milhares de fiéis. A apresentação ocorreu durante a “Udienza Generale” (Audiência Geral) entre peregrinos e membros com a maior autoridade da Igreja Católica.

Foi ao som do segundo movimento (Largo) do Concerto para Dois Violinos em Ré Menor, BWV 1043, de Johann Sebastian Bach, que o Papa Leão XIV foi recepcionado. A melodia, suave e contemplativa, serviu de trilha para o momento da entrada do pontífice e, mais tarde, voltou a soar ao final de sua saudação ao público, sendo novamente acolhida por calorosos aplausos dos fiéis presentes. Sob a regência do maestro José Renato Accioly, cada nota pareceu contar uma história de superação, de esperança, e da força transformadora que nasce quando a música se torna ponte entre os povos.

Entre os músicos brasileiros, a percussionista Lídia Sotero, da Orquestra Criança Cidadã, resumiu o sentimento coletivo. “Tocar na Praça de São Pedro, diante do Papa, foi uma experiência que eu jamais vou esquecer. A cada nota, sentia que estávamos levando uma mensagem de união e esperança, e isso me emocionou profundamente", destacou.

Concertos pela Paz encerram turnê internacional da Orquestra Criança Cidadã com apresentação diante do Papa Leão XIV, no Vaticano - Vatican News / Reprodução

Da Ucrânia, o violinista Oleksandr Puzankov compartilhou a emoção de viver esse momento. “Quando começamos a tocar, senti um silêncio diferente, um silêncio de respeito, de comunhão. Tocar diante daquela multidão e do Papa foi algo indescritível. O projeto me fez acreditar ainda mais no poder da música como uma ponte. Como alguém vindo de um país em guerra, sei o quanto o mundo precisa de gestos assim, e participar deste projeto me fez sentir parte de algo realmente maior do que nós mesmos", pontuou.

Com a apresentação no Vaticano, o projeto encerra uma jornada que percorreu cidades como Seul (Coreia do Sul), Hiroshima e Osaka (Japão) e Roma (Itália), idealizados por João Targino e realizados pela Orquestra Criança Cidadã. “Encerrar esta turnê no Vaticano, diante do Santo Padre, foi o coroamento de uma jornada marcada pela emoção e pela fé na força da música", afirmou o maestro José Renato Accioly. “Cada concerto, em cada país, reafirmou que a harmonia não está apenas nas partituras, mas na convivência entre os povos. Os Concertos pela Paz são um testemunho vivo de que, quando jovens de diferentes culturas se unem para tocar, o som que nasce é o da esperança”, finalizou.