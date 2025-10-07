Daniel Coelho e Mano Medeiros articulam força-tarefa contra erosão na orla de Jaboatão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Parceria entre Governo do Estado e Prefeitura cria grupo técnico para conter avanço do mar em um dos trechos mais críticos do litoral pernambucano

O prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros, recebeu nesta terça-feira (7) o secretário estadual de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha, Daniel Coelho, para discutir ações conjuntas contra a erosão marinha que atinge a orla do município, uma das mais afetadas em todo o estado de Pernambuco.

Durante o encontro, realizado no Complexo Administrativo de Jaboatão, também estiveram presentes o presidente da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), José Anchieta dos Santos, além de técnicos das esferas estadual e municipal.

Como encaminhamento da reunião, foi anunciada a criação de um grupo de trabalho formado por especialistas do município e do governo estadual. O objetivo é elaborar propostas que contenham o avanço do mar nas áreas mais críticas da costa. A primeira reunião do grupo está marcada para o próximo dia 21 de outubro.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o secretário Daniel Coelho destacou o apoio do governo estadual à iniciativa."Essa é a orientação da governadora Raquel Lyra e estamos muito felizes com essa parceria. O Governo do Estado está dando todo o apoio necessário para unirmos forças e resolvermos o problema do litoral pernambucano, começando por Jaboatão", afirmou.

Coelho lembrou ainda que mais de 30% da faixa litorânea de Pernambuco é impactada pela erosão costeira, o que exige articulação com os municípios para proteger a costa.

O prefeito Mano Medeiros também ressaltou a importância do apoio do Estado. "Estamos todos empenhados em garantir que a população tenha lazer nas praias, que o turismo se fortaleça e que os moradores vivam com mais tranquilidade. O apoio do Estado é fundamental para recuperarmos a orla de Jaboatão", declarou.

Ainda esta semana, especialistas na área devem voltar a se reunir para alinhar medidas emergenciais e de médio prazo voltadas à contenção do avanço do mar.

